Femmes derrière la caméra au Filministes

Ce sont des femmes qui sont derrière la caméra de tous les films qui prennent l’affiche au festival Filministes, qui débute à Montréal le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Les films qu’elles présentent lèvent le voile sur la condition de réfugiée ou la pornographie féministe, en passant par les garderies ouvertes 24 heures sur 24 pour servir des femmes travailleuses de nuit.

Cette année, la direction du festival met l’accent sur des films à portée politique, qui sont toujours accompagnés de discussions. En ouverture, le documentaire Eskape, de la réalisatrice française Neary Adeline Hay, raconte l’histoire de sa mère, qui a fui le Cambodge de Pol Pot. La réalisatrice et sa mère seront d’ailleurs présentes à Montréal pour présenter le film et discuter de ses thèmes.

Le choix de la programmation est porté par le changement politique

Une autre image de la pornographie

Filministes présente également six séries de courts métrages réunis autour de thèmes différents. De retour cette année, les Filminounes, des films pornographiques réalisés par des femmes, sont présentés au cinéma L’Amour. Tout le reste de la programmation prend par ailleurs l’affiche à l’Ausgang Plaza, rue Saint-Hubert.

« La pornographie est souvent faite par des hommes et pour des hommes », explique Maha Farah Elmir, l’une des cinq codirectrices du festival.

« Le point commun des films qu’on présente est qu’il y a des femmes qui sont derrière et devant la caméra. Il y a des corps et des entités de genres différents. Cela tranche avec le porno plus traditionnel. Ça prend des formes éclatées, plus expérimentales, plus sensorielles, et plus évocatrices. »

Ces courts métrages seront accompagnés de discussions auxquelles participeront des réalisatrices, mais aussi une sexologue et une « coordinatrice d’intimité ». « Son travail, c’est d’aller sur les lieux de tournage » pour s’assurer notamment que les notions de consentement sont toujours respectées, explique Maha Farah Elmir.

Le festival accueillera par ailleurs aussi la protagoniste trans du film La fin de Wonderland, Tara Emory, qui y dévoile son expérience dans l’industrie du sexe.

Militant et politique

D’autres blocs de courts métrages porteront quant à eux sur la science-fiction, sur des regards d’enfants, et sur les grands-mères.

En clôture, le festival présente le documentaire américain Through the night, de Loira Limbal, sur une garderie qui est ouverte 24 heures sur 24 dans l’État de New York. La discussion y sera notamment animée par Myriam Lapointe-Gagnon, du mouvement Ma place au travail.

« Je pense que, pour nous, le festival est militant et politique, poursuit Maha Farah Elmir, et pas seulement par les thèmes qu’on choisit ou non de mettre en avant. Le choix de la programmation est porté par le changement politique. On veut changer le regard en faisant découvrir des réalisations et des réalités. »

Une programmation en ligne gratuite, parallèle aux films diffusés en salle, sera par ailleurs disponible sur la plateforme Tënk.

Festival Filministes du 8 au 16 mars, à l’Ausgang Plaza et au cinéma L’Amour, et sur la plateforme Tënk.