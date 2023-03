«Boston Strangler»: la reporter et l’étrangleur

Entre 1962 et 1964, treize femmes furent assassinées chez elles, violées pour la plupart, par celui qu’on surnomma « l’Étrangleur de Boston ». On connaît bien cette funeste affaire. Ce qu’on sait moins, c’est qu’avant d’arrêter le tueur en série, les autorités furent d’abord contraintes d’admettre… son existence. En effet, la journaliste Loretta McLaughlin fut la première à tisser des liens entre les premiers meurtres. Après qu’un film à succès de 1968 l’eût exclue de l’équation, Boston Strangler (L’Étrangleur de Boston) met enfin en lumière l’apport capital de cette brillante et intrépide jeune femme.

Keira Knightley, qui agit également à titre de productrice, incarne avec conviction Loretta McLaughlin, dont le film privilégie le point de vue. La toujours formidable Carrie Coon joue quant à elle Jean Cole, une collègue avec qui elle consigna plusieurs articles.

Confinée à la section « style de vie » du journal Record American, Loretta saisit sa chance d’en sortir en convainquant son rédacteur en chef (Chris Cooper) de la laisser investiguer trois meurtres qui, elle en est convaincue, sont interreliés. C’est après que ce premier article a eu l’effet d’une bombe à l’hôtel de ville que Loretta se voit imposer comme partenaire Jean, une journaliste d’enquête expérimentée.

Le film brosse un portrait d’époque intéressant. Tant du côté de la salle de rédaction que de celui du poste de police de Boston, les deux femmes reporters sont confrontées à la culture macho et sexiste d’alors. À cela s’ajoutent les crimes du tueur, qui sont foncièrement misogynes — on sourit tristement lorsque, cinq victimes plus tard, un détective avoue à Loretta que les autorités n’ont aucune idée du mobile des meurtres. Or, c’est une évidence : le mobile, c’est la haine des femmes, quels que soient leur âge ou leur couleur de peau. Autre temps, autre aveuglement.

Et Loretta et Jean de se solidariser. C’est le sujet du film : la sororité contre le patriarcat. Plusieurs personnages masculins font toutefois figure d’alliés, dont le mari de Loretta (Morgan Spector), qui la soutient… jusqu’à ce que le travaille de celle-ci empiète, estime-t-il, sur leur vie de famille (le récent Annie Colère offrait une dynamique de couple similaire).

Bref, le propos n’est pas manichéen.

Du sous-Fincher

Là où ça coince, c’est au niveau de la réalisation de Matt Ruskin, qui signe également le scénario. Très souvent, visuellement, techniquement, on est dans du sous-David Fincher. La séquence où Loretta va interroger Daniel Marsh, un suspect, évoque celle, très similaire mais beaucoup mieux mise en scène, du film Zodiac, lorsque Robert (Jake Gyllenhaal) suit un type louche dans un sous-sol lugubre.

En regard de la violence, Ruskin se montre sensible, privilégiant d’abord l’évocation hors champs lors des féminicides, avant de se montrer plus explicite à mesure que croît l’urgence d’arrêter le tueur (David Dastmalchian campe Albert DeSalvo).

L’approche n’est jamais sordide où tapageuse, contrairement à celle film de 1968, The Boston Strangler (L’Étrangleur de Boston), où Richard Fleischer recourait à moult techniques tape-à-l’oeil, dont l’écran partagé. Ce parti pris fonctionnait vraiment bien dans le contexte de ce film largement fictif, quoiqu’on préfère l’austérité glaciale du film suivant de Fleischer, 10 Rillington Place (L’affaire Christie), autre récit d’un tueur en série, John Christie.

Des doutes subsistent

Le film de Matt Ruskin, de par son angle, se rapproche davantage, tout en souffrant de la comparaison, de l’excellent Les nuits de Mashhad. Le dernier acte s’avère tout spécialement décevant. De fait, après avoir habilement suggéré que les crimes de l’Étrangleur de Boston ont peut-être permis à d’autres hommes de commettre des féminicides en imitant le modus operandi du tueur, on sombre dans la surexplication et la surdémonstration (et un surcroît de fiction), avec montage illustrant ladite hypothèse et narration explicitant ce qui est plus qu’éloquent à l’image.

Le film est surtout efficace dans sa célébration de la détermination de Loretta McLaughlin et Jean Cole. Il l’est également dans sa condamnation de la culture sexiste qui mit non seulement des bâtons dans les roues de ces journalistes qu’on ne voulait pas entendre, mais compromit sans doute inutilement la sécurité des femmes de Boston avant que la thèse du tueur en série soit finalement admise.

Et encore, comme le rappelle le film, il est loin d’être certain que DeSalvo était bien le « seul » Étrangleur de Boston. À ce jour, plusieurs expertes et experts doutent qu’il ait pu commettre tous les meurtres…

L’Étrangleur de Boston (V.F. de Boston Strangler) ★★★ Suspense de Matt Ruskin. Avec Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola, Chris Cooper. États-Unis, 2023, 112 minutes. Sur Disney +.