Dans «La cordonnière», les émotions avant tout

Victoire Du Sault, la première cordonnière de l’histoire du Québec, était une pionnière, une visionnaire, un symbole de créativité, de persévérance et de justice. Sa détermination à apprendre et à exercer un métier jusqu’alors réservé aux hommes la mènera d’une simple cordonnerie régionale à la manufacture et à l’exportation de souliers, partout à travers la planète ; une entreprise à l’origine de la fortune de la famille Dufresne, mieux connue pour le château qui porte son nom, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Ce parcours professionnel inspirant est toutefois relégué au second plan dans le film La cordonnière, adapté de la série de romans du même nom de Pauline Gill, qui retrace la destinée singulière de cette femme d’exception. Ici, ses triomphes en affaires servent davantage de faire-valoir aux tourments et aux passions de son coeur, les deux étant mus, dans un effet de miroir qu’on aurait voulu plus prononcé par la même volonté sans cesse niée d’exister à part entière, de donner libre cours à ses désirs, de briser les chaînes qui briment les femmes.

Le film s’ouvre sur une Victoire Du Sault âgée, guettée par la mort. Plombée par une vie de secrets, elle se confie à son fils aîné, soucieuse de ne pas laisser la vérité sur sa famille mourir avec elle, entraînant le spectateur dans un voyage auprès de ses fantômes. On la retrouve alors adolescente, ambitieuse, « tête dure », amoureuse d’un homme de vingt ans son aîné. Pour éviter le déshonneur, elle devra se résigner à épouser le fils de ce dernier, s’enchaînant par le fait même à une vie de secrets, de déchirements, de regrets.

Dans le rôle de la cordonnière, Rose-Marie Perreault est impeccable de retenue et d’intériorité, parvenant à rendre crédible et humain un arc dramatique auquel il est parfois difficile d’adhérer. De la jeune femme non mariée qui n’a aucun mal à se retrouver seule avec son amant à la quasi-absence de l’Église et de son hégémonie, en passant par des peaux nacrées et des mains tout aussi blanches que les vêtements, le réalisme n’est pas la priorité.

Tout, la mise en scène classique, la somptuosité des costumes et des décors, la voix apaisante et romanesque d’Élise Guilbault, qui narre le récit, est au service de la grandiloquence des émotions, pour le meilleur et pour le pire. À cet effet, le réalisateur François Bouvier choisit la plupart du temps d’épouser le point de vue admirateur et bouleversé de ses personnages masculins, magnifiant et fragilisant sa protagoniste, parfois au détriment d’une approche plus frondeuse.

Mais le film fonctionne, se tient à l’abri des trop grands épanchements pour donner à ressentir les âmes agitées, les émois amoureux, l’insolence du désir, impliquant de ce fait le spectateur dans cette grande tempête émotionnelle. Une histoire d’amour tragique qui réjouira tous les admirateurs de l’oeuvre de Pauline Gill, et ceux dont le coeur tremble encore pour Alexis, Donalda, Ovila et Émilie.

La cordonnière ★★★ Drame de François Bouvier. Avec Rose-Marie Perreault, Pierre-Yves Cardinal, Nicolas Fontaine, Élise Guilbault. Canada (Québec), 2023, 104 minutes. En salle.