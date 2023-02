«Emily»: Emily Brontë telle qu’elle aurait pu être

Même rigoureuses, les biographies possèdent toujours une part de subjectivité, d’interprétation, voire, dans certains cas, de fiction. Le film Emily, qui revient sur la trop courte existenced’Emily Brontë, souscrit à cette dernière approche. Non que l’on ait envie de catégoriser ce premier long métrage de Frances O’Connor, tant celui-ci s’avère inspiré.

D’Emily Brontë, comme de ses soeurs Charlotte (Jane Eyre) et Anne (La locataire de Wildfell Hall) d’ailleurs, l’histoire a conservé une image austère conforme au célèbre portrait que peignit leur frère Branwell. Mais comment concilier ce rigorisme présumé avec la débauche de passions débridées présente dans l’unique mais magistral roman d’Emily Brontë, Les hauts de Hurlevent ? Qui l’a lu sait combien, entre amours et déchirements, tout un chacun y est tourmenté. Des revenants hantent même le sommeil de vivants qui souhaiteraient être d’ores et déjà trépassés.

C’est, en somme, le nec plus ultra de la littérature gothique, comme en témoignent ces lamentations du ténébreux Heathcliff :

« Catherine Earnshaw, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai ! Tu dis que je t’ai tuée, hante-moi, alors ! Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi… prends n’importe quelle forme… rends-moi fou ! Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh ! Dieu ! C’est indicible ! Je ne peux pas vivre sans ma vie ! Je ne peux pas vivre sans mon âme ! »

Et celle qui a imaginé tout cela, écrit tout cela, aurait été une jeune femme réprimée, sans histoire, et n’ayant jamais connu l’amour ? Dans son film, Frances O’Connor suppute que non.

Le jardin secret

Dès le prologue, on découvre une Emily mourante. Accablée, mais un brin jalouse, Charlotte, à son chevet, lui demande comment elle a réussi à écrire Les hauts de Hurlevent, à concevoir cette intrigue amoureuse tortueuse, elle qui est étrangère à l’amour. À moins que…

Et Emily de se souvenir et d’ouvrir son jardin secret à son aînée.

C’est ici que le film fait oeuvre de fiction, en faisant d’Emily et de William Weightman, qui fut réellement le vicaire du père pasteur de la fratrie Brontë, des amants maudits.

Les séquences mémorables sont nombreuses. On pense à ce jeu avec un masque mortuaire qui vire à la séance de spiritisme (alors très en vogue), et où Emily met famille et invités en émoi… On songe également à cette étreinte furtive entre Emily, qui met des draps à sécher sur la corde, et William, qui l’enlace à travers le tissu, donc sans vraiment la toucher ni la voir : une brillante métaphore de leur relation.

À ce propos, d’aucuns craindront peut-être une dérive fleur bleue. Or, non seulement Frances O’Connor évite-t-elle la mièvrerie, mais elle ne la frôle même pas.

Libre dans son mouvement fluide, mais tributaire d’un regard aiguisé dans ses compositions, la mise en scène est au diapason de la protagoniste. À noter que la facture est extrêmement soignée sans être ampoulée, grâce notamment à l’apport de la directrice photo Nanu Segal, et à celui de la coloriste Isabelle Julien (Un prophète, Jackie).

Ultime hommage

Dans le rôle-titre, Emma Mackey (la série Sex Education) est hypnotique. Elle livre une performance fiévreuse, pleine de silences habités… À mesure que son Emily semble prendre conscience que ce monde-là et cette époque-là n’auront de cesse d’essayer de mater sa nature indomptable, c’est comme si elle se consumait sous nos yeux. C’est, en soi, un spectacle poignant.

Il l’est d’autant plus que Frances O’Connor a fait le choix judicieux de jumeler un format panoramique (2.39:1, soit un ratio d’image très large), et un objectif anamorphique, lequel objectif a pour effet de diminuer la profondeur de champ. En clair ? Le format panoramique est volontiers associé aux fresques et aux drames d’aventures puisqu’il magnifie, oui, les panoramas, tandis qu’à l’inverse, les lentilles anamorphiques engendrent davantage de proximité, surtout en gros plan.

Il en résulte, dans Emily, une impression d’intimisme épique. À bien y penser, ce ne saurait être plus en phase avec l’oeuvre de l’autrice, que Frances O’Connor montre trouvant un exutoire dans la création, dans la fiction. Dès lors, le fait que la cinéaste eût elle-même recouru à une part de fiction pour tenter de mieux cerner l’insaisissable autrice pourrait être perçu comme un ultime hommage.

Emily (V.O.) ★★★★ 1/2 Drame biographique de Frances O’Connor. Avec Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen, Alexandra Dowling, Amelia Gething. Royaume-Uni, 2022, 130 minutes. En salle.