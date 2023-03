Les voix de l’exil au FIFA

Le 41e Festival international des films sur l’art (FIFA) aborde de front un enjeu crucial, la migration des populations harassées par les conflits armés, à travers deux puissants films donnant la voix à des artistes arrachés à leurs pays d’origine, la Syrie dans The Story Won’t Die et l’Afghanistan dans Keeping the Music Alive. Les musiciens s’y expriment sur les liens indéfectibles qui les rattachent à leur pays et sur le rôle à jouer dans l’éventuelle reconstruction de ces nations dévastées par la guerre.

Le FIFA aura le privilège de présenter samedi la première mondiale de Keeping the Music Alive, documentaire des journalistes et réalisatrices Sarah El Younsi, basée en France, et Mandakini Gahlot, correspondante à New Dehli pour la chaîne France 24. On y découvre les parcours des membres de Zohra, le premier orchestre de musique classique (occidentale et syrienne) entièrement féminin, fondé à Kaboul en 2015 à l’Institut national afghan de musique, une école dirigée par l’ethnomusicologue australo-afghan Ahmad Naser Sarmast.

L’orchestre Zohra incarnait l’espoir d’une société afghane plus libérale, lorsque la perspective qu’une femme puisse faire le métier de musicienne était souvent incomprise, ou proscrite. Symbole d’un avenir meilleur, l’orchestre avait même été invité à donner un concert durant le Forum économique mondial de Davos en 2017 et à effectuer une tournée en Grande-Bretagne en 2019. La chape de plomb qui a recouvert le pays avec le retour au pouvoir des talibans lors de la chute de Kaboul, à l’été 2021, a chassé le rêve en plus de mettre un terme aux activités de l’Institut, dont les locaux auraient été convertis en baraquement militaire — les nouveaux occupants de Kaboul ont allumé un bûcher avec des instruments de musique à leur arrivée, s’il faut le rappeler.

Les réalisatrices partent à la rencontre de musiciennes, de cheffes d’orchestre et de collaboratrices de Zohra, éparpillées sur le continent européen et aux États-Unis, relatant les efforts de l’orchestre pour se rebâtir au Portugal, qui lui a ouvert ses portes. Le directeur, Ahmad Naser Sarmast, l’un des principaux témoins dans le film, souligne l’importance de donner aux musiciennes de son pays l’occasion de faire rayonner la culture musicale et leurs talents individuels. Les réalisatrices s’attardent également aux rapports familiaux des musiciennes, dont les proches sont demeurés en Afghanistan.

Les artistes rencontrés dans The Story Won’t Die viennent d’horizons plus larges. Artistes visuels, musiciens, danseurs, rappeur passent devant la caméra de David Henry Gerson. Ils font partie de cette moitié de la population ayant fui la Syrie de Bachar al-Assad au cours de la dernière décennie. Ils chérissent aussi leurs liens familiaux : une illustratrice, basée à Paris, qui a perdu son frère cadet dans la guerre civile ; un jeune danseur qui, depuis son petit logement d’Amsterdam, communique quotidiennement avec sa mère, dans l’espoir de pouvoir la retrouver bientôt dans son pays d’adoption. Les musiciens rencontrés dans le documentaire se sont tous retrouvés en Allemagne.

Photo: Festival international des films sur l’art

Si Keeping the Music Alive se concentre sur l’histoire de Zohra et sur l’impact du retour des talibans sur la survie de la culture musicale afghane, le film de Henry Gerson ouvre la réflexion sur la question plus vaste du rôle de l’art dans la construction d’un monde meilleur. Chaque artiste syrien utilise son travail pour exprimer sa propre expérience de la guerre et de l’exil (et, dans certains cas, des actes de torture qu’ils ont subis), mais plusieurs vivent une profonde remise en question de leur démarche. L’auteur-compositeur-interprète qui traverse une panne d’inspiration, le rappeur donnant un concert en Allemagne qui constate que ses mots n’ont pas la même portée que s’ils avaient été lancés dans son pays. Avec doigté et pertinence, le réalisateur aborde ces questions de front, tout en nous faisant découvrir des créateurs allumés sur leur monde et sur celui, adopté, qui les entoure.

Sur le même thème de l'exil, le film Homeboys de la réalisatrice Tamar Goren suit deux jeunes rappeurs et chanteurs originaires du Soudan du Sud qui rêvent, depuis l'Ouganda, leur pays d'accueil, de partager leur passion pour la musique avec le monde.

Après s'être penchée sur le destin d'acteurs célèbres – Romy Schnewider dans Romy, femme libre (2022), Jean-Louis Trintignant dans Trintignant par Trintignant (2021), Louis de Funès dans La folle aventure de Louis de Funès (2020) –, la scénariste et réalisatrice française Lucie Cariès tourne cette fois sa caméra sur l'autrice-compositrice-interprète et militante écossaise Annie Lennox, mondialement célèbre grâce à sa fructueuse collaboration avec Dave Stewart dans les années 1980 au sein du duo Eurythmics.

Derrière la maison du compositeur Martin Léon coule une rivière, source de réflexions, de mélodies et de chansons, mises en images par le réalisateur Félix St-Jacques, qui a fait ses armes dans l'univers du vidéoclip.