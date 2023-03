«Les Cyclades»: tu m’énerves, je t’adore

Blandine a beau assurer à son fils qu’elle s’est remise de son divorce, elle stagne à l’évidence toujours dans la dépression. De telle sorte que fiston a un jour l’idée d’organiser des retrouvailles entre sa mère et une certaine Magalie, qui était jadis sa meilleure amie. Voilà donc les anciennes copines réunies, et, de prime abord, la raison de leur éloignement apparaît évidente : elles n’ont rien en commun. Décidée quoi qu’il en soit à sortir l’introvertie Blandine des affres existentielles où elle reste confinée, l’extravertie Magalie organise une escapade en Grèce : un rêve qu’elles caressaient du temps de leur adolescence bercée par la musique du film Le grand bleu. Olivia Côte et Laure Calamy épatent dans Les Cyclades, une ode solaire à ces amitiés parfois plus indéfectibles qu’on le croit.

Écrit et réalisé par Marc Fitoussi, Les Cyclades commence comme une comédie légère. C’est le point de vue de Blandine (Olivia Côte), personnage entouré de beige et exsudant le beige,qui est privilégié. Dès lors que Magalie entre en scène, le film se meut en comédie du duo mal assorti, ou dissonant, à la Francis Veber (La chèvre, Les compères, Les fugitifs), version féminine.

Le voyage en Grèce survient rapidement, et le film entre alors en des contrées humoristico-romantico-féministes explorées dans Shirley Valentine. Sauf qu’il s’agit en réalité d’une habile fausse piste, surtout en ce qui concerne l’angle romantique. En effet, il devient vite manifeste, et c’est rafraîchissant, que le « retour à la vie » de Blandine ne passera pas par une histoire d’amour avec un homme (ou quiconque), mais par elle-même — avec un coup de pouce de son amie Magalie et d’une certaine Bijou.

Car au mitan environ, le tandem se transforme en trio avec l’arrivée dudit personnage : Bijou, incarnée par une Kristin Scott Thomas qui s’amuse ferme. Ressortissante anglaise qui connaît Magalie de longue date, Bijou s’est installée en Grèce il y a une vingtaine d’années. Avec son conjoint, un peintre local, elle accueille les deux voyageuses.

Jusque-là toujours empreinte de cette franche drôlerie qui a prévalu depuis le début, l’intrigue commence alors à se colorer de nuances plus graves. De comédie dramatique, on passe graduellement, et avec une finesse appréciable, à quelque chose comme un drame comique. Les vieilles rancoeurs sont déballées, les coups de gueule réfrénés sont enfin lâchés…

Ce volet est le plus convenu du film. Or, en un curieux paradoxe, Olivia Côte et Laure Calamy y brillent tout spécialement, ce qui a pour conséquence d’atténuer l’impression de se faire servir du réchauffé.

Autre élément jouant en faveur du film lors de ces passages prévisibles : le parti pris de Fitoussi de résoudre le conflit en dévoilant soudain un pan caché du passé de Magalie. En somme, là où la plupart des comédies à vocation populaire jugent le moment venu de simplifier puis de conclure, Les Cyclades fait fi de la convention en approfondissant les personnages et en bonifiant leurs rapports au troisième acte. Car il n’y a pas que Magalie qui bénéficie de ce traitement : d’entrée de jeu, Blandine est placée sur un arc évolutif, mais Bijou a également droit à ce supplément de complexité tardif.

Il en résulte un film aussi charmant qu’inspirant, à propos de ces occasions qu’il n’est jamais trop tard pour saisir et de ces amitiés qu’il n’est jamais trop tard pour renouer.

Les Cyclades ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Marc Fitoussi. Avec Olivia Côte, Laure Calamy, Kristin Scott Thomas, Alexandre Desrousseaux, Panos Koronis. France–Belgique–Grèce, 2022, 110 minutes. En salle.