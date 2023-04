Trois mousquetaires et un Québécois

À n’en pas douter, Les trois mousquetaires est l’un des fleurons de la littérature française. Jouissant d’une popularité jamais démentie depuis sa publication en 1844, le roman d’Alexandre Dumas fut adapté un nombre incalculable de fois, mais surtout par Hollywood. La plus récente production hexagonale remonte à… 1961. Or, voici que la France reprend ses droits sur le plus célèbre des récits de cape et d’épée avec un blockbuster de Martin Bourboulon à l’affiche là-bas dès mercredi, et qui met en vedette Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris, Eva Green et Louis Garrel. Et il se trouve qu’un Québécois, Nicolas Bolduc, signe la direction photo de ce très attendu diptyque intitulé Les trois mousquetaires. D’Artagnan et Les trois mousquetaires. Milady. Portrait.

« Moi et Les trois mousquetaires, c’est un drôle de hasard », lance le natif de Montréal joint par visioconférence.

« Matias Boucard, le directeur photo d’Eiffel, le film précédent de Martin, devait faire Les trois mousquetaires, mais il a dû se désister pour un autre film : Athena, de Romain Gavras. En partant, Matias a parlé de moi à Martin. En parallèle, la société Pathé France lui a aussi suggéré mon nom. L’ambition visuelle de mon travail sur les films de Nicolas Bedos, Monsieur et madame Adelman et La belle époque, correspondait à ce qu’il recherchait. »

Le statut « d’étranger » de Nicolas Bolduc constituait en outre un atout de taille aux yeux du réalisateur Martin Bourboulon et du producteur Dimitri Rassam.

« Ils aimaient que j’aie une distance, car ils voulaient sortir des représentations habituelles. Ils savaient que je verrais leurs châteaux d’une manière différente, leurs églises d’une manière différente, et que j’amènerais un look qui ne serait pas du tout “à la française”, si je puis dire. »

C’est en l’occurrence aux bandes dessinées, aux Tintin en particulier, que Nicolas Bolduc attribue son goût pour les histoires à grand déploiement.

« Très jeune, j’étais un enfant effacé, toujours dans mon monde. Les films de Steven Spielberg ont changé ma vie. Il faut comprendre… »

Marquant une pause, Nicolas Bolduc reprend sur le ton de la confidence :

« Son dernier film, The Fabelmans (Les Fabelman), est complètement autobiographique ; c’est sa jeunesse. Et qu’est-ce que ça raconte ? L’histoire d’un enfant qui se découvre une passion pour le cinéma et décide d’en faire, mais au sein d’une famille qui ne comprend pas trop ses aspirations : son père est ingénieur, sa mère est pianiste. Comme mes propres parents. Et chez Spielberg, il y a cet oncle qui débarque et l’encourage, et c’est ce qui s’est passé pour moi. Tout ça, c’est ma vie aussi. »

Créer des ambiances

C’est donc dans le but de réaliser des films que Nicolas Bolduc s’inscrivit à l’Université Concordia, après avoir brièvement envisagé de devenir architecte.

« Je ne faisais pas de distinction, au départ, entre les métiers du cinéma. C’est le cinéma qui me plaisait, point. À Concordia, j’avais envie d’écrire et de réaliser des films ; j’ai poussé là-dessus. Sauf qu’en parallèle, je faisais la direction photo d’à peu près tout le monde, parce que je savais manipuler une caméra, et parce que mes images étaient justes. Je savais raconter visuellement. Et j’ai compris que c’était ça, raconter des histoires visuellement, qui me passionnait, et que ça ne passait pas forcément par la réalisation. »

Il faut savoir que Nicolas Bolduc a développé sa propre méthode de travail, et qu’il manie lui-même la caméra — ce n’est pas toujours le cas en direction photo.

« André Turpin le fait, Yves Bélanger aussi… On a peut-être davantage cette tradition, au Québec, de s’investir encore plus. Je reviens à l’architecture : je crois que ce qui m’a attiré, ce sont les notions de volumes et d’espace, que j’ai retrouvé au cinéma. Avec la caméra, je sais comment habiter l’espace, comment bouger dans l’espace ; je me sens un peu comme un danseur. La caméra et moi, on ne fait qu’un. »

À cet égard, s’il conçoit des éclairages en amont des tournages, Nicolas Bolduc affirme faire la part belle à son instinct une fois dans « l’espace » du moment.

