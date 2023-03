«Pacifiction», ou la mort du petit roi

Bien qu’ils ne forment pas un diptyque, La mort de Louis XIV (2016) et Pacifiction. Tourment sur les îles semblent se faire écho. Dans le premier, comme son titre l’indique, on assistait aux dernières heures du Roi-Soleil, interprété par l’impérial Jean-Pierre Léaud ; dans le second, il s’agit de la mort métaphorique d’un ambassadeur français établi à Tahiti qu’incarne avec une grâce royale Benoît Magimel, sacré meilleur acteur à la dernière soirée des César. Rappelons que ce dernier avait incarné un jeune Louis XIV dans Le roi danse (2000), de Gérard Corbiau.

À l’instar de La mort de Louis XIV, ce nouveau long métrage du cinéaste espagnol Albert Serra exige du spectateur une patience d’ange, puisque ce long et lent voyage envoûtant auquel il le convie prend parfois l’allure d’une interminable nuit d’insomnie. Campé en grande partie dans la touffeur des nuits tahitiennes, où les corps moites tapis dans l’ombre d’une boîte de nuit ou de la végétation luxuriante s’épient les uns les autres, quand ce n’est pas sous le soleil de plomb, ce drame politique aussi atmosphérique que contemplatif suit la patiente quête du haut-commissaire de la République De Roller (Magimel).

Croyant régner sur ce coin paradisiaque de la Polynésie française, De Roller, toujours vêtu d’un complet crème évoquant l’uniforme colonial français, le regard voilé par des verres bleutés, établissant ainsi une distance avec le peuple auquel il prétend s’intéresser, n’a qu’une idée en tête : savoir si les rumeurs de nouveaux essais nucléaires sont vraies. À travers ses propos sur la culture et sur la politique, qu’il distribue généreusement alors que personne ne lui a demandé son avis, se perçoit une critique virulente mais non dénuée d’humour du colonialisme.

Chaque fois qu’il s’adresse à ses discrets collaborateurs locaux, parmi lesquels la sublime et ensorcelante Shannah (Pahoa Mahagafanau), à des diplomates, dont le Portugais (Alexandre Melo), ou à des expatriés, tel Morton (Sergi López), De Roller fait montre de suffisance et d’une feinte déférence. Or, ses interlocuteurs sont tantôt mutiques, tantôt évasifs. Plus le temps avance, plus De Roller craint que l’Amiral (Marc Susini, qui jouait le premier valet Blouin de Louis XIV) mette sa mission à exécution après 20 ans d’arrêt.

Radical, singulier, Albert Serra crée de magnifiques tableaux crépusculaires et nocturnes, où l’entêtante sérénade des insectes et le bruissement du vent dans les feuilles peinent à supplanter la monotone musique industrielle d’une DJ aux seins nus. Il croque également la beauté solaire des paysages jusqu’à plus soif et compose avec soin une atmosphère alanguie aux effluves délétères. Le hic, c’est qu’il multiplie les scènes n’apportant strictement rien à la trame narrative.

Dans la dernière partie du film, où l’on plonge en plein cauchemar éveillé, évoquant ainsi l’angoisse éprouvée dans l’antre du terrifiant Kurtz d’Apocalypse Now, de Coppola, il étire les plans séquences jusqu’à la complaisance, menaçant de faire perdre le fil du récit au spectateur ou de le lasser totalement des enjeux, au risque qu’il abandonne le héros à son sort en quittant prestement la salle avant le générique de fin. Parfois, la ligne est mince entre hypnotique et soporifique.

Pacifiction. Tourment sur les îles ★★★ 1/2 Drame d’Albert Serra. Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Alexandre Melo et Sergi López. Espagne, 2022, 163 minutes.