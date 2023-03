«Le Coyote»: coeur de papa

Il y a une dizaine d’années, Camilo (Jorge Martinez Colorado) était le chef d’un restaurant prisé par la critique et les gourmets, Le Coyote. Forcé de mettre la clé sous la porte pour des raisons que Katherine Jerkovic dévoilera plus tard dans ce récit de résilience et d’abnégation de soi, l’immigrant mexicain établi à Montréal travaille de nuit pour une compagnie d’entretien ménager. Alors que surgit la promesse d’un avenir plus doux pour ce veuf quinquagénaire vivant frugalement, Camilo sera confronté à un dilemme cornélien.

Ainsi, après que Fred (Emmanuel Bédard), un ami de longue date, lui eut offert de remplacer le chef de son restaurant à La Malbaie, Camilo reçoit la visite de sa fille Tania (la chanteuse Eva Avila), qu’il n’a pas vue depuis des années. En annonçant à son père qu’elle veut suivre une énième cure de désintoxication, Tania lui demande de prendre soin de son fils de cinq ans qu’elle élève seule, Zachary (Enzo Desmeules Saint-Hilaire), dont Camilo ignorait l’existence.

Poursuivant délicatement son étudedu déracinement et de la transmission, Katherine Jerkovic, cinéaste québécoise née d’une mère uruguayenne et d’un père croato-argentin, offre un deuxième long métrage faisant contrepoint à son premier, le morose mais lumineux Les routes en février (2018), où une néo-Québécoise orpheline de père se rendait auprès de sa grand-mère en Uruguay afin de comprendre pourquoi ses parents avaient quitté leur pays natal une dizaine d’années auparavant.

Cette fois, la réalisatrice esquisse en demi-teintes le portrait d’un homme tourné vers l’avenir. Contrairement à son collègue Edgar (Christian de la Cortina), qui se contente de son modeste sort, Camilo veut vivre de sa passion pour la cuisine et partager fièrement sa culture. Lorsqu’il rend visite à ses voisins roumains, Ana (Catalina Pop) et Cornel (Virgil Serban), il leur apporte ses spécialités tandis que ses hôtes partagent joyeusement avec lui de l’alcool de leur pays. Triste de constater que son petit-fils ne parle pas l’espagnol, Camilo s’adresse à lui dans les deux langues afin de l’initier à sa langue maternelle.

Bien qu’elle mette en scène un personnage qui se bat avec dignité contre l’adversité et qu’elle ne verse jamais dans le misérabilisme dans son illustration de la réalité des immigrants, dont elle salue l’esprit d’entraide, Le Coyote est plombé par une envahissante mélancolie, laquelle menace de faire tomber le tout dans le marasme le plus total. À force de sobriété, la photo de Léna Mill-Reuillard (Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles ; Noémie dit oui, de Geneviève Albert) en devient presque terne, tandis que le montage de Sophie Farkas Bolla (Beans, de Tracey Deer) paraît souligner le manque de substance de certaines scènes de ce lent récit.

De fait, la caméra s’attarde longuement sur Camilo, homme de peu de mots, et sur ses moindres gestes : ici, en train de fixer le vide assis sur sa causeuse ; là, en train de couper des légumes. Certes, le film se veut introspectif, le héros, déchiré entre ses propres désirs et ses devoirs paternels, étant en profonde réflexion, mais par endroits, sa nature contemplative ennuie plus qu’elle ne séduit.

Demeurent toutefois le regard empreint d’empathie de Katherine Jerkovic, la timide note d’espoir qui point au tout dernier plan et l’interprétation nuancée du charismatique Jorge Martinez Colorado, vu dans Les oiseaux ivres, d’Ivan Grbovic et Sara Mishara, et dans Le temps des framboises, de Florence Longpré, Suzie Bouchard et Philippe Falardeau, qui font du Coyote un drame sensible et émouvant.

Le Coyote ★★★ Drame de Katherine Jerkovic. Avec Jorge Martinez Colorado, Enzo Desmeules Saint-Hilaire, Eva Avila, Christian de la Cortina, Emmanuel Bédard, Catalina Pop et Virgil Serban. Canada (Québec), 2022, 89 minutes. En salle.