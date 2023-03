«Murder Mystery 2»: l’autre saga comico-policière de Netflix

Au cinéma, les récits policiers construits autour d’un couple de détectives amateurs relèvent d’une longue tradition aux origines souvent littéraires. On pense par exemple à Tommy et Tuppence Beresford, chez Agatha Christie, ou encore à Nick et Nora Charles, chez Dashiell Hammett. Nick et Audrey Spitz sont, pour leur part, de pures créations cinématographiques, enfin si l’on veut, puisque Netflix a confiné leur première aventure, Murder Mystery (Meurtre et mystère), ainsi que la seconde, Murder Mystery 2 (Meurtre et mystère 2), à sa plateforme sans détour par les salles. Il est vrai que la stratégie a réussi au géant puisque le film originel demeure l’un de ses plus gros succès.

Dans le premier film, Nick (Adam Sandler) et Audrey (Jennifer Aniston), lui flic maladroit, elle coiffeuse amatrice de romans policiers, se retrouvaient invités, par un de ces concours de circonstances qui n’arrivent que dans les vues, sur un luxueux yacht. Or, après que le maître de céans se fut retrouvé avec un poignard dans le dos, les époux prenaient sur eux de résoudre l’affaire, non sans être au passage suspectés par Interpol.

Tournée en diverses contrées européennes, cette comédie policière exotique contenait son lot de scènes rigolotes et d’échanges cocasses entre Sandler et Aniston, ces derniers très complices (et grands amis à la ville, ceci expliquant en partie cela). C’était léger, oubliable, mais, bien honnêtement, plutôt agréable (en principaux suspects, Luke Evans et surtout Gemma Arterton conféraient un supplément d’élégance amusée au film).

Hélas, si elle tend à l’évidence aux trois mêmes caractéristiques, cette seconde enquête de Nick et Audrey peine cette fois à remplir ce simple mandat. Ce coup-ci, Nick et Audrey se retrouvent mêlés à une histoire de kidnapping, et de meurtres évidemment, alors que leur nouvelle agence de détectives est au bord du gouffre.

Sandler et Aniston partagent la même complicité à l’écran, et leur plaisir de se donner la réplique dans les rôles de ces conjoints « qui se chamaillent mais qui s’aiment » est patent : rien à redire. Pour ce qui est du reste de la distribution, Jodie Turner-Smith, en comtesse pimbêche, et Dany Boon, qui reprend son personnage d’enquêteur d’Interpol pas super futé, se démarquent.

Quant à la réalisation de Jeremy Garelick, elle n’est ni meilleure ni pire que celle de Kyle Newacheck dans le film antérieur. C’est du fonctionnel, de l’utilitaire. On est plus proche d’une approche télévisuelle que cinématographique, mais c’est de bonne guerre puisque c’est conçu pour être vu à la maison.

Scénario paresseux

Là où ça coince, où ça déçoit, c’est en ce qui a trait au récit imaginé par James Vanderbilt, pourtant capable de choses brillantes : on lui doit le scénario de Zodiac, de David Fincher. Scénariste du premier Murder Mystery, Vanderbilt paraît avoir écrit ce second opus sur un coin de table. Le résultat, qui recycle plusieurs éléments utilisés précédemment, comme forcer les Spitz à prouver leur innocence, est paresseux et fait au mieux sourire.

Cela étant, quoi qu’on en pense, avec des têtes d’affiche comme Adam Sandler et Jennifer Aniston, dont la popularité est à toute épreuve, le risque d’échec est pour ainsi dire nul. Or, justement, cette notion de risque, ou plus précisément ce refus d’en prendre le moindre, est ce qui limite l’impact de ces Murder Mystery, surtout celui de cette suite.

On est à des lieues de la verve, du sous-texte et du panache visuel de Knives Out et Glass Onion, de Rian Johnson, désormais propriété de Netflix également. Des deux « sagas », Murder Mystery fait figure d’enfant pauvre. Une idée, comme ça : peut-être pour l’inévitable troisième volet des péripéties des Spitz, James Vanderbilt pourrait-il s’efforcer d’offrir au sympathique couple une intrigue digne de ces romans qu’Audrey aime tant ?

Meurtre et mystère 2 (V.F. de Murder Mystery 2) ★★ Comédie policière de Jeremy Garelick. Avec Adam Sandler, Jennifer Aniston, Mélanie Laurent, Mark Strong, Dany Boon, Kuhoo Verma. États-Unis, 2023, 89 minutes. Sur Netflix.