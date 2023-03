Portrait-robot du lauréat de l’Oscar du meilleur film

C’est une histoire poignante, dramatique, inspirée de faits vécus, et probablement dans un contexte de guerre. C’est aussi une production américaine qui dure au moins 2 heures et demie. Le film a été produit et réalisé par des hommes. Les chances sont que vous l’ayez vu en salle à l’approche du temps des Fêtes.

Vous venez de découvrir le portrait-robot du film qui remporte couramment le prestigieux Oscar du meilleur film.

À l’approche de la 95e cérémonie des Oscar, qui récompensera les films sortis en 2022 dimanche, Le Devoir a analysé les caractéristiques des gagnants du titre de meilleur film depuis la toute première remise de prix, en 1929. Voici ce qu’ils ont en commun — et ce que cela pourrait présager pour le prochain lauréat.

Un amour pour les drames et les « biopics »

Une caractéristique est sans équivoque parmi les films qui sont repartis avec la statuette dorée remise en fin de soirée : l’Académie récompense perpétuellement les drames et les films biographiques — qui sont généralement aussi des drames. On compte 45 drames et 17 films biographiques parmi les gagnants des 95 dernières années, soit 66 % de tous les lauréats.

« Chez les Anglo-Saxons, l’idée qu’on se fait d’un grand film, d’un film oscarisé, d’un film qui se démarque, c’est toujours un drame », affirme d’emblée le critique Michel Coulombe, expert de l’industrie cinématographique.

« Les comédies, par exemple, ce n’est pas sur le radar [des membres de l’Académie]. Elles ne sont pas vraiment dans la finesse pour la plupart d’entre elles », poursuit-il.

Les films biographiques sont fréquemment oscarisés pour des raisons similaires — leur ton dramatique, leur stature, l’importance de l’histoire qu’ils racontent. Au cours de la dernière décennie seulement, près de la moitié des films gagnants étaient inspirés d’individus ou d’événements réels : Le livre de Green (V.F. de Green Book), Spotlight, Esclave pendant douze ans (12 Years a Slave) et Argo.

Mais la grande présence de ces récits biographiques s’explique aussi par l’attachement du public pour les personnages et les événements historiques dépeints, croit M. Coulombe. Cette année, un film comme Elvis, en nomination pour le prestigieux prix, jouit non seulement de l’appréciation du public pour le jeu d’acteur d’Austin Butler, mais aussi de l’amour du public pour celui qu’on surnomme « The King of rock ».

« C’est de l’affectif qu’on vend. Dans les films biographiques, il y a une référence à quelque chose [de réel]. Et en plus, quand c’est une personnalité connue, on bénéficie de cette notoriété-là », souligne M. Coulombe, qui donne aussi Bohemian Rhapsody comme exemple. Le film dépeignant la vie de Freddie Mercury était en nomination pour l’Oscar du meilleur film en 2019.

Nombre de drames tournent aussi autour de la guerre. Au total, 20 films — le cinquième des gagnants à travers l’histoire des Oscar — faisaient référence à une guerre. Une tendance qui s’expliquerait notamment par les valeurs américaines liées au patriotisme, selon M. Coulombe.

« Au Canada et au Québec, on est rarement en guerre. Tandis que les États-Unis, eux, sont toujours sur le front. […] Le patriotisme, c’est extrêmement important pour eux. S’il y a bien une chose qui rassemble les démocrates et les républicains, c’est le respect qu’on doit aux vétérans. » Il va de soi que ces valeurs sont ensuite mises en avant dans les productions américaines, croit le critique.

Un long film pour une « grande » histoire

Épouvantablement longs, les lauréats de l’Oscar du meilleur film ? Historiquement, les films qui ont remporté la statuette durent en moyenne 137 minutes (2 heures 28 minutes). C’est un peu plus long que la moyenne pour les films grand public américains, qui se situe généralement autour de 100 à 120 minutes (1 heure 40 minutes à 2 heures).

Pour Michel Coulombe, la longueur des films oscarisés s’explique par la stature qu’ils tentent d’incarner. « Un grand film, ça porte sur un “grand” sujet, sur quelque chose d’important. On n’est pas dans le divertissement. Un “grand” film, ça impose une durée pour déployer le récit. »

Cette tendance des films s’étirant bien au-delà de 2 heures semble toutefois s’atténuer depuis les dernières années. Seuls deux films couronnés dans les 10 dernières années ont dépassé la marque des 130 minutes (2 heures 10 minutes). En moyenne, la durée des gagnants de la dernière décennie était de 121 minutes, soit 16 minutes de moins que la moyenne historique.

Les producteurs à l’avant-plan

Très peu de femmes peuvent se vanter d’avoir produit un film ayant remporté l’Oscar du meilleur film. Avant 1950, celui-ci était décerné à la société de production, mais depuis 1951, la statuette est plutôt remise au producteur de l’oeuvre. Seulement dix films à avoir remporté le grand prix comptaient une femme parmi les producteurs, en 70 ans, représentant ainsi moins de 15 % des gagnants.

