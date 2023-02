«Frontières»: la maison aux esprits

Cinéaste par excellence de la vie rurale, Guy Édoin ne se doutait peut-être pas qu’en achetant il y a quelques années la maison bicentenaire de son grand-père, dans son patelin natal de Saint-Armand, en Estrie, où il avait déjà tourné trois courts et un long métrages, il allait y trouver l’inspiration pour son quatrième long métrage de fiction, Frontières.

« Ce qui me plaît dans la création d’une oeuvre, c’est toutes les interconnexions entre les films, explique le réalisateur. Comme tous les cinéastes, j’ai mes obsessions. Des fois, j’essaie de partir ailleurs, mais ça me ramène toujours au même endroit. Je ne suis pas toujours maître de mes envies cinématographiques. »

Exploration du deuil, Frontières partage sa facture naturaliste avec Marécages (2011) et la trilogie de courts métrages Les affluents, soit Le pont(2004), Les eaux mortes (2007) et La battue (2008), mais s’en éloigne par sa manière de flirter avec le surnaturel.

« Quand on a pris possession de la maison, il y avait une énergie qu’on venait brasser en arrivant. Je ne sais pas ce que c’est, mais elle était habitée. Mon grand-père est mort dans la maison, mon arrière-grand-père, qui y est mort aussi, est né dans ma chambre à coucher, mon arrière-arrière-grand-mère a été exposée dans la maison. C’est sûr que les phénomènes qu’on voit dans le film, c’est de la fiction, mais ce que certains personnages vivent, je l’ai vécu. Tout ça a nourri Frontières. »

Quand mon grand-père est décédé dans la maison, ma grand-mère voulait rester un an pour faire son deuil et y accomplir ce qu’elle avait à faire. Tout ce dont elle disait être témoin a fini par devenir une forme de vérité parce qu’elle y croyait.

Outre les phénomènes paranormaux vécus par sa grand-mère, les trois maisons de la ferme des Édoin ont inspiré au réalisateur ses trois personnages centraux : « C’était vraiment une volonté dès le départ d’avoir cette sororité-là. Les trois soeurs sont arrivées très, très rapidement dans le portrait, leur mère aussi. Souvent, dans le cinéma, la femme est le faire-valoir et je voulais un peu aller contre ce fait en créant de vrais personnages, de vraies propositions. Je n’avais pas l’idée de faire un film féministe, mais de montrer des femmes qui se tiennent debout, qui se reconstruisent, qui s’entraident, qui n’ont pas nécessairement besoin des autres pour se mettre en valeur ou se protéger. »

Depuis la mort de son père et le départ de son conjoint (Patrice Godin) qu’elle a flanqué à la porte, Diane Messier (Pascale Bussières) vit seule avec sa fille Sarah (Mégane Proulx). Aux yeux de ses soeurs cadettes, Carmen (Christine Beaulieu) et Julie (Marilyn Castonguay), Diane a perdu la tête, car elle prétend que l’esprit du défunt hante la maison ancestrale sise dans la ferme familiale. Au même moment, deux détenus américains en cavale menacent de franchir la frontière canado-américaine, tandis que des hommes osent venir chasser sur les terres du clan Messier.

« Le titre du film fait référence aux frontières entre la vie et la mort, le Bien et le Mal, la réalité et la folie. Dès le départ, la frontière est menacée ; il y avait aussi cette idée d’horizontalité du tracé de la frontière qu’on a ramené dans le format du film tourné en cinémascope. On peut regarder le film avec une lecture dans la psychose, la folie de Diane, et le reprendre de l’autre côté dans sa vérité à elle, qui côtoie cette mort-là tous les jours. »

Retour à la terre

Établie en Floride depuis plusieurs années, Angèle (Micheline Lanctôt), la matriarche, arrive à la rescousse de Diane à la demande de Carmen et Julie. Angèle ira même jusqu’à proposer à ses filles de vendre la ferme et de s’installer dans des appartements. Ce à quoi Diane s’oppose farouchement.

« Quand mon grand-père est décédé dans la maison, ma grand-mère voulait rester un an pour faire son deuil et y accomplir ce qu’elle avait à faire. Tout ce dont elle disait être témoin a fini par devenir une forme de vérité parce qu’elle y croyait. Il fallait donc créer ça pour certains des personnages et que tout soit plausible en jouant avec les codes du cinéma de genre. »

Par le fait même, Guy Édoin s’amuse à dérouter le spectateur par certains détails étranges et à le désamorcer par les propos de la grand-mère démente (Béatrice Picard) : « Je voulais impliquer le spectateur, qu’il soit complice. C’était super important que tout soit validé par un autre aspect narratif. C’est un film qui a été drôle à écrire. Je me rendais compte que j’avais de la misère avec un élément, qu’il me glissait entre les doigts. À un moment donné, il a comme pris son chemin tout seul. C’était organique. J’ai fait le même chemin que Diane, dans le fond. »

Retrouvailles au sommet

Ayant incarné Marie Santerre dans Marécages et Ville-Marie (2015), Pascale Bussières revient dans l’univers de Guy Édoin dans un rôle ayant exigé d’elle beaucoup de générosité et d’abandon.

« Je ne pense pas que j’aurais été capable de faire ce film-là avec Pascale il y a 10 ans. Pour Pascale, il s’agit d’une partition sans filet, c’est un acte de confiance que de plonger dans ces abysses-là. Elle est allée loin… La scène dans le bois, on ne l’a pas tournée 50 fois. Le plus possible, on a tourné en continuité. D’ailleurs, la scène finale entre Angèle et Diane, on l’a tournée la dernière journée, dans les dernières heures. C’était super émotif sur le plateau. »

À l’écran, l’émotion est d’autant plus intense qu’il y a un peu moins de 40 ans, Micheline Lanctôt a mis Pascale Bussières au monde en lui confiant son premier grand rôle dans Sonatine.

« J’en ai des frissons… Je n’étais pas naïf dans ce choix de casting. Micheline, c’est un peu la mère métaphorique de Pascale. Je ne connais pas toute leur histoire et il y a des affaires qui leur appartiennent, mais c’était extraordinaire pour moi de pouvoir jouer carrément dans l’histoire du cinéma québécois. Cette charge-là, elle leur appartient, elle existe déjà, je n’ai pas besoin de la fabriquer. Chaque acteur porte aussi tous ses rôles ; dans le cas de Micheline, il y a celui de La vraie nature de Bernadette. Tout ça enrichit le sous-texte. »

Frontières sera présenté aux Rendez-vous Québec Cinéma le 27 février.

En salle le 3 mars.