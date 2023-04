Quand le papier ne parlera plus

La cinéaste québécoise Oana Suteu Khintirian ne tourne pas de films comiques. Dommage, parce qu’elle a un sacré sens du timing.

Son documentaire Au-delà du papier sur la transmission du savoir d’hier à demain arrive en salle au Québec ces jours-ci, au moment où l’impression de vivre une nouvelle étape majeure dans la grande révolution numérique s’accentue. La pandémie a massifié le télétravail à temps plein ou partiel. Les journaux des Coops de l’information viennent d’annoncer la fin de leur édition imprimée.

Surtout, depuis quelques semaines, le lancement des robots conversationnels à la ChatGPT ouvre la perspective d’un monde de création de contenus automatisés. Ces moyens fabuleux bousculent déjà le monde de l’éducation en attendant de faire passer à la trappe des centaines de millions sinon d’emplois, au moins de tâches automatisables.

Faut-il se réjouir de la fin de la civilisation du papier vieille de plusieurs millénaires ? Et quelles transformations de notre rapport au savoir et à la mémoire annoncent les nouveaux outils dématérialisés capables de donner accès instantanément à toutes les connaissances de l’humanité ? Alors, que dit ou que veut dire le film Au-delà du papier ?

« Ce n’est pas un film à thèse », répond la cinéaste rencontrée la semaine dernière dans les locaux de l’ONF au centre-ville de Montréal. « C’est un film qui ouvre la discussion sur un sujet difficile à aborder parce qu’il est extrêmement ample. J’ai voulu donner des outils à ceux qui m’accompagneront dans cet immense voyage pour pouvoir trouver eux-mêmes des réponses. […] Au fond, je m’interroge sur le passage de la mémoire. Je demande quel est l’impact de ces nouvelles technologies, quels gestes nous devrions conserver et lesquels nous devrions laisser aller. »

Le documentaire prend la forme d’un essai cinématographique en ce sens que la cinéaste parle du nous en parlant au je. Une boîte contenant les archives de la famille Khintirian sert de fil rouge à la démonstration. Le petit trésor est arrivé à Montréal avec les immigrants roumains dans les années 1990. La cinéaste s’insère personnellement dans le traitement, en y entraînant sa sœur installée en Italie, son père cinéaste et sa mère bibliothécaire, qu’on découvre dans une archive après l’incendie ayant ravagé la bibliothèque centrale de Bucarest lors de la révolution roumaine de 1989. Une scène touchante montre son fils déchiffrant avec un peu de difficulté l’écriture manuscrite de ses ancêtres datant d’un siècle.

Mauritanie, Californie

La quête autour de la mémoire de l’humanité fait traverser les continents et les siècles au pas de charge. L’aventure s’attarde aux manuscrits de la Mauritanie. Le carrefour des anciennes routes transsahariennes a permis d’accumuler d’innombrables livres en voie de numérisation. Ce transfert se fait en même temps que l’apprentissage de la calligraphie aux jeunes qui, eux, pourront ainsi lire les traces des anciens.

Le périple ouvre aussi sur l’archivage mondial. En Californie, le projet Internet Archive a commencé la numérisation de tous les livres de tous les temps. En Argentine, la veuve de Jorge Luis Borges permet de rappeler l’idée de la bibliothèque de Babel, contenant tous les livres.

L’ensemble peut laisser une impression de nostalgie, voire de crainte, par rapport à ce qui bientôt disparaîtra. La cinéaste n’est pas d’accord. Elle répète qu’elle veut surtout comprendre à quel monde son enfant fait face et comment elle-même doit s’adapter. « Je me demande ce que je peux faire pour que mes valeurs puissent être transmises et avoir toujours un sens dans un contexte numérique complètement nouveau. Ce n’est pas une nostalgie. »

Elle ajoute qu’on n’active pas les mêmes parties du cerveau en lisant sur écran et sur papier. Elle cite un érudit musulman, présent dans son film, qui se désole de la disparition du par cœur avec l’information au bout du clic parce que ce transfert aurait une incidence sur la capacité à exercer l’esprit critique. Après l’entrevue, dans le hall du grand immeuble de l’ONF, la documentariste cite l’exemple de cette école fréquentée par les enfants des patrons de la Silicon Valley où l’apprentissage se fait sans outil numérique.

Oana Suteu Khintirian poursuit des études doctorales, où elle s’intéresse au mouvement dans le monde végétal. On lui doit déjà quelques films sur la danse et des collaborations médiatiques sur scène. « Comment tout cela s’imbrique-t-il ? demande-t-elle à son propre sujet. Toutes ces facettes font qui je suis, tout simplement. Mais, s’il faut trouver un lien, je dirai que, dans Au-delà du papier, par la danse ou avec mes études universitaires, je m’intéresse aux mouvements profonds qui ont lieu dans l’imaginaire collectif. Le film sur le papier, je le vois comme une exploration des mouvements de failles, des continents qui glissent et forment des montagnes sur lesquelles je grimpe pour observer ce qui se passe. »

La première du documentaire a eu lieu en compétition au Festival international du film sur l’art, le mois dernier, à Montréal. « Je pense vraiment qu’il gagne à être vu en salle, dit son autrice. On l’a mixé en Atmos, un système qui permet d’être immergé dans les ambiances. Comme on voyage du désert jusqu’en plein centre de Buenos Aires, ça gagne à être vu sur grand écran, avec un bon son. »

Au-delà du papier Documentaire d’Oana Suteu Khintirian, Québec, 131 minutes. En salle.