Les femmes étaient pourtant présentes dans les années du cinéma muet, note M. Coulombe. « Mais quand le cinéma parlant est arrivé, les gens de l’industrie se sont dit que “maintenant, c’était du sérieux”. Les femmes ont littéralement disparu. »

Il aura fallu des décennies avant de voir un certain renversement de la tendance. Sur les dix finalistes cette année, quatre films comptent une femme dans leur équipe de production.

C’est aussi vrai pour leur présence dans les postes de réalisation. Depuis la toute première cérémonie en 1929, seulement trois femmes ont été les réalisatrices de films remportant l’Oscar du meilleur film. Deux de ces victoires ont eu lieu ces deux dernières années : Sian Heder pour CODA en 2022 et Chloé Zhao l’année d’avant pour Nomadland. Kathryn Bigelow a été la première réalisatrice à remporter le premier prix pour The Hurt Locker en 2008.

« Toutes sortes de préjugés ont exclu les femmes de ce domaine-là. On voit maintenant qu’il y a un renversement de la tendance, et au Québec aussi », se réjouit M. Coulombe.

La saison des Oscar

Une date de sortie peut-elle prédire le gagnant d’un Oscar ? Selon les résultats de l’analyse des dates de sortie des gagnants des 94 dernières années, le calendrier est un facteur important pour les candidats du meilleur film. Et le créneau idéal se situe vers les derniers mois de l’année.

Historiquement, 21 films gagnants (22 %) sont sortis en salle pour le grand public au mois de décembre. Avec les gagnants d’octobre et novembre, c’est 45 % des lauréats qui sortent durant les trois derniers mois de l’année. Le mois de janvier se classe au troisième rang chez les gagnants.

Parmi les dix derniers gagnants, huit ont fait leur apparition en salle en octobre, novembre ou décembre. C’était aussi le cas de douze films sur seize (75 %) depuis 2006.

C’est loin d’être un hasard, selon le critique, qui note que les studios planifient stratégiquement la date de sortie des films qu’ils espèrent voir nommés vers la fin d’année afin qu’ils restent frais dans la tête des votants. Il n’est pas rare non plus, note-t-il, que certains films soient prêts à être diffusés dès le début d’une année, mais soient délibérément retenus pendant des mois afin de sortir en salle en fin d’année.

« Ça fait des années que c’est ainsi, on sait que c’est un modèle qui fonctionne. Sauf que là, les cartes sont brouillées parce qu’on est à l’heure des films diffusés directement sur les plateformes de streaming », explique celui qui a dirigé les Rendez-vous du cinéma québécois.

Le lauréat de l’an dernier, CODA, est sorti au mois d’août 2021 sur la plateforme Apple TV+. Le gagnant de l’année d’avant, Nomadland, est simultanément sorti en salle et sur Hulu aux États-Unis au mois de février.

Des avis mitigés

Les choix de l’Académie des arts et des sciences du cinéma reflètent-ils les chouchous du public ? Pour le mesurer, Le Devoir a analysé les notes des utilisateurs tirés de l’Internet Movie Database (IMDb), une base de données en ligne sur le cinéma mondial.

Seuls quatre lauréats ont obtenu une note de 9/10 ou plus auprès de leur audience : The Godfather, The Godfather: Part II, The Lord of the Rings: The Return of the King et Schindler’s List. Les utilisateurs ont laissé, en moyenne, une note de 7,7/10 aux 94 films gagnants. Un résultat modeste, quand on considère qu’il s’agit de la distinction la plus prestigieuse de la cérémonie ?

Ce n’est pas un concours de popularité, nuance M. Coulombe. « Sinon, on prendrait juste les dix grands films du box-office de Marvel », lance-t-il à la blague.

Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent venir biaiser les notes des utilisateurs de la plateforme. L’Internet Movie Database ne peut pas, par exemple, s’assurer qu’un utilisateur a bel et bien visionné le film avant d’y attribuer une note. Un utilisateur pourrait aussi visionner un film datant des années 1930 aujourd’hui sans saisir et apprécier le contexte cinématographique de l’époque, ajoute M. Coulombe.

Il reste quand même que plusieurs films gagnants du passé étaient déconnectés du choix des critiques et du public, admet-il. « Il existe un tas de listes des pires gagnants. Green Book, Crash et même CODA en font souvent partie », donne-t-il comme exemple.

Cette année toutefois, plusieurs blockbusters aimés par le grand public ont été nommés dans la prestigieuse catégorie, comme Avatar. La voie de l’eau, Top Gun Maverick et Everything Everywhere all at Once. Une preuve que l’Académie tente de plus en plus de représenter les choix populaires et de s’éloigner de sa réputation élitiste.

« [En 2023], on est dans des registres très différents, Top Gun et Elvis, ce n’est pas du tout dans la même famille que Everything Everywhere all at Once. Puis, avec All Quiet on the Western Front, on est complètement ailleurs. Cette année, je peux dire qu’on représente une diversité », conclut-il.