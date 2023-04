«Air»: comment Nike séduisit Michael Jordan

Nous sommes en 1984, et la compagnie Nike, spécialisée en articles de sport, est au plus mal. Sa division chaussures est la risée de l’industrie, arrivant loin derrière Converse et Adidas. Découvreur de talents jadis réputé, mais à présent lui aussi sur le retour, Sonny Vaccaro a reçu le mandat de requinquer ladite division en convainquant des athlètes prometteurs de s’associer à leurs baskets. Or, c’est loin d’être gagné. Mais voici qu’en visionnant une partie de basketball, Sonny a une révélation. Avec force affection, nostalgie et savoir-faire, Air (Air : courtiser une légende), de Ben Affleck, revient sur les événements qui culminèrent par la signature d’une entente historique entre Nike et un certain Michael Jordan.

Écrit par Alex Convery, son premier scénario produit, Air souscrit pour l’essentiel à des formules narratives éprouvées, à commencer par celle, chère à Hollywood, du protagoniste donné perdant au départ, mais qui l’emporte à l’arraché (« underdog »). Dans ce cas-ci, il s’agit autant du héros, Sonny Vaccaro, que de son employeur, Nike.

On le sait, les premières minutes d’un film sont souvent les plus importantes : on y présente le personnage principal, on y donne un aperçu de l’univers où celui-ci évolue, et on y donne le ton du récit à venir. En la matière, Air s’avère d’emblée fort habile.

En effet, après l’avoir vu assister à un match de basketball universitaire, on observe Sonny dans ses interactions avec de jeunes athlètes qu’il sait d’ores et déjà hors d’atteinte pour Nike. Ses commentaires professionnels attestent son expertise, tandis que ses encouragements personnels établissent qu’il est un chic type. Ça ne dure que deux minutes. Et hop ! On suit Sonny dans un casino, où il mise tout sur un numéro, perd, mais sait s’arrêter.

À l’issue de cette brève introduction, on sait tout ce qu’il y a à savoir sur Sonny, un « bon gars » doté d’instinct, ayant le goût du risque, mais se trouvant dans une mauvaise passe.

Et c’est exactement ce profil qui s’étoffera durant l’heure et demie suivante. La bedaine saillante pour l’occasion, Matt Damon offre une performance merveilleuse, pleine de nuances d’entêtement et de notes d’autodérision.

Une révolution

La vedette de la saga Bourne et de The Martian (Seul sur Mars) est par ailleurs très bien entourée. Sans surprise, l’immense Viola Davis éclipse tout le monde lors de ses trop rares apparitions dans le rôle de Deloris Jordan, la mère de Michael Jordan (qui a approuvé le projet, mais demeure une figure quasi abstraite). Fait à noter, c’est elle qui veille au grain et gère la carrière naissante de fiston, qui signerait volontiers avec Adidas l’entente habituelle, à savoir son association à une gamme de chaussures de sport moyennant une somme X.

Mais voilà, maman sait que le talent de fiston est exceptionnel, et que cela justifie de négocier une entente tout aussi exceptionnelle (on s’entend, un film ayant pour protagoniste Deloris Jordan serait à coup sûr plus intéressant et rafraîchissant).

Cela, alors que Sonny a de son côté eu l’idée, révolutionnaire également, non plus d’associer le sportif à un modèle de baskets, mais de créer une collection autour de l’athlète. Pour convaincre les Jordan, Sonny est prêt à tout, y compris mettre en péril sa carrière et son avenir (autrement dit, il ne craint pas de jouer son va-tout, comme au commencement).

Chez Nike, on grince des dents, mais on se rallie. Chris Tucker (Howard « H » White, futur vice-président de la marque Jordan), Jason Bateman (Rob Strasser, alors directeur du marketing) et Ben Affleck (Phil Knight, p.-d.g. fondateur de Nike) y forment un solide noyau dramatico-comique.

Au diapason du sujet

À cet égard, Air assume complètement sa nature « feel-good ». À l’évidence au diapason d’un sujet qui le passionne, Ben Affleck propose une réalisation extrêmement dynamique qui sait toutefois se faire intimiste, comme lors de ces affrontements amicaux entre son personnage et celui de Damon.

La caméra d’Affleck est tour à tour attentive et propulsive. Tantôt, elle paraît presque être arrivée là par hasard juste à temps pour capter tel ou tel moment clé, tantôt, elle semble vouloir pousser les personnages à l’action.

Quant aux années 1980, si faciles à caricaturer, elles sont évoquées avec un mélange d’ostentation amusée et de justesse.

À la fin, Air, à l’instar des personnages, gagne son pari haut la main.

Air : courtiser une légende (V.F. de Air) ★★★ 1/2 Drame sportif de Ben Affleck. Avec Matt Damon, Jason Bateman, Chris Tucker, Viola Davis, Ben Affleck, Chris Messina, Marlon Wayans. États-Unis, 2023, 112 minutes. En salle.