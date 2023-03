«Mon crime»: mentir pour mieux dire la vérité

À Paris, en 1935, Madeleine Verdier, une actrice qui court le cachet, est accusée du meurtre d’un riche producteur. Innocente, elle décide néanmoins de passer aux aveux afin d’accroître sa notoriété. Plaidant la légitime défense, le libidineux défunt ayant bel et bien tenté de la violer, Madeleine est représentée par sa meilleure amie, Pauline Moléon, une avocate tout aussi sans le sou. Devant un jury exclusivement masculin, époque oblige, la jeune accusée devient le symbole de l’oppression des femmes par les hommes. Son acquittement annonce moult rebondissements dans le film Mon crime, une comédie policière aux accents satiriques qui ramène François Ozon dans les contrées kitsch, et surtout féministes, de Potiche et de Huit femmes.

D’ailleurs, l’une des vedettes de ce bijou de 2002, Isabelle Huppert, incarne dans Mon crime Huguette Chomette, une star déchue du cinéma muet qui affirme être la vraie meurtrière.

Le film, à l’instar de Potiche et de Huit femmes encore, s’inspire librement d’une pièce de théâtre de type boulevard. En dépit de l’humour ambiant toutefois, Mon crime s’avère très sérieux côté sous-texte. Il y a le sujet, mais aussi l’époque.

« Le contexte historique des années 1930 est passionnant, parce qu’il y a eu énormément de crimes commis par des femmes, explique le réalisateur de Sous le sable, d’Été 85 et de Grâce à Dieu, rencontré à Paris en janvier dernier. Or, si on les revisite à présent, avec une sensibilité moderne, on percevra plusieurs de ces crimes d’une manière complètement différente. »

Le cinéaste cite deux faits divers célèbres, soit l’affaire Violette Nozière, et celle des soeurs Papin, qui inspira à Jean Genet la pièce Les bonnes.

« Dans la première affaire, c’est une fille qui tue son père parce qu’il la viole ; c’est un inceste, mais on n’en parlait pas alors. Isabelle [Huppert] me racontait justement que sur le tournage du film Violette Nozière, Claude Chabrol et elle n’ont à peu près pas discuté de cet aspect. Quant aux soeurs Papin, c’est un crime de classes : ce sont deux domestiques qui tuent leur patronne. C’est fascinant, parce que ces crimes ne seraient plus racontés de la même manière aujourd’hui. Bref, je tenais à garder ce contexte des années 1930, où les femmes n’avaient pas le droit de vote, n’avaient pas de carnet de chèques, et où le patriarcat était vraiment décomplexé, pour mieux le faire résonner de nos jours. »

De fait, Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline (Rebecca Marder) affrontent, tout du long, divers boys’ clubs, qu’il s’agisse de l’industrie cinématographique, du système judiciaire (« Nous qui sommes considérées comme mineures pour nos droits, mais majeures pour nos fautes », plaide Pauline), voire de l’institution du mariage.

« Ce qui m’intéressait, au fond, opine le cinéaste, c’était de montrer comment ces deux jeunes femmes s’en sortent en usant de divers stratagèmes. Au début, leur motivation est la survie, mais petit à petit, elles ont un éveil politique. »

Un mensonge vrai

Le concept de la « fausse coupable » au coeur de la pièce intéressa en outre d’emblée François Ozon, selon qui on peut « mentir pour mieux dire la vérité » : une formule qui ramène le cinéaste à des thèmes fétiches comme la dissimulation et la mystification.

« Le monde est une scène de théâtre, et toutes et tous, nous y jouons un rôle. Ce qui est intéressant au cinéma, c’est qu’on peut déconstruire ça. Parfois, quand on joue un personnage, on est encore plus soi-même. Je pense à la plaidoirie de Madeleine, qui mène à son acquittement : à ce moment-là, elle est en représentation puisqu’elle interprète le texte que Pauline lui a écrit. Sauf que c’est là, à cet instant précis, qu’elle devient une grande actrice, parce qu’elle n’a jamais été aussi “vraie”. Madeleine touche le jury et le public, parce qu’elle a beau ne pas avoir écrit ces mots, elle les ressent au plus profond d’elle-même en tant qu’actrice. »

Le motif récurrent des apparences trompeuses revient également dans le film par l’entremise de reconstitutions du crime, lesquelles reconstitutions divergent allègrement.

« Je me suis inspiré du cinéma muet — j’ai moi-même tourné des films muets, enfant, avec ma petite caméra. Ce qui me plaisait, c’était de m’adapter, lors de ces passages, au point de vue de la personne qui raconte, sachant que lesdits points de vue sont divergents. »

Pensez à une parodie de Rashomon.

« Lorsque Madeleine relate sa version des faits, elle se dépeint en victime absolue, tandis que lorsque le juge Rabusset [Fabrice Luchini] y va de son hypothèse, on la voit en arriviste meurtrière, parce que c’est comme ça qu’il la voit. Et quand c’est au tour d’Huguette Chomette [Isabelle Huppert] de raconter, c’est encore autre chose. »

Triompher ensemble

Il faut cependant savoir que rien de tout cela n’était dans la pièce originale de Georges Berr et Louis Verneuil. Il n’empêche, en le mettant à sa main, François Ozon savait que ce matériau dramaturgique, dans ses grandes lignes et sa structure, pourrait devenir propice à une satire féroce de l’industrie cinématographique.

« Dans la pièce, la protagoniste n’est pas actrice, et l’homme assassinén’est pas producteur de cinéma. Il faut dire que la pièce n’était pas vraiment féministe. Par exemple, le personnage équivalent à Huguette Chomette était un homme. »

Huguette Chomette, qui est ouvertement bisexuelle, face à une Pauline Moléon lesbienne non avouée et rougissante, pour une tangente queer aussi savoureuse qu’inédite…

« La pièce était campée dans le milieu des affaires et s’attardait davantage aux rapports entre la presse et la justice ; ça parlait de scandales de l’époque complètement oubliés depuis. Moi, j’ai voulu transformer tout ça de manière à parler de choses qui concernent le public d’aujourd’hui : les rapports d’emprise que les hommes peuvent faire subir aux femmes, le milieu du cinéma, que je connais bien… »

À ce chapitre, on projettera volontiers l’image de Harvey Weinstein sur le producteur abuseur et violeur. Mais il y a plus. En effet, avec les personnages de Madeleine Verdier et d’Huguette Chomette, on côtoie les deux extrêmes du métier d’actrice : l’une aspire à la profession et doit composer avec maints prédateurs prêts à profiter de ses espoirs et de sa vulnérabilité, tandis que l’autre a été écartée du milieu car désormais jugée trop vieille. Entre 1935 et 2023, il est des constats qui, en dépit d’avancées, demeurent : au sein d’un patriarcat certes moins décomplexé mais qui persiste, il est souvent aussi difficile pour une jeune femme de faire sa place qu’il est ardu pour une femme plus âgée de garder la sienne.

De conclure François Ozon, chantre des actrices mûres s’il en est : « Ce qui est beau dans le film, même s’il y a un temps une rivalité entre Huguette et Madeleine, c’est un sentiment de sororité qui l’emporte. Elles triomphent ensemble. Elles gagnent ensemble. »

Le film «Mon crime» prend l’affiche le 7 avril. François Lévesque se trouvait à Paris à l’invitation des Rendez-vous Unifrance.