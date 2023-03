«The Quiet Girl», ou comment dire «je t’aime» en irlandais

Après avoir connu un succès retentissant dans les festivals, notamment à Berlin, où il a remporté l’Ours d’argent du jury adolescent, le premier long métrage de fiction de Colm Bairéad représente désormais l’Irlande en nomination pour l’Oscar du meilleur film international, face à de grosses pointures telles que Saint Omer et Eo. S’il mérite indéniablement sa place au sein de la prestigieuse compétition, The Quiet Girl n’a toutefois connu qu’une très discrète sortie en salle au Québec, comparativement à ses concurrents.

Il ne faut pas se méprendre pour autant. Ce touchant récit initiatique campé dans l’Irlande rurale des années 1980 a tout pour plaire aux cinéphiles d’ici, surtout les plus friands de cinéma contemplatif et doux.

Ne serait-ce que pour son traitement unique de la langue, bien des Québécois risquent de s’y reconnaître. Il s’agit du plus grand succès critique et commercial de l’histoire du cinéma irlandais à avoir été tourné dans la première langue officielle du pays, le gaélique irlandais. Assimilés à la culture anglophone hégémonique avoisinante, les personnages naviguent constamment entre les deux langues. On les voit même poser de petits gestes de résistance au quotidien, entre l’apprentissage de leur langue à l’école et la pratique de leurs rites funéraires à la maison.

Paradoxalement, c’est surtout dans les non-dits qu’ils arrivent à émouvoir, à briller. Et The Quiet Girl, adaptéde la novella Foster (2010), de Claire Keegan, demeure avant tout un récit d’émancipation personnelle plutôt que nationale.

On assiste ainsi à l’affranchissement de la très timide, mais ô combien sensible, Cáit (Catherine Clinch). Négligée par sa famille et ses camarades de classe, elle paraît de prime abord aussi chétive qu’attendrissante. Très pauvres, ses parents n’ont pas les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de leur nouveau-né en même temps. Ils la confient donc, un jour, à son oncle et à sa tante, plus aisés, le temps d’un été. En apparence très chaleureux, ces derniers cachent cependant un lourd secret qui risque de compromettre leur relation.

La jeune fille tisse tout de même des liens forts avec eux, à tel point qu’ils remettent en question, pour Cáit, le sens même de la famille. « Peut-on choisir ses parents ? » a-t-elle l’air de se demander lorsque sonregard empreint de mélancolie se perd dans les yeux de son aimable tante Eibhlín (Carrie Crowley). Le vieux couple lui apprend alors à aimer et à être aimée comme personne ne l’a fait auparavant.

Malgré des performances d’acteurs qui vont droit au coeur, quelques raccourcis scénaristiques évitables nuisent à la crédibilité de certaines scènes. Heureusement, la mise en scène sauve toujours la mise. Chaque plan, joliment éclairé de couleurs chaudes qui contrastent avec le ciel gris de l’Irlande, est brillamment composé et place toujours les personnages au centre d’un cadre bien défini — renforcé par le format carré de l’image, qui les ennoblit.

À la fois universel et profondément ancré dans une culture locale subtilement représentée, The Quiet Girl ouvre la voie, pour Colm Bairéad, à une brillante carrière d’auteur de fiction.

The Quiet Girl ★★★ 1/2 Drame de Colm Bairéad. Avec Carrie Crowley, Andrew Bennett, Catherine Clinch. Irlande, 2022, 96 minutes. En salle.