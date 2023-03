«Murder Mystery 2»: Jodie Turner-Smith, la noble suspecte

Vous vous souvenez de Nick et Audrey Spitz ? En 2019, ce policier et cette coiffeuse de New York élucidaient une rocambolesque affaire d’assassinats dans diverses parties d’Europe, toutes plus glamour les unes que les autres. C’était dans la comédie policière Murder Mystery (Meurtre et mystère). Et une chose est sûre, la plateforme Netflix, elle, n’a pas oublié le couple interprété par Adam Sandler et Jennifer Aniston. À raison : le film remporta un gros succès populaire. Voici donc les deux stars de retour dans Murder Mystery 2 (Meurtre et mystère 2), avec plus de meurtres, de suspects, et par conséquent de vedettes pour incarner ceux-ci. La douée Jodie Turner-Smith est du lot.

« Pour être tout à fait franche, je trouvais que ça s’annonçait vraiment le fun, et c’était pour moi l’attrait principal. Je me suis dit aussi qu’on ne m’avait encore jamais vue dans ce genre de films, qui plus est avec Jen et Adam, des putains de génies et de légendes [«fucking geniuses and legends »] de la comédie. Je n’ai pas été déçue ! » confie, lors d’une entrevue en visioconférence, l’ex-mannequin anglaise révélée en tant qu’actrice dans les excellents Queen Slim et After Yang.

Lorsqu’on lui demande, à ce propos, si son approche pour une comédie d’ensemble comme Murder Mystery 2 diverge de celle privilégiée pour un drame intimiste, Jodie Turner-Smith répond sans hésiter : « Le processus ne change pas réellement. Je veux dire… au bout du compte, ça consiste toujours à trouver qui est le personnage, à trouver sa vérité, peu importe le contexte ou le ton du film. »

Côté intrigue, dans Murder Mystery 2, on renoue avec Nick et Audrey alors que leur nouvelle agence de détectives privés est au plus mal. De fait, après la publicité favorable reçue pour leurs exploits dans l’affaire du « milliardaire assassiné sur son yacht », les époux ont multiplié les enquêtes désastreuses. Aussi, lorsque le maharajah (Adeel Akhtar), suspect dans le premier film devenu ami dans le second, les invite à son fastueux mariage, toutes dépenses payées, Nick et Audrey s’empressent de fuir leurs tracas financiers.

Mais voici que, la veille de ses noces, le maharajah est kidnappé. Et les cadavres de s’empiler, prise 2.

La « pas fine »

De la galerie d’individus louches ou potentiellement mal intentionnés, la comtesse Sekou, que joue Jodie Turner-Smith, est assurément la moins sympathique. Même que c’est là un doux euphémisme.

« C’est drôle de jouer la méchanceté, justement parce que c’est drôle : le résultat est drôle. Dans ma vie privée, je ne pense pas être une personne méchante ; la méchanceté est quelque chose qui n’a aucun sens à mes yeux. Mais dans le contexte d’un film, d’une comédie comme celle-ci, l’idée même d’une personne qui est vache avec tout le monde pour aucune raison, c’est hilarant. »

C’est dire qu’à la lecture du scénario, Jodie Turner-Smith fut d’emblée séduite par le personnage qu’on lui proposait. Ajoutez à cela des costumes d’un luxe pas possible et des répliques assassines : qui dit mieux ?

« Je pense que j’ai tout de suite eu une bonne lecture de la comtesse. Par la suite, avec ma coach de jeu Lee Christiansen, que j’adore et sur qui je me suis beaucoup appuyée pour trouver mes repères dans ce registre comique, nous avons ajouté de petites nuances. Mais bref, je crois que ma façon de jouer la comtesse dans le film correspond pas mal à ma perception initiale d’elle. »

Après que le générique du premier Murder Mystery eut aligné des noms connus tels Luke Evans, Gemma Arterton, Terence Stamp et Dany Boon, le second n’est pas en reste, puisque, hormis Jodie Turner-Smith, on a droit à la présence de Mark Strong, de Mélanie Laurent, et à nouveau de Dany Boon, qui reprend son rôle d’agent d’Interpol.

Crimes et vedettes

À cet égard, Murder Mystery 2 recourt, comme son prédécesseur, à l’auguste formule du film policier léger, exotique, et surtout, bardé de vedettes. Formule qui connut ses belles heures dans les années 1970 avec une kyrielle d’adaptations à succès de romans d’Agatha Christie, comme Murder on the Orient Express (Le crime de l’Orient-Express, de Sidney Lumet ; 1974) et Death on the Nile (Mort sur le Nil, de John Guillermin ; 1978), titres que Kenneth Branagh a d’ailleurs refaits récemment, donnant ce faisant à ladite formule un second souffle.

Le triomphe de Knives Out (À couteaux tirés, de Rian Johnson), sorti quelques mois après Murder Mystery en 2019, contribua à ce second âge d’or, et sa suite, Glass Onion, en 2022, confirma l’engouement du public.

Pour rester dans le thème des vedettes, avant même le succès du premier Murder Mystery, les noms d’Adam Sandler et de Jennifer Aniston avaient déjà été associés au cinéma, en l’occurrence dans la comédie romantique Just Go with It (Méchant menteur, de Dennis Dugan ; 2011). Grands amis à la ville depuis lors, Sandler et Aniston partagent à l’écran une complicité évidente.

« Je me plais à appeler ça “l’Univers cinématographique d’Adam Sandler et Jennifer Aniston”, dit Jodie Turner-Smith. J’étais très excitée à la perspective d’en faire partie. Et ça fonctionne ! Je confirme que c’est fascinant à observer de près, parce qu’ils sont juste trop tordants. Leur chimie en tant qu’interprètes, en tant qu’amis, jouant ce couple, c’était vraiment captivant, mais c’était aussi vraiment difficile, parce qu’il y avait plein de moments où j’avais tendance à devenir spectatrice et il fallait que je me ressaisisse afin de demeurer dans la scène, dans mon personnage. »

Quant à l’identité du ravisseur ou de la ravisseuse aux visées homicides, s’agit-il de la comtesse Sekou ? Une chose est sûre : elle constitue une mémorable suspecte, qu’elle ait ou non fait le coup.

Le film Murder Mystery 2 paraîtra sur Netflix à compter du 31 mars.