«Shazam! La rage des dieux»: la lumière sans le bout du tunnel

On y vole comme Superman. On y démolit des ponts façon Spider-Man et Ant-Man. On y combat des créatures monstrueuses venues d’ailleurs (et d’un art numérique de moins en moins soigné). On y traverse un troisième acte trop long qui déboule à coups de « bing, bang, boum ! ». Après New York, San Francisco et autres Londres, on y fait exploser Philadelphie. Comme disait Jean-Paul Belmondo : « Allez hop ! Cascade ! » ; et Jacques Brel : « Au suivant ! »

Shazam ! La rage des dieux (V.F. de Shazam ! Fury of the Gods), de David F. Sandberg, reprend ainsi le ton du film original paru en 2019, sans vraiment aller plus loin avec ses personnages ni dans l’Univers cinématographique DC (UCDC). Au sein duquel, pour un The Batman ou un Wonder Woman, on retrouve combien de Batman v Superman et de Black Adam !

Ce 12e titre de la série, dans le portrait ? Ce qui en fait la faiblesse (achilléenne) est sa façon de marcher dans des sentiers si souvent battus qu’ils sont devenus des autoroutes. Mais, rendons-lui ce qui fait sa force (pas herculéenne) : son cœur battant au rythme de la famille, sa légèreté taquine et son aspect dessin animé très assumé, bien servi par la réalisation ludique de David F. Sandberg de même que par les dialogues de Henry Gayden et Chris Morgan — dont plusieurs répliques « bébêtes » arrachent des sourires pour qui accepte de se prêter au jeu. On ne se prend sérieusement pas au sérieux.

Il fallait cela puisque ce groupe de héros super en pouvoirs, mais moins en maturité est composé de six adolescents habitués (autant que faire se peut) à être des laissés-pour-compte, mais qui vivent dans une famille d’accueil aimante. Leur vie a changé à la suite d’une rencontre avec le sorcier Shazam (Djimon Hounsou). Depuis, quand ils prononcent son nom, ils se transforment en adultes qui pourraient copiner avec Superman en termes d’aptitudes surnaturelles, tout en conservant la naïveté de la jeunesse. Il y a du jeune chien fou et du complexe de l’imposteur dans ces rangs-là.

Dans la peau de Billy Batson, Asher Angel devient Zachary Levi (qui a un plaisir dément sous ce costume) ; Jack Dylan Grazer (un peu trop uniformément intense) se transforme en Adam Brody ; et ainsi de suite jusqu’à Faithe Herman, qui se métamorphose en Meagan Good (mention spéciale aux deux comédiennes, qui sont hilarantes, attachantes et un reflet parfait l’une de l’autre). Ensemble, ils ont cette fois à combattre de méchantes filles d’Atlas, Hespera et Kalypso jouées par Helen Mirren et Lucy Liu, qui parviennent à être royales sous des costumes un peu ridicules, admettons-le.

Pas la peine de s’attarder : on le voit, rien pour renouveler le genre dans cette histoire. Si ce n’est le rebondissement final (avant les scènes supplémentaires du générique), avec une apparition réjouissante. Il n’en demeure pas moins que l’UCDC prouve ici encore une fois combien cet univers ne s’est pas trouvé et combien James Gunn, maintenant à la barre de ce navire titanesque, a du boulot sur la planche pour éviter de perdre à la bataille navale — « Touché ! Coulé ! ».

Shazam ! La rage des dieux (V.F. de Shazam ! Fury of the Gods) ★★ 1/2 Comédie d’action de David F. Sandberg. Avec Zachary Levi, Asher Angel, Helen Mirren, Lucy Liu, Djimon Hounsou. États-Unis, 2022, 130 minutes. En salle.