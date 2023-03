Les fenêtres ouvertes sur le monde du FIFA

C’est avec une programmation ambitieuse, axée sur la créativité, la diversité, l’inclusion et le voyage que s’ouvre aujourd’hui le Festival international du film sur l’art (FIFA). Du 14 au 26 mars, plus de 200 films seront présentés dans plusieurs lieux à Montréal, ainsi qu’au Musée national des beaux-arts du Québec, dans la capitale nationale.

Pour la première fois, le festival se déploiera également sur le Web, offrant à l’ensemble du public québécois la possibilité de visionner plusieurs oeuvres en ligne, grâce à une programmation spéciale qui s’échelonnera du 24 mars au 2 avril.

Difficile de résumer en quelques lignes ce qui attend les participants de cette 41e édition pour le moins éclectique. Au menu : documentaires, captations de spectacles et prestation artistiques qui mettent en lumière la richesse et la pluralité du monde de l’art, du cinéma à la danse, en passant par la photographie, l’architecture, les arts visuels, la mode et les pratiques ancestrales.

« Ce qui me guide dans l’élaboration de la programmation, c’est vraiment l’actualité des films, explique Philippe U. del Drago, directeur général et artistique. On souhaite que le FIFA donne la température du milieu de l’art, qu’il raconte ce qui se passe dans le monde des arts aujourd’hui, tant au pays qu’à l’international. »

Des cinéastes en provenance de 49 pays ouvriront donc une fenêtre sur des réalités, des cultures, des traditions et des révolutions auxquelles le public a rarement accès. « On va à la rencontre d’une subjectivité qui en rencontre une autre, à travers le regard de ces artistes qui mettent en scène d’autres artistes. Je parle beaucoup d’invitation au voyage, puisque chaque oeuvre est à la fois un voyage géographique, temporel et de l’esprit. »

Cartes blanches

Depuis plusieurs années, le FIFA offre un espace d’expression à des artistes et des commissaires de partout dans le monde afin qu’ils programment une soirée spéciale en lien avec leur vision artistique, leur mission, leur culture et leur héritage.

« Les cartes blanches sont une façon d’éviter de penser en silos, souligne Philippe U. del Drago. On donne la parole autant à de grandes institutions internationales qu’à des programmateurs émergents, ou à des artistes qui travaillent à partir d’une pratique précise ou d’une problématique géographique. Grâce à ces regards précis et neufs, il y a un vrai dialogue qui émerge. »

Photo: Festival international du film sur l’art

Photo: Festival international du film sur l’art

Le comité organisateur a notamment choisi d’offrir une carte blanche au Cirque du Soleil, qui présentera, le 21 mars au théâtre Outremont, une captation du spectacle emblématique Ô. « Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de voir ce spectacle sur scène. C’est un peu une façon de démocratiser l’art, de le rendre accessible au plus grand nombre », précise le directeur artistique.

Cet enregistrement sera précédé d’une série de courts métrages. Dans Cirque Raw, des artistes du Cirque du Soleil présentent des performances minimalistes, dans des lieux dépouillés des artifices associés à l’art circassien, parmi lesquels le désert du Nevada. Puis, Life Is a Circus entraînera le spectateur aux quatre coins du monde, à la rencontre de fans, de créateurs et de lieux qui forment l’ADN de la compagnie. Un extrait exclusif d’un spectacle en préparation, ECHO, sera également présenté.

L’Institut du monde arabe de Paris, pour sa part, a choisi d’articuler sa carte blanche autour de documentaires et de films d’artistes queers qui témoignent des luttes qui se jouent dans le monde arabe pour pouvoir exprimer librement son identité de genre et sa sexualité. Les projections sont prévues les 18 et 25 mars, respectivement au cinéma du Musée et au Musée McCord Stewart.

Le centenaire de Riopelle

Parmi les autres événements attendus, le FIFA a tenu à organiser le programme spécial « Autour de Riopelle », pour souligner le centième anniversaire de naissance du peintre et célébrer son imaginaire avant-gardiste. Lors de deux soirées prévues les 15 et 19 mars, à Québec puis à Montréal, une projection du documentaire Les oies de Jean Paul Riopelle sera précédée de la collection de courts métrages Riopelle en courts.

Cinq jeunes cinéastes fraîchement diplômés de l’Institut national de l’image et du son, accompagnés et encadrés par le réalisateur Charles Binamé, ont été invités à imaginer des courts métrages inspirés du maître des arts visuels. « C’est une façon de le faire résonner dans le monde contemporain, de voir comment un artiste d’hier inspire la jeune génération d’aujourd’hui. Le résultat est vraiment surprenant, parfois expérimental, parfois classique, mais toujours très poétique et évocateur », indique le directeur artistique.

« Mon objectif, c’est de me balader au centre-ville de Montréal et d’avoir quelque chose dans ma programmation pour chacun des passants que je croise. Le FIFA, c’est un festival sur l’art et le cinéma, mais c’est surtout un festival qui célèbre les gens. »

Inside My Heart « Choisir un film d’ouverture, c’est donner le ton, résumer par une seule oeuvre ce qui donne l’âme du festival, et ce qui attend le public au cours des prochains jours, » affirme Philippe U. del Drago. Si l’édition 2023 du FIFA est à l’image d’Inside My Heart, les spectateurs peuvent s’attendre à une expérience radicalement poétique, introspective et immersive ; un sursaut d’imaginaire qui prend fermement pied dans la grandeur du réel. La réalisatrice néerlandaise Saskia Boddeke s’y immisce dans les coulisses et la représentation de la pièce de théâtre Furia, interprétée par une troupe d’actrices et d’acteurs professionnels ayant une déficience intellectuelle. À travers leurs questionnements, leur dévouement, leurs amours et leurs rapports au corps et à la différence, la cinéaste interroge les limites de nos regards et les possibilités insondables de l’imagination. Inside My Heart sera projeté en présence de l’équipe du film, au théâtre Outremont, le 14 mars à 19 h 30.

Autres temps forts Carmen, de Benjamin Millepied. Le 22 mars au théâtre Outremont. Hidden Letters, de Violet du Feng. Le 17 mars au Centre canadien d’architecture. Stinking Dawn, de Liam Gillick et Gelatin. Le 25 mars au cinéma du Musée. The Art of Sin, d’Ibrahim Mursal. Le 25 mars au Musée McCord Stewart. Au-delà du papier, d’Oana Suteu Khintirian. Le 15 mars au théâtre Outremont, et le 16 mars au Musée national des beaux-arts du Québec.