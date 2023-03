«Creed III»: Creed affronte son passé

Trois ans après avoir quitté le ring en pleine gloire, Adonis Creed coule des jours paisibles dans sa villa californienne, en surplomb de Los Angeles. Mais voici que surgit du passé Damien « Dame » Anderson, un ami, presque un frère, du temps de l’adolescence difficile du boxeur étoile. Et ce passé qu’Adonis a tenté d’oublier de rejaillir telle une sombre marée. Après un second volet décevant, Creed III (V.F.) marque un retour à la forme pour la saga.

Sorti en 2015, Creed conquit à peu près tout le monde avec son récit électrisant et rédempteur du fils illégitime de feu Apollo Creed, rival puis ami de Rocky Balboa dans la saga originelle. Réalisé et coécrit par Ryan Coogler, en route vers Black Panther (Panthère noire), Creed demeure un drame sportif supérieur à tous égards.

Réalisé par Steven Kaple Jr. (dont le prochain film est le 7e Transformers…) et coécrit par un Sylvester Stallone manifestement nostalgique, Creed II, qui ramenait Ivan Drago du très kitsch Rocky IV, n’était pas de la même trempe.

Sachant cela, on est soulagé de constater que Sylvester Stallone a eu la sagesse de laisser les destinées cinématographiques d’Adonis Creed à son interprète, Michael B. Jordan, qui réalise ce film-ci. Zach Bailin et Keenan Coogler en cosignent le scénario, à partir d’une histoire imaginée par Ryan Coogler.

Bref, on est plus proche du premier que du second film, et c’est tant mieux.

Surcroît de profondeur

Les deux principaux atouts de Creed III sont en l’occurrence le protagoniste et l’antagoniste. En effet, bien que le film n’atteigne pas le même niveau d’excellence que le premier, il reste que c’est celui où Michael B. Jordan livre sa performance la plus habitée, la plus complexe. En revisitant l’adolescence d’Adonis, ce troisième opus ajoute un surcroît de profondeur au personnage, qui n’en manquait déjà pas. Sa vie familiale, où il cajole sa célèbre chanteuse de femme (Tessa Thompson) et leur fille (Mila Davis-Kent), avec qui il discute en langue des signes, est en outre merveilleusement esquissée.

Quant à Dame, il n’est pas le méchant caricatural qu’étaient, par exemple, les Drago père et fils (qui revient faire un tour amical). Au contraire, son sentiment d’injustice est, en partie du moins, légitime. Récemment sorti de prison, Dame ne veut qu’une chose : monter sur le ring afin d’anéantir quiconque lui fera face, de préférence Adonis. Adonis qui, selon Dame, mène l’existence qui aurait dû être sienne.

À nouveau, les combats sont incroyablement dynamiques et ponctués de ralentis et de très gros plans venant amplifier l’effet immersif. On regrettera cependant ce passage vers l’abstraction, lors de l’affrontement final, où la foule disparaît et où Adonis et Dame se retrouvent dans une espèce de no man’s land : ils sont seuls face à eux-mêmes, vous saisissez ? Cette soudaine touche de symbolisme balourd, qui jure d’autant plus qu’elle est la seule du film, nous arrache momentanément de la fiction plutôt que de nous y plonger davantage. Heureusement, cela ne dure pas.

Parcours contraires

Ce qui fonctionne en revanche de bout en bout, c’est la manière qu’a le film d’opposer les parcours respectifs d’Adonis et de Dame. En cela qu’ils viennent peu ou prou du même endroit, de la même douleur, mais ont choisi des chemins différents. Adonis a opté pour le pas en avant et la résilience, tandis que Dame marine dans l’aigreur et nourrit des desseins vengeurs.

Dans le rôle de Dame, Jonathan Majors, vu récemment dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania (Ant-Man et la Guêpe. Quantumania), est d’une rare intensité. L’air vaguement impérieux, vaguement menaçant, il assène chaque réplique en apparence anodine, mais chargée de sous-entendus, comme un coup vicieux.

D’ailleurs, peut-être le principal défaut du film est-il la naïveté d’Adonis en regard des intentions réelles de Dame : c’est gros, gros, gros, et ni la bonté, ni le sentiment de culpabilité d’Adonis, ne suffisent à rendre crédible l’aveuglement de ce dernier — aussi volontaire soit-il.

Pour le compte, on sait d’entrée de jeu comment tout cela se déroulera et culminera, mais c’est mené sans temps mort, avec conviction, et surtout, beaucoup de talent.

Creed III (V.O. et V.F.) ★★★ 1/2 Drame de Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Phylicia Rashad. États-Unis, 2023, 116 minutes. En salle.