Dans «La cordonnière», le diable est dans les détails

La famille Dufresne, dont le château, situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, est aujourd’hui un musée et lieu historique patrimonial, a changé le visage de Montréal au début du XXe siècle. Or, peu savent que son histoire a d’abord pris forme en Mauricie, sur les rives du lac Saint-Pierre.

C’est là que la mère d’Oscar, Victoire Du Sault, première cordonnière de l’histoire du Québec, a créé, fabriqué et vendu ses premiers modèles de chaussures, avant de fonder, avec son mari et un partenaire, la Dufresne and Locke, une importante manufacture qui compte en 1900 plus de 500 ouvriers et qui devient la première entreprise nord-américaine à exporter ses produits en Égypte.

L’histoire de cette pionnière est au coeur du film La cordonnière, inspiré de la série de romans du même nom (1998-2003), écrite par Pauline Gill. Mais plus que sa carrière extraordinaire, ce sont les tourments de son âme et ses passions amoureuses qui forment la trame de ce grand mélodrame, dans la lignée de Séraphin. Un homme et son péché (2002) et de Nouvelle-France (2004). Au menu : amours interdites, triangles amoureux, trahisons et déchirements.

« J’ai été fasciné dès la première lecture du scénario par cette histoire d’amour passionnelle, mais dérangeante et troublante, portée par des personnages forts, intègres et complexes, indique François Bouvier. Il y a tout un univers qui se crée autour du rapport que chacun d’entre eux entretient avec l’amour, qu’il soit indéfectible, secret, filial ou charnel. C’est ce qui m’a séduit. »

Un grand mélodrame

La première version du scénario traînait dans la commode de Sylvain Guy depuis 18 ans, après qu’une commande de la productrice Lorraine Richard est tombée à l’eau. « À l’époque, j’ai lu les quatre tomes de la série de Pauline Gill, et par pur hasard, j’ai compris que ça parlait de ma famille. Victoire Du Sault est mon arrière-arrière-grand-mère », raconte ce dernier. Des années plus tard, un visionnement du film La passion d’Augustine (2015) a ravivé sa flamme pour le projet.

Ce n’est pas la première fois que Sylvain Guy, scénariste de Louis Cyr (2013) et de Monica la mitraille (2004), se prête au jeu d’écrire pour l’écran les vies tumultueuses de personnes ayant réellement existé. Le défi était toutefois différent, puisque plutôt que de biographies et d’archives, il a cette fois choisi de se servir uniquement d’oeuvres de fiction comme matériaux de base.

« Je me suis concentré sur les deux premiers, où on suit Victoire Du Sault de l’adolescence à la mi-trentaine. La difficulté était de condenser, de cibler l’arc narratif, de trouver mon histoire là-dedans. J’ai décidé de faire un mélodrame, un terme souvent connoté de manière péjorative. Oui, il y a de l’épanchement sentimental, mais c’est l’intrigue, surtout, qui est mélodramatique. L’histoire de La cordonnière est truffée de rebondissements et de revirements, et c’est ça, plus que la passion amoureuse, qui provoque de grandes émotions chez le spectateur. »

Intériorité et caractère

Le réalisateur et le scénariste avaient tous les deux une actrice en tête pour incarner cette femme ambitieuse et passionnée. « On n’a pas eu à se battre longtemps. On avait pensé à la même personne », lance ce dernier.

« On avait besoin d’une actrice qui pouvait faire preuve d’une grande économie de jeu, qui pouvait porter en elle la vérité intérieure d’une femme envahie par ses secrets. Rose-Marie Perreault fait partie d’une classe à part. Elle est extraordinaire », renchéritFrançois Bouvier.

La principale intéressée n’a pas hésité longtemps avant d’accepter cette proposition, qui représente aussi son premier grand rôle au grand écran. « Victoire Du Sault est une visionnaire, une féministe avant son temps, méconnue du grand public. On parle beaucoup des hommes qui ont fondé notre société. J’avais envie de défendre cette femme qui a établi un empire, et qui appliquait la même intensité dans sa carrière que dans sa vie amoureuse. Elle s’est permis, à une époque où les femmes étaient considérées comme mineures, devivre ses désirs et ses passions. »

Pour se glisser dans la peau de cette artisane du XIXe siècle, Rose-Marie Perreault — qui se décrit comme « très peu manuelle » — a fait de l’observation auprès de cordonniers qui utilisent encore des outils d’époque, en plus d’être guidée par un consultant sur le plateau pour apprendre à les manipuler. « Je voyais Victoire comme quelqu’un de physique, de très concrète dans son intelligence. Je voulais que ça transparaisse dans chacun de mes gestes. »

L’actrice a également travaillé de concert avec les équipes des costumes et du maquillage afin de rendre crédible le vieillissement du personnage à l’écran. « J’incarne la cordonnière de 17 à 38 ans, et ça aurait été facile de tomber dans la caricature. Je voulais trouver comment une personne vieillit dans son corps, son regard, sa voix. »

La maquilleuse, Marie-France Guy, a accentué certaines expressions du visage de Rose-Marie Perreault, pour la vieillir, mais surtout pour montrer la somme des déceptions et des soucis qui composent l’héroïne. De la façon de porter le corset au choix des chaussures, tout a été passé au peigne fin pour permettre à la comédienne de trouver le ton juste, même si le film a été tourné dans le désordre.

L’équipe technique a par ailleurs effectué un travail colossal pour que chaque détail du décor et de la mise en scène soit fidèle à l’époque représentée. « C’est un projet qui a demandé un grand travail de logistique. D’abord, on tournait dans deux villes différentes. On devait donc filmer les champs et contrechamps d’une même scène avec deux semaines d’écart. Puis, saviez-vous que les vaches, dans le temps, avaient encore des cornes ? Elles ont été difficiles à trouver, lance en riant François Bouvier. Mais les spécialistes qui m’entourent ont fait un travail incroyable. Sur le plateau, il ne me restait plus qu’à crier “Action !”, et à faire ce qui me passionne vraiment : diriger les acteurs. »

Le film La cordonnière sort en salle le 17 mars.