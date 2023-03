La série documentaire «Le son des Français d’Amérique» revisitée par la Cinémathèque québécoise

Le tout premier projet de la série documentaire Le son des Français d’Amérique, conçu initialement pour la radio par André Gladu, a fait l’objet d’une perquisition par la police de Montréal dans la foulée de l’imposition de la Loi sur les mesures de guerre au moment de la crise d’Octobre, en 1970. « Pour ceux que les archives intéressent, cette version première est toujours dans les voûtes du quartier général de la police, rue Gosford, depuis 50 ans », écrit André Gladu dans L’écho du Son des Français d’Amérique.

Ce dossier de textes, mis en ligne par la Cinémathèque québécoise, met le point d’orgue aux célébrations entourant la restauration des 27 courts métrages du Son des Français d’Amérique, tournés entre 1974 et 1980 par André Gladu et Michel Brault et enregistrés en 2017 au registre international de la mémoire du monde de l’UNESCO.

« Cette saisie, qui regroupait surtout des documents sur les mouvements étudiants, a déclenché en moi une réflexion, dit André Gladu en entrevue. Comment se défend-on dans une démocratie contre les abus de pouvoir ? »

Ne pas perdre la mémoire

Reste qu’en 1970, André Gladu connaît déjà la trame du Son des Français d’Amérique par coeur. Quelques années plus tard, accompagné de Michel Brault, qui avait déjà réalisé Les ordres, il signe cette série qui allait faire école, sous forme de cinéma direct. L’idée de base, c’était de tisser un lien, par la musique, entre les communautés francophones du Québec, du Canada, de la Louisiane, jusqu’à celles du Missouri, aux États-Unis.

« Au départ, je n’étais pas dans le domaine folklorique, ce n’était pas ma tasse de thé, et je n’étais pas ethnologue. Mais j’avais l’intuition qu’il fallait faire une série là-dessus », dit André Gladu en entrevue. Aujourd’hui, sa série de films nous permet de ne pas perdre la mémoire, et de connaître cette culture francophone « qui n’est pas dans les manuels d’histoire ».

Un puits d’histoire

« La musique est un bon médium, une bonne façon de conserver la mémoire », dit André Gladu. Puits d’histoire, il raconte, en entrevue, comment les violoneux étaient excommuniés, jusque dans les années 1960, dans certains villages du Québec. Et il faut l’entendre raconter les origines poitevines de la légende de la chasse-galerie, modifiée ici par les bûcherons qui travaillaient dans des camps en Outaouais.

Dans le dossier mis en ligne par la Cinémathèque québécoise, des participants à des degrés divers proposent une dizaine de textes de réflexion sur Le son des Français d’Amérique.

« Ce que je trouve impressionnant dans Le son des Français d’Amérique, c’est l’ampleur de sa vision, écrit par exemple le chanteur louisianais Zachary Richard. Elle représente un survol complètement continental et même intercontinental qui rend hommage à cette tradition musicale nord-américaine, tout en reconnaissant ses origines poitevines ou bretonnes. »

Pour Zachary Richard, la série met en évidence le lien qui, malgré la distance, unit toutes les « communautés d’héritage français en Amérique, et dont le cordon d’attache s’appelle musique ». Un extrait des courts métrages, accessible sur le site, montre un Zachary Richard touchant de jeunesse raconter la place occupée par le français en Louisiane en 1976.

« Ces films, on l’aura compris, ne se contentent pas de documenter la ruralité du Québec et de l’Acadie. En promenant leur caméra chez les Cajuns (Louisiane) et les Métis (Manitoba), ils offrent en effet une vision continentale de la Franco-Amérique. C’était une formidable intuition de recherche, au moment, précisément, où le Québec avait tendance, dans le contexte nord-américain, à se refermer sur ses frontières », écrit aussi Gilles Havard dans le dossier.

La plupart des protagonistes de la série de courts métrages sont décédés aujourd’hui. « Les choses évoluent et changent, dit André Gladu. Il y a toujours des pertes. »

Mais ces archives fantastiques, disponibles sur Éléphant, permettent de plonger dans la mémoire franco-américaine ainsi que d’y recueillir quelques airs de danse et de précieux témoignages sur une histoire méconnue.