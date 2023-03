«As bestas»: La bête humaine

C’est l’« Ouest sauvage ». Voilà les mots mêmes, tirés du journal El País, du procureur chargé de l’affaire Verfondern, dont s’inspire As bestas. C’est aussi ce qui guide le réalisateur Rodrigo Sorogoyen dans la mise en scène de son plus récent film. « Les bêtes », en galicien. Ou plutôt la bête humaine, en l’occurrence. Celle qui sort griffes et crocs lorsqu’elle se sent acculée.

Dans le décor de la province espagnole de Galice, le « Far West » européen, Sorogoyen nous présente Antoine (Denis Ménochet), un pied tendrefrançais installé depuis déjà quelque temps avec sa femme (Marina Foïs) et ses belles idées dans un village paysan qu’il rêve de voir se repeupler. Une installation au goût d’intrusion pour certains habitants. Tout particulièrement pour Xan et son frère Loren (Luis Zahera et Diego Anido). Les deux « cow-boys » locaux refusent de voir un étranger se mêler de la vie du village où ils sont nés et où ils mourront probablement. Et dans cette vendetta contre l’envahisseur français, le pire est à craindre.

Des hommes qui luttent corps à corps avec des chevaux dans un ballet de violence, d’autres qui jouent aux dominos à la taverne avec force alcool et provocations gratuites. L’image iconique du western, ce saloon où les bandits jouent au poker en buvant un whisky, est réinterprétée par Sorogoyen avec une justesse que seul Quentin Tarantino avait atteinte avec la scène d’ouverture de son Commando des bâtards (là encore avec Denis Ménochet, à qui l’exercice de style semble réussir).

Simplement implacable

Le ton est donné, mais que l’on ne s’y trompe pas pour autant. Un western est encore léger comparé à As bestas. Plus ancré dans le quotidien — logique pour un film tiré d’un fait divers récent —, il est aussi plus sombre. La campagne que filme Sorogoyen est froide, peu engageante, voire glauque. Bref, à mille lieues de la contemplation bucolique sur fond de symphonie « Pastorale ». La photo ayant planté l’ambiance malaisante, la tension a tout le loisir de s’y épanouir.

Ce film est parsemé de coups de génie avec une mise en scène qui fait humblement merveille. Des éoliennes hypnotiques à vous rendre fou, des silhouettes qui surgissent des arbres comme si la forêt elle-même les faisait apparaître, le fantastique s’invite le temps de refermer le piège que nous a tendu le cinéaste. Les scènes quasi en plans-séquences ou aux angles réduits à leur strict minimum font monter la tension à un niveau suffocant. Le dispositif est simple. Simplement implacable.

Sorogoyen et sa coscénariste, Isabel Peña, ont déjà montré l’étendue de leur talent d’écriture par le passé et renouvellent leur suprématie avec As bestas, qui leur a valu un second Goya (la récompense suprême du cinéma espagnol) du meilleur scénario original après El reino. Car les bêtes aux abois, sous leur plume, ne sont jamais toutes sans taches, et les deux acolytes nous assènent cette vérité aux moments où l’on s’y attend le moins.

La musique dissonante composée par Olivier Arson, autre complice de toujours de Sorogoyen, flirte avec la sonorité d’un orchestre s’accordant avant que le concert ne commence, faisant ressentir avant l’heure la puissance des instruments et, en temps normal, bouillonner l’excitation. Cette fois, les notes font bouillir les sens et tressaillir. Les percussions typiquement espagnoles prennent ensuite le relais et font s’emballer le coeur pour rendre presque perceptible l’enclume de tension taillée par le réalisateur.

Le cinéaste espagnol, comme à son habitude, offre des morceaux de bravoure extraordinaires à ses acteurs, qu’il dirige d’une main de maître. Denis Ménochet nous avait terrifiés dans Jusqu’à la garde, et une fois encore sa force brute sous une surface tranquille nous captive. La terreur, c’est le fascinant Luis Zahera qui en prend la charge. L’acteur espagnol est suffocant d’intimidation dès la première seconde. Ce n’est pas une surprise si leurs deux prestations ont été récompensées parmi la pléthore de Goya qu’a remportés As bestas, car cette bête est férocement efficace.

As bestas ★★★★ 1/2 Suspense de Rodrigo Sorogoyen. Avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido et Marie Colomb. Espagne–France, 2022, 137 minutes. En salle