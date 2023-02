Décès de l’ancien critique Richard Gay

Critique de cinéma au journal Le Devoir durant les années 1970 et 1980, Richard Gay est décédé le 21 février à l’âge de 76 ans, entouré de ses proches. Enseignant, chroniqueur, il anima de nombreuses conférences de presse durant les grandes années du Festival des films du monde.

« Fervent amateur de tennis, de football américain et de jazz, c’est le 7e art qui aura toujours été sa plus grande passion », a rappelé sa famille.

Né à Montréal en 1946, Richard Gay découvrit le cinéma par l’entremise des dessins animés de Walt Disney.

« Je pense à Blanche-Neige. Surtout à Fantasia. Ce dernier a été tellement un beau souvenir que le premier film que j’ai fait voir à ma jeune fille a été Fantasia, parce que je voulais lui faire vivre ce que j’avais vécu lorsque j’étais très jeune », confia-t-il à la revue de cinéma Séquence, en 1985.

Sa passion pour le cinéma commença à émerger à l’adolescence, avant de se faire plus dévorante durant le cours classique, durant les années 1960. Entre deux « séances » dans les cinémas montréalais, Richard Gay fréquentait assidûment les ciné-clubs organisés en marge des classes. Comme il l’expliquait dans le même entretien :

« Je me suis mis à lire beaucoup sur le cinéma, tout en continuant à voir une multitude de films. Ma formation a été celle d’un autodidacte qui s’est littéralement gavé et qui continue de se gaver de films. Il y a des réalisateurs qui ont appris leur métier de réalisateur en fréquentant assidûment le cinéma. Je pense à Truffaut, décédé récemment. Godard fait partie de cette génération. Chabrol et cie. Les cinéastes de la Nouvelle Vague en France sont des cinéastes qui ont appris leur métier en voyant beaucoup de films. Je dirais, toutes proportions gardées, que j’ai appris mon métier de critique de cinéma en fréquentant fidèlement les salles de cinéma et les films. »

Pendant ses études, il collabora au journal étudiant du Collège Sainte-Marie, au journal du quartier Notre-Dame-de-Grâce… Maîtrise en littérature française de l’Université McGill et diplôme de l’École normale supérieure de l’Université de Montréal en poche, Richard Gay commença à enseigner la littérature française au collège Notre-Dame avant qu’on lui demandât d’y donner un cours de cinéma.

À Radio-Canada, il participa à l’émission Cinémagazine avant d’entrer au journal Le Devoir, en 1978. Dans les années 1980, il y devint en outre chroniqueur.

Toujours dans le portrait que lui consacra Séquence, Richard Gay y allait de cette anecdote révélatrice :

« Je suis ouvert à tout. Je me souviens que dans Ticket on avait fait une enquête auprès des critiques pour savoir s’ils préféraient le cinéma américain au cinéma européen. Et j’avais répondu, aussi bête que cela puisse sembler, que je préférais le bon cinéma. »