«Air»: des baskets, de l’argent, et une très avisée maman

Difficile à croire de nos jours, mais il fut une époque où la puissante compagnie Nike était en queue de peloton en matière d’articles de sport. Sa division de chaussures était en déroute. Embauché pour relancer ce secteur, Sonny Vaccaro, un découvreur de talents, remarqua un jour un jeune athlète qui lui inspira une approche novatrice consistant non plus à associer un sportif à un modèle de baskets, mais à concevoir une collection de baskets autour dudit sportif. L’athlète en question ? Michael Jordan. Campé en 1984, Air (V.F.) revient sur une page d’histoire plus importante qu’il n’y paraît. Lors d’une conférence virtuelle réunissant entre autres vedettes Matt Damon, Viola Davis, Marlon Wayans et Ben Affleck, qui réalise par ailleurs le film, on a approfondi la question.

Tout commença par un scénario d’Alex Convery, qui plut d’emblée à Ben Affleck et à son vieux complice Matt Damon, coproducteur du film avec lui. Il faut dire que les covedettes et coscénaristes oscarisés de Good Will Hunting (Le destin de Will Hunting) sont de grands amateurs de basketball.

« La première étape consistait à rencontrer Michael Jordan, que je connaissais un peu pour l’avoir croisé quelques fois, précise Ben Affleck. Je tenais, par respect pour lui, pour sa famille, et pour tout ce qu’il représente, à avoir son approbation et son avis. »

On le précise, Air ne relate pas le parcours de Michael Jordan, mais bien les événements, tels que vécus par Sonny Vaccaro, ayant mené à son association avec Nike. Il n’empêche, le célébrissime athlète est partie intégrante du récit.

« Le film n’est pas “l’histoire de Michael Jordan” ; nous n’avons pas acquis les droits d’adaptation de sa vie. Il reste que le film évoque sa personne, mentionne son nom : ç’aurait été impensable d’aller de l’avant sans son consentement. Le cas échéant, je n’aurais pas fait le film. Et j’étais réellement préparé à cette éventualité en me rendant chez Michael. »

Maman veille au grain

Or, le légendaire basketteur se montra non seulement favorable, mais enthousiaste. Surtout, il fournit à Ben Affleck une information qui s’avéra fondamentale.

« J’ai dit à Michael que j’aspirais au plus d’authenticité possible, mais que pour faire un film d’environ 110 minutes, des raccourcis étaient nécessaires. Je tenais toutefois à ne rien escamoter qui soit indispensable à ses yeux. Alors, je lui ai demandé ce qui était selon lui essentiel. »

Plutôt que de s’enorgueillir de ses propres exploits, Michael Jordan dressa la liste, et fit l’éloge, des personnes devant apparaître dans le film pour avoir joué un rôle clé dans son ascension. Aucune de ces personnes ne fut plus importante que sa mère, Deloris Jordan.

« Michael m’a confié qu’à l’époque, il ne voulait même pas aller à Portland [rencontrer Nike], poursuit Ben Affleck. Il m’a dit : “J’étais prêt à signer à vie une association avec une paire de chaussures contre une Mercedes rouge. Ma mère m’en a dissuadé.” »

Ben Affleck explique avoir été saisi par la manière dont Michael Jordan se mit alors à parler de sa mère.

« Il faut comprendre : Michael est un homme très intimidant. En ce qui me concerne, il est ce qui se rapproche le plus d’un dieu ici-bas. Et, bref, à cet instant, j’ai perçu cet émerveillement, ce respect, cette adoration et cet amour lorsqu’il me parlait de sa mère. »

Photo: Amazon Studios

Aussitôt, Ben Affleck comprit qu’il tenait quelque chose de très beau, de très spécial, et de désormais indispensable au récit. Lequel récit traitait déjà de la dimension révolutionnaire du contrat de Michael Jordan, qui obtint à l’époque de Nike, hormis le cachet négocié, de toucher une redevance sur la vente des chaussures associées à son image. Ça, c’était du jamais vu. Et ça, c’était l’idée de Deloris Jordan : « À talent exceptionnel, entente exceptionnelle », pour la paraphraser dans le film.

À l’issue de l’entretien, le réalisateur de Gone Baby Gone et d’Argo fit « l’erreur », pour reprendre son expression, de demander à Michael Jordan qui pourrait jouer sa mère. « Il m’a répondu : “Il faut que ce soit Viola Davis.” »

En somme, l’une des actrices les plus célébrées — et les plus demandées — qui soient. Simple.

Rêver grand

Heureusement pour Ben Affleck, la principale intéressée aima le scénario qu’on lui soumit.

« C’est flatteur de se sentir désirée, mais tout de suite après, le syndrome de l’imposteur revient, parce qu’il faut plonger dans le rôle », confie Viola Davis.

Se décrivant elle-même comme une personne très expressive, la star en fut quitte pour un contraste en étudiant la mère du sportif.

« Si vous regardez des vidéos montrant Deloris Jordan, vous constaterez qu’elle a cette constance, cette « zénitude » ; elle est imperturbable. Même en colère, je suis certaine qu’elle continue d’avoir cet air imperturbable. Je me demande si elle joue au poker, cette femme, cette incroyable femme. Donc, oui, c’était flatteur. Et c’était un défi. Mais travailler avec tous ces gens doués, avec Ben et avec Matt… ç’a été un bonheur. »

Au sujet de Matt Damon, justement, ce dernier révèle à quel point Ben Affleck et lui, en leur qualité de producteurs qui sont également des acteurs, misent énormément sur leurs partenaires de jeu.

« Ben et moi, et ce depuis Good Will Hunting, nous nous en remettons beaucoup aux actrices et acteurs. Pendant le tournage, nous, les acteurs, sommes “dans le moment” plus que quiconque. Par exemple, avec Viola, Ben pouvait lui demander avant de filmer une scène comment elle la ressentait : c’est toujours comme ça qu’on obtient les meilleures scènes. »

Sans surprise, celles que Viola Davis partage avec Matt Damon ressortent du lot. Dans le rôle de Sonny Vaccaro, l’acteur laisse au rancart son physique de Jason Bourne et reprend du bide comme au temps de The Informant ! (L’informateur !), de Steven Soderbergh.

« [Le rôle] était vraiment bien écrit. Mais vous savez, ce qui nous importait plus que “qui a exactement dit quoi et quand”, c’était de recréer, du côté de Nike, cette époque dont tous les gens concernés ont abondamment parlé, une époque où Nike était donné perdant, ce qui à présent est difficile à imaginer. Ces gens en parlent avec une telle nostalgie : c’est ça qu’on a voulu recréer, ce moment juste avant la signature de cette entente incroyable, alors qu’ils étaient presque des marginaux et des renégats. »

De conclure Marlon Wayans, qui incarne George Raveling, un ancien coach et commentateur très respecté et l’une de ces personnes qui devaient être dans le film selon Michael Jordan, Air est, bien plus qu’un film sportif, une invitation à rêver, et à rêver grand.

« Nous avons tous vécu ce moment : nous avons un rêve, et quelqu’un vient nous dire qu’on ne peut pas le réaliser, que c’est impossible. Alors, voir que ce type, Sonny Vaccaro, a accompli ça, qu’il a réussi à faire signer un contrat à Michael Jordan chez Nike pour une entente qui a transformé l’industrie, et qui a transformé la culture populaire, c’est puissant. »

Les propos recueillis ont été édités à des fins de longueur et de clarté. Le film Air prend l’affiche le 5 avril.