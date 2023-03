Claude Fournier, une vie comme un film

Foudroyé par un infarctus la semaine dernière avant d’être hospitalisé, le réalisateur Claude Fournier est décédé jeudi à l’âge de 91 ans. Homme de cinéma ayant participé à l’aventure du cinéma direct, c’est à lui qu’on doit le film culte Deux femmes en or. Sa carrière l’aura également amené à tourner pour la télévision, comme Bonheur d’occasion, d’après Gabrielle Roy, et à devenir biographe, lui qui a écrit, entre autres, René Lévesque. Portrait d’un homme seul. Avec sa conjointe, Marie-José Raymond, il cofonda la société Éléphant — mémoire du cinéma québécois, vouée à la restauration et à la numérisation du patrimoine cinématographique d’ici.

Sur Facebook, le critique et auteur Michel Coulombe a souligné que Claude Fournier « aura été l’une des figures fondatrices du cinéma québécois ».

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a pour sa part écrit que « Claude Fournier laisse un grand héritage au cinéma québécois ».

Claude Fournier vient au monde à Waterloo le 23 juillet 1931, avec son frère jumeau, Guy. Ils sont les aînés d’une famille de six enfants. « Ça va faire étrange de vivre sans lui… parce que c’était plus qu’un frère. On a fait toutes nos études ensemble, on a fait du cinéma ensemble, on a fait de la télévision ensemble, on a toujours tout fait ensemble ou à peu près », a confié Guy Fournier à La Presse canadienne.

Dans son autobiographie, À force de vivre (Libre expression, 2009), un ouvrage passionnant au souffle romanesque que le confrère Denys Arcand a qualifié dans Le Devoir de « fresque intime et authentique », Claude Fournier évoque avec pudeur mais un fond d’amertume l’éducation religieuse et le pensionnat.

Après son cours classique, il devient journaliste pour le quotidien sherbrookois La Tribune, à la fin des années 1940, avant d’être embauché à Radio-Canada, en 1952. À Montréal, là encore comme en témoigne son autobiographie, son quotidien peuplé de vedettes donne à sa vie des allures de film. De 1955 à 1961, il écrit pour l’émission jeunesse Bim et Sol, contribuant au passage à la création du personnage immortalisé par Marc Favreau. En parallèle, il publie deux recueils de poésie.

En 1957, il entre à l’Office national du film (ONF) au service de la publicité, mais aspire à la réalisation, ce qui adviendra en 1959 lorsqu’il réalise le documentaire Télesphore Légaré, garde-pêche, et, en 1960, Alfred Desrochers, poète.

En 1961, avec l’ami Gilles Carle, il coréalise à Saint-Pierre-et-Miquelon La France sur un caillou, une oeuvre clé du cinéma direct. Il fait peu après partie du collectif qui crée La lutte, un court métrage documentaire tourné à la volée considéré comme l’une des pièces maîtresses de la production francophone de l’ONF de cette époque.

Il part vivre deux ans à New York, puis rentre au bercail. Après une collaboration avec Anne-Claire Poirier, il fonde Les films Claude Fournier avec ses frères Daniel et Guy. Le trio produit près d’une centaine de documentaires destinés à Radio-Canada. Le 24 juillet 1967, Claude Fournier tient la caméra lorsque le général de Gaulle lance son fameux « Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! ». Il est le seul réalisateur à capter le moment, et ses images font le tour du monde.

Un succès coquin

La décennie 1970 démarre en lion, ou plutôt en lionnes, avec la sortie de Deux femmes en or. Monique Mercure et Louise Turcot y incarnent deux femmes qui, lasses d’être négligées par leurs maris, multiplient les escapades sexuelles, s’émancipant du même coup. La critique est consternée, mais les spectateurs — ils sont deux millions — en redemandent. Il en résulte l’un des plus gros succès du cinéma québécois. À noter que le cinéaste écrit le scénario avec sa compagne Marie-José Raymond, avec qui il fonde dans la foulée la société Rose Films (La pomme, la queue et les pépins ; Je suis loin de toi mignonne ; etc.).

En 1983, Claude Fournier offre une adaptation soignée de Bonheur d’occasion, d’après le roman phare de Gabrielle Roy : sont produites une version cinématographique et une version télévisée sous forme de minisérie. On y découvre une toute jeune Mireille Deyglun dans le rôle de Florentine Lacasse, modeste serveuse du quartier Saint-Henri, aimée puis délaissée. À nouveau, Marie-José Raymond coscénarise.

Pour le petit écran, le couple, de concert avec Michel Cournot, propose en 1988 l’ambitieuse saga historique Les tisserands du pouvoir, consacrée à l’exode américain de Canadiens français qui, dans les années 1920, crurent trouver un avenir meilleur au sud de la frontière. Lors de la sortie, Claude Fournier s’étonne dans Le Devoir : « Il est incroyable que la migration d’un cinquième de la population du Québec en à peine 15 ans n’ait jamais été reprise par un cinéaste ou un écrivain. À part quelques thèses d’université, on ne trouve presque rien sur le sujet. Peut-être parce que ça concerne trop de gens misérables qui ont été entièrement assimilés en moins de quatre générations dans le melting-pot américain, sans jamais l’ombre d’une rébellion. »

La série se mérite les prix Gémeaux de la meilleure réalisation (Fournier) et du meilleur texte. Claude Fournier fait paraître le récit en roman la même année (Éditions Québec Amérique).

En 1997, comme Deux femmes en or en son temps, la comédie J’en suis !, où Roy Dupuis se fait passer pour gai afin de réussir dans sa vie professionnelle, se fait varloper par la critique, mais rameute le public. En 1999, c’est un retour à la télé avec la série Juliette Pomerleau, tirée du roman à succès d’Yves Beauchemin.

À la rescousse de notre cinéma

Impossible de passer sous silence la série de 2005 Félix Leclerc. Égratignée de toutes parts, la production est critiquée par Mario Clément, alors directeur de la programmation de Radio-Canada, le diffuseur. S’ensuit une poursuite en diffamation qui se solde, en 2008, par une condamnation de la société d’État à verser 200 000 dollars à Claude Fournier et Marie-José Raymond.

En 2009, le couple fonde la société Éléphant — mémoire du cinéma québécois dans le but de sauvegarder et de numériser le patrimoine cinématographique national. C’est à la suite d’une discussion avec Pierre Karl Péladeau, qui finance ce vaste chantier à titre philanthropique, qu’Éléphant voit le jour. Partageant la responsabilité de la direction générale jusqu’en 2018, Claude Fournier et Marie-José Raymond superviseront la restauration de 225 titres.

Sur une note plus personnelle, j’ai eu le plaisir de croiser Claude Fournier quelques fois dans les dernières années, ayant souvent écrit sur le projet Éléphant : c’est un homme perpétuellement affable et débordant d’énergie. D’ailleurs, dans les semaines précédant son décès, il s’est impliqué énormément contre la guerre en Ukraine, manifestant presque quotidiennement devant le consulat de Russie. Pour un peu, on l’aurait cru éternel, quoique lui ne se berçât sans doute jamais d’illusions. De fait, on songe à son autobiographie, qui s’ouvre ainsi : « Les bonheurs de l’enfance auraient pu durer toute ma vie. Mais soudainement les choses se sont bousculées. Et j’ai commencé à vieillir, moi aussi. »