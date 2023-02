«Le nouveau jouet»: bien (re)faire les choses

Au cinéma, il est certains concepts qui ont l’heur de frapper l’imaginaire quelle que soit l’époque à laquelle on les revisite. Ainsi en est-il de celui au coeur du film de 1976 Le jouet, première mise en scène de Francis Veber, futur réalisateur de La chèvre et du Dîner de cons. On y suit un chômeur « offert en cadeau » par un riche homme d’affaires à son fils gâté pourri. En 1982, un remake hollywoodien fit un bide retentissant. Nous voici donc en 2023, et ledit concept est de retour dans sa France natale pour une troisième mouture : Le nouveau jouet, coécrit et réalisé par James Huth, à qui l’on doit le culte Brice de Nice.

Disons-le d’emblée, Le nouveau jouet s’avère une adaptation beaucoup plus concluante que le précédent remake. C’est en bonne partie imputable au fait que James Huth et sa coscénariste habituelle, Sonja Shillito (Un bonheur n’arrive jamais seul), n’ont pas hésité à prendre leurs distances par rapport à la source, notamment en insufflant une charge émotionnelle (frôlant le sentimentalisme parfois) inédite au récit. Un récit, on le précise pour les néophytes, à l’origine très cynique.

Les grandes lignes narratives demeurent toutefois les mêmes : à quoi bon vouloir réparer ce qui n’est pas cassé ? Ce sont surtout les maints changements apportés au rôle-titre qui font la différence — heureuse. Jadis un journaliste au chômage, le protagoniste renaît ici en homme-enfant : Samy (Jamel Debbouze, qui négocie avec aisance les quelques virages plus dramatiques).

Irresponsable, Samy multiplie les combines infructueuses sous l’oeil de plus en plus exaspéré de sa conjointe enceinte qui, elle, est à l’inverse travailleuse et militante : une autre nouveauté bien pensée.

Mis au pied du mur, Samy accepte un poste de gardien de nuit dans un grand magasin, propriété de Philippe Étienne (Daniel Auteuil, d’un flegme parfait), magnat possédant la moitié de la France ou presque.

Lors d’une visite privée, Alexandre, le fils unique de Philippe (Simon Faliu, haïssable puis touchant, comme l’exige le rôle), jette son dévolu sur Samy : les pitreries du gardien l’amusent, aussi l’enfant-roi exige-t-il qu’on lui « achète » Samy. Son père y consent, et, à court d’argent, le principal intéressé également.

Enseignements mutuels

Voici donc Samy homme-objet, ou enfin, homme-jouet. On imagine la suite, assez prévisible, mais amusante néanmoins, et non dénuée de matière à réflexion, à commencer, justement, par la notion d’argent. En cette ère où la classe moyenne disparaît et où le clivage entre ultrariches et ultrapauvres se creuse, Le nouveau jouet exploite habilement les milieux contrastés dont sont issus les personnages.

À cet égard, le portrait de la cité en banlieue où réside Samy est rafraîchissant dans son refus des clichés d’usage. Certes, précarité et pauvreté, il y a, mais celles-ci ne riment pas forcément avec drogue et criminalité. Pour l’anecdote, James Huth s’est basé sur les souvenirs de Jamel Debbouze prévedettariat pour l’élaboration de ce volet.

On l’évoquait d’entrée de jeu, Le nouveau jouet propose un supplément de coeur absent du Jouet. Cela passe beaucoup par l’évolution de la relation entre Samy et Alexandre. D’abord empreinte d’animosité, celle-ci se réchauffe jusqu’à se muer en une réelle affection. Ce faisant, Samy apprend à être père, tandis qu’Alexandre, qui pleure sa mère décédée et son père absent, réapprend à être un enfant et un fils.

Devant ce spectacle, Philippe comprendra-t-il que la vraie richesse ne se trouve pas dans un compte en banque ? Poser la question…

Dynamique dans son déroulement, coloré dans sa facture, Le nouveau jouet n’étonne guère dans ses généralités, mais surprend agréablement dans ses particularités.

Le nouveau jouet ★★★ Comédie dramatique de James Huth. Avec Jamel Debbouze, Simon Faliu, Daniel Auteuil, Alice Belaïdi. France, 2022, 112 minutes. En salle.