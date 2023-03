On ne peut briser la musique

La riche programmation musicale classique du Festival international du film sur l’art (FIFA) 2023 est dominée par Music Under the Swastika: The Maestro and the Cellist of Auschwitz, de Christian Berger, projeté vendredi. Les autres contributions font la part belle à la musique contemporaine, mais aussi à la promotion déguisée.

The Maestro and the Cellist of Auschwitz repose sur le témoignage d’Anita Lasker-Wallfisch, dont les lettres avaient inspiré à Pascal Amoyel son spectacle musical Le Block 15 ou la musique en résistance.

La destinée de la violoncelliste est mise en parallèle avec celle du chef Wilhelm Furtwängler, dénazifié après la guerre, mais dont le « cas » ne cesse de soulever le débat, puisqu’en restant pour défendre une idée de la culture allemande intemporelle et apolitique (« la musique dit de nous, Allemands, qui nous sommes vraiment », affirme-t-il à la radio du Reich), il servait en même temps la propagande politique. La musique était devenue pour le régime un véritable « marqueur de race », comme l’exprime le sociologue Albrecht Dümling. L’antisémitisme de Wagner est d’ailleurs replacé dans un contexte historique pertinent.

Le documentaire montre comment le régime nazi mit la musique sous coupe réglée. Le sujet a déjà été traité, certes, mais l’aspect spectaculaire du film de Christian Berger est la somptueuse colorisation d’images d’archives idéalement pertinentes. Selon un habile procédé, largement éprouvé, destins individuels et collectifs se mêlent. Ainsi, lorsque la jeune Anita, qui ne trouve plus à Breslau (Wrocław) de professeur acceptant d’enseigner le violoncelle à une jeune Juive, va à Berlin, elle témoigne du tournant que fut la Nuit de cristal. « Hélas, il était déjà trop tard », relate-t-elle. Ce qu’on apprend ensuite sur l’orchestre d’Auschwitz dans ce film essentiel de 85 minutes vrille le coeur et réhabilite aussi grandement la mémoire d’Alma Rosé, fille d’Arnold Rosé et nièce de Mahler.

Contemporains

De manière générale, le FIFA 2023 met l’accent sur la création musicale. Ainsi sera diffusé To Stage the Music, de Giulio Boato, réalisé pour les 70 ans de Heiner Goebbels. L’Allemand est un des représentants les plus éminents de l’« ex-avant-garde », ouvert sur l’histoire et toutes les formes musicales. Nous suivons la création d’A House of Call par cet expérimentateur musical, le film retraçant son parcours en parallèle. C’est classique et bien fait.

Xenakis Révolution, de Stéphane Ghez, une didactique procession biographique pilotée par l’omniprésente fille de Xenakis, incontournable gardienne des archives, complète par l’image et le son notre portrait dressé pour le centenaire du compositeur. L’essentiel est dit et bien converti en images, accompagné d’un propos qui clarifie au mieux des concepts complexes.

Dans Chercheurs d’orgues, de Pascale Bouhenic et Bernard Foccroulle, l’orgue est vu par le prisme du souffle et des singularités de la voix dans un parcours à travers l’Europe et les siècles qui ne se cantonne pas aux églises. Mission accomplie avec ce documentaire « modèle » : on comprend vraiment mieux l’instrument et son histoire au fil d’exemples éloquents idéalement choisis.

Passé recomposé, film promotionnel, s’étouffe dans la modestie : « Un chef d’orchestre prodigieux et un compositeur de grande renommée s’unissent pour créer l’intemporel ». On parle ici de 16 minutes documentant l’enregistrement par Francis Choinière de la musique de François Dompierre. En tant que film promotionnel, c’est très bien fait et la musique est belle.

Si Passé recomposé annonce sa couleur, la farce du millésime 2023, Metanoia, pare d’habits intellectuels une opération tentant de créer une pseudo-mystique « post-Tár » autour de la cheffe italo-brésilienne Simone Menezes, 46 ans, artiste Askonas Holt, qui lance son premier CD en se gargarisant du concept grec de métanoïa (au-delà de l’intellect). Avant madame Menezes, des musiciens comme Ansermet ou Celibidache et des philosophes comme Husserl ont réfléchi à la phénoménologie de la musique. Nous en reparlerons un jour, sans avoir à nous écarquiller les yeux devant un monument d’autopromo qui défonce toutes les limites du ridicule : « Parler avec toi me fait penser à Palestrina », dit un interlocuteur à la cheffe.

« On ne peut briser la musique », dit Anita Lasker-Wallfisch. Si les nazis ont échoué, le rouleau compresseur du marketing, les promoteurs de musique d’ascenseur qui se parent du renouveau du classique et les faux prophètes d’une « démocratisation » factice n’y parviendront pas davantage.

Pour les passionnés Le Quatuor Arod, ménage à quatre. Après les grands solistes, le fameux Bruno Monsaingeon plonge au coeur de la vie d’un jeune quatuor qui fête ses 10 ans. Lacrimosa. De gros plans de fruits sur une oeuvre vocale d’Andrew Staniland. Patrouille de nuit. Court métrage réalisé pour l’anniversaire d’un orchestre d’harmonie. Invraisemblance totale image-son. Études for Augmented Piano. L’univers pianistique de la compositrice canadienne Eve Egoyan, bien synthétisé en 13 minutes. Zorn III. Mathieu Amalric fait tourner sa caméra pendant 75 minutes autour des doutes existentiels de sa conjointe, Barbara Hannigan, qui crée une oeuvre de John Zorn. Épuisant.