«Super Mario Bros. le film»: aussi excitant que frustrant

On a l’impression, devant Super Mario Bros. le film (V.F. de The Super Mario Bros. Movie) d’Aaron Horvath et Michael Jelenic, d’être devant une partie géante de la célèbre franchise Nintendo… sans avoir accès aux manettes.

Dans un premier temps, c’est quand même très excitant. D’autant que ce film animé par ordinateur explose ici de couleurs brillantes et là, de noirs inquiétants et de rouges brûlants. Il éblouit par la beauté des différents territoires visités, du chaleureux Brooklyn des frères Mario au pimpant Royaume Champignon où règne la princesse Peach, en passant par les terres dévastées conquises par le terrible Bowser. Et multiplie les « oeufs de Pâques » (c’est de saison, d’accord, mais peut-on en faire une indigestion ?).

Chez les plus jeunes spectateurs, l’éblouissement et l’excitation demeureront probablement pendant les 90 minutes que dure le long métrage signé par les réalisateurs derrière la série Teen Titans Go ! et écrit par Matthew Fogel, scénariste de Minions: The Rise of Gru. À noter ici que le film est coproduit par Illumination, la boîte de laquelle sont sorties les petites créatures jaunes, ça se voit et ça s’entend. Et à mi-parcours, l’adulte accompagnateur risque de commencer à trouver le temps long — même s’il a joué ou joue encore à Super Mario Bros. Parce que l’aventure est à l’image de ces films familiaux d’autrefois où le second degré destiné à la tranche plus âgée du public ne faisait pas partie de la recette.

Contrairement au toujours inégalé The Lego Movie de Phil Lord et Christopher Miller, qui était sa propre chose et qui véhiculait un propos important (oh. que. oui !) ; et loin de Wreck-It Ralph de Rich Moore, qui avait un coeur gros comme ça, Super Mario Bros. le film consiste en une série de clins d’oeil. Et d’une scène à la manière de Mario Kart ! Et d’une autre à la façon de Super Smash ! Et d’une troisième chez Donkey Kong ! Et que ça… saute !

Cochez oui, cochez oui

On coche donc des cases, à travers une histoire paresseuse dans laquelle les deux frères plombiers viennent de démarrer leur entreprise. Ils se retrouvent ainsi dans les égouts de Brooklyn, où ils tombent dans une canalisation qui les transporte dans un monde magique. Mario pose le pied au Royaume Champignon, dirigé par une princesse Peach qui s’était fabriqué un semblant de colonne vertébrale au fil des jeux, mais qui est ici une formidable dure à cuire. Et Luigi tombe cul par-dessus tête dans les territoires sombres entre autres peuplés de créatures « zombiesques » et menés par un Bowser qui pourrait faire frémir les plus impressionnables des jeunes spectateurs.

À partir de là, avec l’aide de ceux que l’on imagine ; surmontant les obstacles que l’on imagine ; multipliant les victoires que l’on imagine, Mario va courir, sauter, grimper, reculer, remonter, tomber, se relever. Et sauver Luigi. C’est mince. D’autant que les deux frangins étant séparés, le lien fraternel si riche en potentiel (pensons Onward) n’est pas exploité. Ce qui l’est, par contre, de façon plaquée et « malaisante », ce sont les motivations de Bowser : le monstre veut à tout prix épouser la princesse Peach, pour qui il éprouve un amour obsessionnel (accent sur ce dernier mot).

En fin de partie, un long métrage porté par une formidable distribution vocale en version originale (Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen, etc.), mais boiteux (entre autres du côté du choix de chansons : jamais Holding Out for a Hero ou Take on Me, pourtant souvent utilisées dans ce genre d’aventures, n’ont eu aussi peu d’impact), est loin d’être un tout-à-l’égout. Mais ça manque de « au feu, les plombiers ! »

Super Mario Bros. le film (V.F. de The Super Mario Bros. Movie) ★★ 1/2 Film d’animation d’Aaron Horvath et Michael Jelenic. Avec les voix de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen. États-Unis–Japon, 2023, 92 minutes. En salle.