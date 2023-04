«Bungalow», de grinçante comédie à grosse farce cruelle

Lawrence Côté-Collins aime les marginaux, mais elle ne leur fait pas toujours de cadeaux. Ainsi dans Bungalow, où l’on reconnaît des motifs (huis clos tendu, triangle amoureux, monde interlope) qu’elle avait explorés dans Écartée, son premier long métrage, la réalisatrice en fait voir de toutes les couleurs, littéralement, au couple de trentenaires que forment Sarah (Sonia Cordeau, énergique), friande d’émissions de déco au caractère bien trempé, et Jonathan (Guillaume Cyr, émouvant), doux adulescent adepte des jeux de rôle, avec leur petite chienne, Sugar.

Dès les premières images de Bungalow, Grand Prix du jury au Festival du film canadien de Dieppe, Lawrence Côté-Collins donne un aperçu du programme. Sur fond de bruits organiques comme si une entité maléfique habitait les lieux, la modeste demeure lavalloise déploie ses aspects les plus hideux en une succession de plans fixes : lumière glauque, surfaces suintantes et crasse à volonté. Bref, c’est La foire aux malheurs revisitée par Stephen King, mâtinée de clins d’oeil à la téléréalité et saupoudrée d’un humour vulgaire, qui se veut noir et décapant.

Écrit avec Alexandre Auger, l’un des scénaristes de Prank et Les barbares de La Malbaie, de Vincent Biron, ici directeur photo, Bungalow se révèle une suite rigide de plans larges, où les personnages semblent prisonniers tantôt d’une relation abusive, tantôt d’une situation inextricable. Afin de marquer le temps qui passe, on ponctue le tout d’un plan en plongée sur une pose d’ongles aux couleurs des fêtes (Fête nationale, Confédération, Halloween, Noël), gracieuseté de Valérie Ducharme, nail artist de renom.

Obéissant aveuglément à la pression sociale voulant que tout couple qui se respecte doit être propriétaire d’une maison, entretenir une pelouse sans pissenlits, faire des enfants et afficher avec ostentation son bonheur, Sarah et Jonathan ont fait l’achat d’un bungalow en piteux état, qu’ils s’apprêtent à rénover. Bien entendu, aux goûts de madame, qui adore les couleurs voyantes, les motifs zébrés et tout ce qui brille — on la soupçonne d’avoir trop joué aux poupées Bratz. « Living the dream, stie », lance-t-elle. Or rénover coûte cher et, bientôt, le rêve tourne au cauchemar.

De strass et de trash

Après avoir pris la mauvaise décision — elles seront nombreuses au cours de ce récit de rénos où tout va de mal enpis — de confier la salle de bain à Steve (Benoît Mauffette), collègue et ami de Jonathan qui ne facture rien, le couple appelle en renfort Josée (Ève Landry), une pro qui ne fait rien gratuitement. Entrepreneure entreprenante, elle se livre avec Sarah à un jeu de séduction malaisant — les malaises se cultivent à la pelle dans ce huis clos anxiogène.

Tandis que Sarah et Jonathan s’enfoncent dans les problèmes, personne ne montre d’empathie à leur égard. Pas même les parents de Sarah, Guy (Alain Zouvi) et Marie (Sylvie Léonard), cette dernière se souciant davantage de Sugar que de sa fille. Encore moins l’animatrice de Décor à GoGo (Anaïs Favron), qui ne pense qu’à éblouir les spectateurs. Quant à Cynthia (Geneviève Schmidt), qui travaille à la même boutique rose bonbon que Sarah, elle fait figure de prophète de malheur avec ses histoires sans queue ni tête. Pour ce qui est de Jim (Martin Larocque), louche propriétaire du bar 1313, que fréquentent Jonathan et Steve, il lance de sombres réflexions à l’emporte-pièce sur la société de consommation, sur l’avenir de la planète et sur la génération Y sans qu’on lui demande son avis.

Forte des cinq saisons d’Un souper presque parfait et des quatre saisons de Design V.I.P. qu’elle a réalisées, Lawrence Côté-Collins a pris un malin plaisir à faire une synthèse des pires idées déco qu’elle y a vues. Du vert pomme au jaune taxi, en passant par le rouge sang et le violet violent, chaque couleur envahissant les murs du foyer, où le clinquant est roi, menace de provoquer un décollement de la rétine. Pis encore, dans certains plans, les couleurs sont si foncées que les acteurs se fondent dans le décor.

À trop soigner l’esthétique kitsch et trash de Bungalow, la cinéaste a négligé de cimenter le récit truffé d’ellipses maladroites, de remplissage, de gags tombant à plat et d’une intrigue policière mal imbriquée. Ce qui promettait d’être une grinçante comédie à saveur sociale s’est donc transformé en grosse farce cruelle qui fait à peine sourire.

Bungalow ★★ Comédie dramatique de Lawrence Côté-Collins. Avec Sonia Cordeau, Guillaume Cyr, Benoît Mauffette, Ève Landry, Geneviève Schmidt, Martin Larocque, Sylvie Léonard, Alain Zouvi et Anaïs Favron. Canada (Québec), 2022, 102 minutes. En salle.