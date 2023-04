«Mon crime»: la fausse coupable et le vrai salaud

Depuis son premier long métrage il y a 25 ans, François Ozon en a tourné plus d’une vingtaine d’autres. Sachant cela, on ne s’étonnera pas qu’il eût adapté deux fois Rainer Werner Fassbinder, qui jadis tournait lui aussi à un rythme effréné. Le film précédent d’Ozon, Peter Von Kant, était en l’occurrence une séduisante relecture des Larmes amères de Petra Von Kant. D’ailleurs, peut-être le malheureux échec de ce projet aura-t-il contribué à ramener le prolifique cinéaste français dans la zone créative qui lui a valu ses plus gros succès, à savoir la satire mâtinée de kitsch et de féminisme de Potiche et Huit Femmes. Le résultat, Mon crime, ne déçoit pas.

À l’instar de deux titres mentionnés, Mon crime est tiré d’une pièce de théâtre comique — créée en 1934 — que le cinéaste s’est appropriée en la modifiant considérablement. Voici donc l’intrigue à l’origine campée dans le monde des affaires transposée dans celui du cinéma.

On y suit Madeleine Verdier, une actrice sans rôle, et sa meilleure amie Pauline Mauléon, une avocate sans client. À Paris, elles partagent un deux-pièces dénué d’eau courante. Puis, voici qu’un jour, Madeleine quitte en catastrophe la villa de Montferrand, un riche producteur qui lui avait promis un rôle, mais a plutôt tenté de la violer.

Dans la foulée, la police arrive et accuse Madeleine du meurtre du bonhomme qu’on a retrouvé assassiné. Ici, il y a double allusion : d’abord à Harvey Weinstein, ensuite à Quai des Orfèvres, le chef-d’oeuvre d’Henri-Georges Clouzot où un tel monstre est tué dans des circonstances similaires.

Confrontée à un juge dont l’idée est déjà faite, Madeleine, après avoir clamé son innocence, a soudain l’idée de passer aux (faux) aveux afin d’accroître sa notoriété.

Dialogues jouissifs

Avec pour défenderesse une Pauline aussi pugnace que brillante, Madeleine devient le symbole de l’oppression des femmes par les hommes. Acquittée, elle est toutefois loin, très loin d’en avoir terminé avec l’homicide, dont une star déchue du muet, Odette Chomette, vient bientôt s’accuser.

« Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent : vous m’avez volé mon crime, il va falloir me le rendre ! » d’intimer Odette (Isabelle Huppert, empanachée de plumes et superbe de gouaille railleuse).

Les répliques du genre sont si nombreuses qu’un second visionnement permet de prendre la pleine mesure de la verve ambiante. Faisant allusion au luxe dans lequel Madeleine et Pauline vivent désormais, Odette y va de cette savoureuse antithèse : « Vous êtes bien montées toutes les deux, depuis que j’ai descendu Montferrand. »

Et Madeleine de demander à Odette : « Mais comment l’avez-vous tué ? Il y a si longtemps que je le raconte : je voudrais bien le savoir. » Réponse d’Odette : « Je ne sais pas ce qui s’est passé : le coup est parti tout seul, voilà Montferrand par terre, une balle dans la tête, et moi bien ennuyée. »

Jouissif, surtout lorsque ce sont Isabelle Huppert et Fabrice Luchini (en juge que la misogynie rend inepte) qui sont à l’oeuvre.

Un brio et un propos

Au rayon de la réalisation, François Ozon s’amuse manifestement, mais n’en demeure pas moins en parfaite maîtrise de ses brillants moyens. Son approche est très astucieuse.

D’une part en effet, Ozon ne cherche pas à cacher les origines théâtrales du film, confinant volontiers l’action à des décors intérieurs : appartement, tribunal, suite d’hôtel, etc. Mais d’autre part, il déconstruit cette théâtralité en multipliant les compositions évoquant ni plus ni moins des scènes de théâtre : Madeleine donnant la performance de sa vie (littéralement) dans la salle d’audience ; Odette au centre du salon relatant à grands gestes sa version du meurtre au bénéfice de ses hôtesses assises en face d’elle ; Madeleine et Pauline se présentant devant le père du fiancé de la première pour un numéro visant à gagner son approbation…

Entre ces passages, le mouvement demeure enlevé et fluide, en phase avec le verbe vif.

Au bout du compte cependant, et sans rien enlever au brio de l’interprétation, à la merveilleuse reconstitution Art déco ni à la fabuleuse facture tout de pastels assortis, c’est le propos qui emporte l’adhésion.

Lors de son allocution en cour, Madeleine s’enquiert : « N’est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, sans contrainte, en toute liberté, en toute égalité ? »

On biffe la date, on réfléchit à l’état actuel des choses… Unissant leurs forces, Madeleine, Pauline et Odette tâcheront de transformer ce souhait en réalité. Et elles sont formidables.

Mon crime ★★★★ Comédie policière de François Ozon. Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, Édouard Sulpice, André Dussollier. France, 2023, 102 minutes. En salle.