« Je construis énormément « à l’intérieur de la caméra », c’est-à-dire quand mon oeil y est collé. En ce sens, je suis un artisan. Mon rôle, au fond, c’est de créer des ambiances, des moods. Dans chaque film, il y a une poignée de séquences charnières, de « tableaux », pour reprendre l’expression de François Girard [avec qui Nicolas Bolduc a collaboré sur Hochelaga, terre des âmes] et c’est ceux-là que je soigne le plus, parce qu’ils sont ce qui confère tempo, couleur et personnalité au film. »

À ce propos, Nicolas Bolduc insiste sur la nature « intimement collaborative » de sa relation avec les cinéastes. Ce qui explique la fréquence, dès ses débuts, d’associations répétées avec certains réalisateurs comme Sébastien Rose et Kim Nguyen. Rebelle, de ce dernier, marqua pour le compte un jalon dans sa carrière. Idem avec Enemy (Ennemi), de Denis Villeneuve (après une première collaboration sur le court métrage primé Next Floor).

« J’ai essayé plein de trucs pendant dix ans et, soudain, avec Rebelle, ç’a été comme un gros vent d’amour et de liberté. J’ai acquis une confiance que je n’avais pas auparavant, une confiance qui s’est accrue ensuite sur Enemy. Ces films sont dans mon coeur pour toujours. »

Dans l’industrie, ces deux films accrurent considérablement la notoriété de Nicolas Bolduc sur la scène internationale. D’où cet intérêt de cinéastes français comme Nicolas Bedos, et d’où sa participation au diptyque Les trois mousquetaires.

Plein la vue

Cette superproduction, dotée d’un budget — énorme pour la France — de 72 millions d’euros et de 150 jours de tournage, est de loin le projet le plus imposant sur lequel Nicolas Bolduc a travaillé.

« Ç’a été vraiment cool, avec Martin. Quand je suis arrivé trois mois avant le début du tournage, les lieux étaient trouvés et le mot d’ordre était de ne pas faire un film de mousquetaires « classique ». Martin parlait souvent de western. Et moi, je suis un fan de westerns. J’ai donc tout naturellement commencé à imaginer un truc poussiéreux, sale, patiné ; rien de propre. J’ai proposé quelque chose allant en ce sens. Martin et Dimitri ont aussitôt embarqué, mais le reste de l’équipe était moins convaincu. »

Photo: Sphère Films

La raison ? Nicolas Bolduc décrit des filtres jaunes et chocolat, utilisés afin d’évoquer la fin du jour, et qui changeaient soudain la couleur perçue des costumes, des décors… D’où ladite circonspection. Devant le résultat, cependant, tous et toutes se rallièrent avec enthousiasme.

Il est vrai que le directeur photo québécois semble en avoir mis plein la vue — littéralement — à ses collègues français, comme en témoigne cette anecdote :

« Quand je suis entré dans la cathédrale de Meaux, qui est énorme, ce qui m’a tout de suite frappé, ce sont les nombreuses fenêtres. Sachant qu’on y tournerait pendant cinq jours et que le soleil changeant poserait problème, j’ai fait occulter tout le côté exposé, puis j’ai fait monter des nacelles de l’autre. De loin, du côté occulté, on aurait dit que Christo avait emballé la cathédrale. De l’autre côté, il y avait ces douze nacelles munies de projecteurs : les Français n’avaient jamais vu ça. Mais je n’essayais pas de les impressionner : ça me semblait juste la meilleure approche compte tenu des impératifs narratifs et logistiques. »

On ne peut certes commenter le film avant de l’avoir vu, mais à l’évidence, l’apport de Nicolas Bolduc fut apprécié. À preuve, il nous confirme qu’il sera de la prochaine adaptation de Dumas prévue par le producteur Dimitri Rassam : Le comte de Monte-Cristo, dont le développement va bon train.

Les trois mousquetaires. D'Artagnan prendra l'affiche au Québec le 28 avril.