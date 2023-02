«We Have a Ghost»: n’appelez pas SOS fantômes

Kevin vient d’emménager avec son frère aîné et leurs parents dans le genre de maison que tout le voisinage sait hantée, sauf les nouveaux occupants de celle-ci. Or, entre l’adolescent malheureux et le fantôme amnésique et muet prénommé Ernest, c’est plutôt le début d’une improbable mais belle amitié. Hélas, papa découvre le pot-aux-roses et crée aussitôt une chaîne YouTube consacrée au revenant. S’ensuit une frénésie publique et médiatique qui attire l’attention des services secrets. On l’aura compris, We Have a Ghost (Nous avons un fantôme) ne manque pas de rebondissements.

Inspiré d’une nouvelle de Geoff Manaugh, cette comédie surnaturelle a été écrite et réalisée par Christopher Landon, à qui l’on doit la jouissive, et beaucoup plus gore, comédie d’horreur Freaky (Bizarre), dans laquelle un tueur en série se retrouve dans le corps d’une adolescente, et vice versa.

De son côté, We Have a Ghost s’avère d’emblée aussi drôle que divertissant, et rehaussé par des effets spéciaux de tenue supérieure. On se trouve alors devant une espèce de croisement entre Casper et Beetlejuice (Betelgeuse). La dynamique familiale est à cet égard habilement dessinée : on comprend Kevin (dont les actions initiales évoquent celles de Wynona Ryder dans Beetlejuice) d’avoir l’air qu’il a.

À ce propos, le jeune Jahi Di’Allo Winston est absolument formidable, d’une justesse touchante tant dans son regard que dans ses gestes. Face à Anthony Mackie et sa silhouette de superhéros Marvel (la série The Falcon and the Winter Soldier), Jahi Di’Allo Winston paraît encore plus malingre. Cette fragilité n’est toutefois qu’apparente, puisque son Kevin recèle des trésors de résilience et de courage.

Il faut en outre préciser que la complicité entre le jeune acteur et David Harbour, qui est sans surprise formidable en esprit du logis, est palpable. La vedette de Stranger Things, où il incarne Hopper, réussit à amuser et émouvoir à répétition malgré une partition muette.

Au rayon de l’interprétation, l’humoriste Tig Notaro, vue dans Army of the Dead (L’armée des morts), apporte une touche de gravité inattendue, mais bienvenue, à son rôle d’agente chasseuse de fantôme en mal de reconnaissance. À signaler également : l’impayable Jennifer Coolidge, en fausse médium dont le look ferait envie à Jojo Savard.

Fluctuations de tonalité

Comme dans son succès-surprise précédent, Christopher Landon se plaît à mélanger les genres et les tons, le plus souvent avec bonheur, mais pas toujours. Ainsi un volet « road movie », au mitan, s’étire-t-il indûment. Pire : à l’issue dudit volet, le scénario rend évidente, bien trop tôt, la clé du mystère. À ce stade, le troisième acte n’a même pas commencé.

Ce troisième acte, qui repose sur une révélation plutôt glauque, est plus proche d’un film d’horreur traditionnel dans son déroulement. Après la dimension « divertissement familial gentiment effrayant » qui a précédé, peut-être certains seront-ils déstabilisés.

En l’état, We Have a Ghost est sans doute un peu trop effrayant pour les tout-petits, mais pas assez pour les plus vieux.

Évidemment, la sainte famille américaine se voit raccommodée à la fin. On a beau avoir l’habitude, dans ce cas-ci, le narcissisme toxique du père est traité avec une désinvolture déconcertante : un grand discours à fiston bourré de guimauve et de clichés, et hop !, l’affaire est réglée (heureusement que Mackie est un bon acteur).

Pour le compte, et là encore en un exemple de tonalité plus ou moins harmonieuse, le sentimentalisme du dénouement tourne au sirop. On est alors plus près de Ghost (Mon fantôme d’amour) que de Beetlejuice (le film adresse des clins d’oeil aux deux).

Il n’empêche, les passages réussis ne manquent pas (le montage lors duquel les vidéos d’Ernest génère des mèmes et des clips TikTok, la visite de l’équipe télé, la course-poursuite…), tout comme les répliques savoureuses, d’ailleurs (« Si je meurs, j’aimerais revenir et hanter Ted Cruz », de confier Joy, l’amie et voisine de Kevin). Surtout, il y a quelque chose de foncièrement satisfaisant à voir les personnages de David Harbour et Jahi Di’Allo Winston s’aider mutuellement à s’extirper des limbes. Au propre pour le premier, au figuré pour le second.

Nous avons un fantôme (V.F. de We Have a Ghost) ★★★ Comédie fantastique. Avec Jahi Di’Allo Winston, David Harbour, Anthony Mackie, Tig Notaro, Isabella Russo, Erica Ash, Niles Fitch, Jennifer Coolidge. États-Unis, 2023, 127 minutes. Sur Netflix.