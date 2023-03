«Notre Dame de Moncton»: la rédemption par le hasard

À Moncton, au Nouveau-Brunswick, le phénomène de l’itinérance est en croissance depuis quelque temps, constate Denise Bouchard, la réalisatrice du long métrage de fiction Notre Dame de Moncton. Et son film plonge au coeur du problème tout en restant un baume pour le coeur, une ouverture vers la lumière.

C’est une histoire de hasard et de coïncidences. Celle d’une jeune femme qui a perdu la garde de son fils en bas âge et de celui-ci qui, devenu adulte, tente de la retrouver. Une histoire d’amitié improbable entre une veuve qui a été trompée par son mari et une femme sans domicile fixe qui se cache dans sa cave.

Lorsqu’elle a lu le scénario que lui avait soumis Mélanie Léger, Denise Bouchard, dont c’est le deuxième long métrage de fiction, a tout de suite voulu ancrer cette histoire dans une réalité contemporaine.

La scénariste [Mélanie Léger] habitait Shédiac, mais a déménagé à Moncton. Depuis vingt ans, à Moncton, il y a eu une montée de l’itinérance. Elle voyait ces gens-là se promener devant chez elle, et de là est née l’idée d’écrire l’histoire d’une itinérante. […] Moi, quand j’ai vu le scénario, j’ai dit à Mélanie : “Je n’ai pas envie d’aller dans le cliché”.

« La scénariste habitait Shédiac, mais a déménagé à Moncton. Depuis vingt ans, à Moncton, il y a eu une montée de l’itinérance. Elle voyait ces gens-là se promener devant chez elle, et de là est née l’idée d’écrire l’histoire d’une itinérante. […] Moi, quand j’ai vu le scénario, j’ai dit à Mélanie : “Je n’ai pas envie d’aller dans le cliché.” Les itinérants, ça n’est pas vrai que ce sont tous des junkies, les gens qui perdent un toit, sont sur le bien-être social ou l’assurance-emploi. […] Pour certaines personnes, il y a le problème de la paperasse gouvernementale », raconte Denise Bouchard.

Et c’est précisément au moment où Anna (sensible Laurie Gagné) est prise dans ces tourments que son fils Jason, placé en adoption depuis son enfance, décide de la retrouver. En récupérant la dignité de cette personne en situation précaire, le film présente également son humanité. Lorsque son destin croise celui de Victorine (Louise Turcot), Anna découvre qu’elle aussi peut donner du soutien, venir en aide à quelqu’un qui en a besoin.

Des histoires de battantes

Pour mettre au point ce rôle, Laurie Gagné a rencontré trois femmes soutenues par l’organisme Portage mère-enfant, qui lui ont raconté les hauts et les bas de leur situation, leurs déchirements. « Portage mère-enfant est un organisme qui soutient les mères qui ont des problèmes de dépendance pour ne pas qu’elles perdent leur enfant, pour les outiller, leur donner un cadre pour qu’elles arrivent à surmonter leur dépendance et bien prendre soin de leur enfant », dit la comédienne, dont c’est le premier grand rôle.

Là, elle a rencontré « trois femmes extraordinaires, qui se sont confiées. Ma découverte, c’était qu’elles n’étaient pas vulnérables. Elles étaient dans une situation de vulnérabilité. C’était des battantes », raconte la comédienne. « Toutes avaient vécu du mépris. » Ces femmes ne se sont pas présentées à la première, notamment à cause de contraintes familiales, l’une d’entre elles travaille et a quatre enfants, mais aussi pour éviter l’attention médiatique.

Par le plus grand des hasards, Anna et Victorine, que tout oppose, se retrouvent amies. « Elles sont chacune dans un moment clé de leur existence », dit la comédienne Louise Turcot.

La réalisatrice voulait que Victorine soit quelqu’un qui prend des décisions, raconte Louise Turcot. Cette détermination ne se traduit pas nécessairement en mots, mais dans des gestes, dans une manière d’être, précise la comédienne, qui a vu là un défi intéressant.

Difficile de vivre en français

En entrevue, la réalisatrice Denise Bouchard mentionne que Notre Dame de Moncton est, en tout et pour tout, le quatrième long métrage de fiction acadien. « On n’a pas d’industrie cinématographique », dit-elle, ajoutant qu’il y a cependant une tradition de production de documentaires et de séries télévisées. Notre Dame de Moncton a profité d’un budget de 1,5 million de dollars. « L’enveloppe financière n’est pas la même au Québec qu’en Acadie, reconnaît-elle. Faire des films en français, dans une province bilingue, c’est quand même un exploit. »

Aussi, le long métrage a été accueilli très chaleureusement lors de la première du film, à Moncton. « Les gens voyaient le coin de rue où ils vont acheter du lait. Ils reconnaissaient leur ville. Parce que c’est toujours ailleurs, ce qu’ils voient à la télévision et au cinéma. Ailleurs, à Montréal et à Los Angeles », dit le comédien Gilles Renaud, qui joue Hergé, le mari de Victorine, dans le film.

Notre Dame de Moncton met en scène des comédiens qui ont différents accents. Plusieurs comédiens sont Québécois,d’autres ont des accents qu’on retrouve dans différentes régions de l’Acadie, dit Denise Bouchard. Cela fait partie de la diversité que l’on côtoie tous les jours à Moncton. « Il y a énormément de gens du Québec qui travaillent chez nous. Tout le monde se blend, dit-elle. Je n’ai pas voulu jouer sur l’accent. »

Au cours de ce tournage, Louise Turcot a aussi constaté comment la vie en français reste ardue à Moncton. « Quand on arrive à Moncton, on se rend compte à quel point ces gens-là ont une lutte quotidienne à faire pour garder le français. » Au restaurant, à l’hôtel, partout, on s’adressait constamment à elle en anglais. « C’est un combat de tous les jours pour nous », reconnaît Denise Bouchard. Elle dit d’ailleurs faire partie d’un mouvement pour renommer l’Université de Moncton « Université de l’Acadie ». « Notre culture européenne, française se traduit dans le film, dans la façon dont on regarde les gens, notre côté latin. On est des gens chaleureux », dit-elle.

«Notre Dame de Moncton» prendra l’affiche partout au Québec, le 24 mars.