«Crépuscule pour un tueur»: dans l’âme d’un tueur à gages

Mettre en scène un tueur à gages parmi les plus redoutables de l’histoire de la pègre montréalaise comporte son lot de dilemmes moraux. Pourquoi donner de l’importance à un monstre ? Comment donner à voir l’homme derrière les crimes, le frère, le père, le conjoint, sans glorifier les actes barbares, l’inhumanité, la misogynie, les tragédies quotidiennes de l’univers criminel ? Comment happer le spectateur, déjà surchargé par la violence du quotidien ?

Ces questions ont certainement taraudé Raymond St-Jean lorsqu’il a décidé d’adapter librement à l’écran la vie de Donald Lavoie, un meurtrier qui, sous les ordres de Claude Dubois, a abattu 27 individus, dans les années 1970, avant que sa tête soit mise à prix par son propre clan. Contraint de faire un choix entre la prison et la mort, le criminel dénoncera ses frères d’armes à la police, devenant ainsi le premier délateur de l’histoire du Canada.

Le cinéaste se fait visiblement plaisir en empruntant aux codes traditionnels des films de gangsters, et choisit donc d’adopter exclusivement le point de vue de son protagoniste. Cette approche permet au spectateur de percer la carapace de Donald Lavoie, d’outrepasser les impressions de calme, de contrôle, de froideur pour capter les soubresauts d’une âme tourmentée, en proie aux doutes, aux regrets, à la dépendance et aux traumas.

Cette volonté d’humaniser le monstre est essentielle pour qu’on adhère à la proposition. Raymond St-Jean et Martin Girard, son coscénariste, parviennent à trouver le juste milieu entre empathie et incompréhension, évitant de justifier l’inadmissible et conservant le flou sur les véritables intentions et motifs du protagoniste. Ils ouvrent ainsi des pistes de réflexion sur le cycle de la violence et la réhabilitation.

Si cet équilibre est atteint, c’est aussi grâce à la performance magistrale d’Éric Bruneau, qui se fond parfaitement dans la peau de ce tueur contrôlant et agité, épousant ses intonations, son allure et son apathie. Dans certaines scènes, la ressemblance est à s’y méprendre, notamment lors de la reproduction d’une entrevue de Donald Lavoie à The Fifth Estate, sur les ondes de CBC, présentée durant le générique de fin.

Ses partenaires de jeu — Benoît Gouin, glaçant d’hypocrisie en chef de bande, Joakim Robillard, déchirant en petit frère laissé pour compte et impulsif, Sylvain Marcel, imposant le calme et le respect en inspecteur de police — ne sont pas en reste, et contribuent à délimiter les contours et les nuances du sombre écosystème de la pègre. Chapeau, également, à Rose-Marie Perreault, qui, sous les traits de la femme du truand, parvient à injecter force, caractère et intelligence à un rôle qui, comme le veut la tradition, en offre très peu à se mettre sous la dent.

Soulignons également le travail de l’équipe technique, dont chaque département — photographie, éclairage, décors, costumes — contribue à un rendu visuel sobre et authentique, à mille lieues des clichés du film d’époque. En maître d’orchestre, le cinéaste s’éloigne des teintes chaudes et réconfortantes associées à la décennie du disco pour bâtir un univers aussi glacial et impénétrable que son protagoniste. Un film difficile à regarder, mais qui parvient à justifier chacun de ses plans.

Crépuscule pour un tueur ★★★ Drame criminel de Raymond St-Jean. Avec Éric Bruneau, Benoît Gouin et Rose Marie Perreault. Canada (Québec), Montréal, 105 minutes. En salle.