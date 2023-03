«33 tours»: la force tranquille d’une famille endeuillée

Près de 30 ans se sont écoulés entre la sortie de Rude (1995), le premier long métrage du cinéaste torontois d’origine jamaïcaine Clement Virgo, et celle de 33 tours (Brother), son plus récent, en salle au Québec depuis vendredi. Malgré quelques détours comme son drame érotique Lie with Me (2005), Virgo n’a cessé, en trois décennies, de représenter tout en sensibilité des histoires de Canadiens afrodescendants, victimes bien malgré eux de racisme systémique.

Alors que Rude campait ses trois récits enchâssés dans le quartier autrefois défavorisé de Regent Park, à Toronto, 33 tours se déplace plus à l’est de la ville dans l’immense banlieue multiethnique de Scarborough. Adapté du roman Brother (2017) de David Chariandy, le film suit deux frères d’origine jamaïcaine qui grandissent ensemble au début des années 1990.

Adoptant une structure similaire au livre, Virgo enchaîne les flash-back pour remonter jusqu’aux origines d’une tragédie ayant causé la mort de l’aîné, Francis (Aaron Pierre) — sa mort étant révélée assez rapidement. Dix ans plus tard, Michael (Lamar Johnson), le plus jeune frère, doit s’occuper de sa mère Ruth (Marsha Stephanie Blake), toujours endeuillée et inconsolable, elle qui a élevé ses deux garçons toute seule.

Toute sa vie, Michael a grandi avec son frère comme modèle et meilleur ami. Plus charismatique et populaire que lui, Francis l’a aidé à survivre dans la jungle qu’était leur école secondaire. Passionné de musique et éprouvant des difficultés à l’école, il rêvait de devenir producteur et DJ (d’où le titre français du film) pour échapper à son pauvre destin d’adolescent noir en périphérie de la Ville Reine.

De fait, pendant leur adolescence, l’appartement des deux frères et de Ruth est rempli de disques et d’affiches qui incarnent une certaine culture afrodescendante, de Nina Simone à Jean-Michel Basquiat. Grâce, entre autres, à de nombreuses scènes qui mettent en avant l’univers artistique des personnages, Virgo arrive à subtilement représenter comment la culture — les livres chez Michael et la musique chez Francis — peut panser des blessures profondes.

Tensions raciales et violences policières

C’était trop prévisible, mais la scène demeure éminemment poignante : c’est un policier qui tue Francis. Près de trois ans après le meurtre de George Floyd, et alors que la brutalité policière continue d’affecter disproportionnellement des personnes racisées à Toronto, son décès rappelle tristement celui de plusieurs autres, bien réels.

Les tensions raciales ne demeurent toutefois que très peu abordées dans le film. En entrevue, Virgo a indiqué avoir voulu avant tout réaliser une oeuvre universelle sur le deuil et sur les liens indéfectibles qui unissent une fratrie. Sans l’ombre d’un doute, c’est mission accomplie. Marsha Stephanie Blake brise le coeur dans son interprétation d’une mère meurtrie, et le jeune Lamar Johnson, lui-même natif de Scarborough, crève l’écran avec son regard saisissant, brillant d’espoir.

En dépit de quelques longueurs et excès mélodramatiques agaçants, 33 tours demeure un film touchant et nécessaire, l’une des rares productions canadiennes anglophones à prendre l’affiche ce printemps. Avec ses 14 nominations aux prix Écrans canadiens — un record cette année —, il marque donc un retour en force pour Clement Virgo, qui n’avait pas réalisé de long métrage depuis 15 ans.

33 tours (V.F. de Brother) ★★★ Drame familial de Clement Virgo. Avec Lamar Johnson, Aaron Pierre, Marsha Stephanie Blake, Kiana Madeira et Lovell Adams-Gray. Canada, 2022, 119 minutes. En salle.