Pour ou contre les étoiles avec les critiques de film?

La question divise les cinéphiles depuis des décennies. Aujourd’hui, deux camps s’affrontent. D’un côté, des médias de masse proposent des étoiles ou d’autres systèmes de notation pour marquer l’imaginaire et attirer leurs lecteurs. De l’autre, des critiques issus des revues spécialisées et des artistes estiment que les étoiles représentent un système réducteur qui nuit à la critique.

Or, si le débat soulève les passions depuis aussi longtemps, pourquoi en parler maintenant ? Récemment, des médias québécois, dont Le Devoir, ont rapporté que le clivage entre les critiques et le grand public s’agrandissait. Une plus vaste réflexion sur le rôle des critiques et sur la constitution même des textes critiques s’est naturellement imposée, pour mieux définir le rapport des critiques au public.

Puisque les étoiles demeurent, souvent, le premier point de repère des lecteurs dans le texte, il convient de se demander : sont-elles aussi importantes qu’on le dit ? Pourquoi les médias en ont-ils besoin ? Et faudrait-il changer de méthode ?

En septembre dernier, La Presse a tranché. Le quotidien, qui publiait des étoiles avec ses critiques depuis des années, a changé pour un système de notation sur 10. L’affaire a soulevé de vives réactions, dont une lettre ouverte du metteur en scène René Richard Cyr. Réagissant à la note de 8,5 attribuée à l’une de ses pièces, il s’est dit déçu de ce nouveau système « tout aussi risible et paternaliste que les étoiles que nous subissons depuis déjà trop longtemps ».

Les lecteurs de La Presse ont aussi été nombreux à se prononcer sur les réseaux sociaux et dans un sondage en ligne. « La décision plaisait à tous nos journalistes, raconte Frédéric Murphy, directeur de la section Arts et Être de La Presse. On ne s’attendait pas à autant de réactions, mais je pense quand même que c’était la chose à faire. […] On voulait continuer à guider nos lecteurs tout en se permettant plus de nuances au niveau des notes. »

« Simpliste et réducteur »

Les étoiles ne font toutefois pas le bonheur de tout le monde. Alice Michaud-Lapointe est critique et doctorante en cinéma. Elle a également enseigné la critique à l’Université de Montréal. « Il y a quelque chose de ludique et fonctionnel dans les cotes qui proviennent de sites comme Rotten Tomatoes, qui sont conçus pour comparer des critiques, dit-elle. Mais les cotes qui accompagnent les textes dans les médias vont à l’encontre de l’exercice de la critique, qui doit, par définition, admettre plus de nuances. »

Mme Michaud-Lapointe, qui écrit pour les revues 24 Images et Hors Champ — qui n’accompagnent pas leurs textes de notes —, qualifie le système d’étoiles de « simpliste et réducteur ». Elle souligne trois raisons principales. Tout d’abord, « la critique existe dans un contexte artistique, culturel et politique donné », mais la cote « ne précise en rien ce contexte, et la critique n’explique presque jamais la cote qui l’accompagne ».

La doctorante explique ensuite que « beaucoup de choses se perdent dans les marges avec les étoiles. Des nanars qui peuvent être intéressants vont souvent recevoir une mauvaise note et se faire automatiquement occulter ». Elle soutient, en outre, que « la cote peut produire un effet violent. Quand elle est négative et qu’elle accompagne un texte dévastateur, elle peut être perçue comme une humiliation supplémentaire non nécessaire pour les cinéastes, surtout pour de premières oeuvres ».

Alors, faut-il enlever les étoiles ? Mme Michaud-Lapointe croit que oui, mais seulement « dans leur forme actuelle, où elles risquent de nuire à la critique », sans s’opposer à d’autres manières de noter les films.

D’où viennent les étoiles ?

Les médias les utilisent pour noter toutes sortes d’oeuvres d’art, surtout des films, des livres et des pièces de théâtre, depuis le début du XXe siècle. L’un des premiers exemples, en cinéma, est attribué à la critique Irene Thirer, qui a commencé à utiliser un système à trois étoiles dans le New York Daily News, dès 1928.

Ce n’est cependant que dans les années 1950 que la pratique est devenue courante pour les médias de masse, influencés par des revues comme Les Cahiers du cinéma — aujourd’hui, paradoxalement, les revues délaissent massivement les étoiles. Dans les années 1990 et au début des années 2000, des quotidiens canadiens comme La Presse, le Globe and Mail et Le Devoir ont suivi la parade.

« Avant, on publiait une fiche avec des étoiles environ une semaine après la publication de la critique, raconte Martin Bilodeau, directeur général de Mediafilm et ancien critique au Devoir. Comme plusieurs collègues, j’étais contre l’arrivée du système actuel, parce que je trouvais que les étoiles s’imposaient comme une distraction par rapport au texte. »

Aujourd’hui, M. Bilodeau est partagé : « Les notes peuvent aussi faire office de proposition de lecture. C’est très sain d’avoir un écosystème où des points de vue différents cohabitent. »

« Comme une tradition »

Le directeur de Mediafilm dit comprendre pourquoi certaines personnes abhorrent les étoiles, mais il insiste sur le fait que de telles notes « entretiennent une fonction d’éducation ». Il raconte que le grand public, moins cinéphile, « risque d’aller voir un film grâce aux notes, comme moi, quand j’étais petit, grâce aux cotes de Mediafilm ».

« Au Devoir, les étoiles existent depuis très longtemps, explique Émilie Larivée-Tourangeau, directrice adjointe de l’information à la culture. Elles sont une forme de notation universelle, dans plusieurs domaines, par exemple en restauration ou en littérature. Elles ont un rôle de curation pour dresser un portrait complet d’un milieu et pour comparer les critiques entre elles. »

Maxime Demers, critique de cinéma au Journal de Montréal, abonde en ce sens : « C’est comme une tradition. Le système de notes sur cinq étoiles existait déjà quand je suis arrivé au Journal, il y a 22 ans. Nos lecteurs sont habitués à ce système, qui a l’avantage d’être clair et simple. » Frédéric Murphy admet également que La Presse a adopté les étoiles — ou les notes sur 10 —, entre autres par habitude et parce que la pratique s’était imposée ailleurs.

Tous les intervenants contactés par Le Devoir reconnaissent néanmoins que les « traditions », dans le milieu de la critique, ne durent jamais très longtemps. « La réflexion n’est jamais terminée, mais l’intention derrière la critique ne devrait pas changer, affirme M. Murphy. Alors que le grand public peut noter lui-même les films sur plusieurs plateformes, on assiste aussi à des dérapages, et les lecteurs ont besoin de se retrouver là-dedans. La critique demeure d’autant plus importante. »