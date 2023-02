«Cocaine Bear»: un ours mal léché et complètement givré

En 1985, un narcotrafiquant balança depuis le haut des airs des sacs de sport remplis de cocaïne. Comme à l’accoutumée, des complices au sol étaient chargés de les ramasser. Or, un ours noir tomba sur l’un desdits sacs et mourut d’une surdose. Ceci s’est réellement produit. Mais que serait-il arrivé si l’animal avait survécu ? C’est ce qu’imagine le film Cocaine Bear (Ours sous cocaïne), une comédie d’horreur très drôle, très irrévérencieuse, et surtout, très, très gore.

Le film ne se prend pas, mais pas du tout, au sérieux — le titre est après tout Cocaine Bear —, et c’est là l’une des principales raisons de sa réussite. Au diapason de l’argument de départ, la mise en scène d’Elizabeth Banks est bourrée d’outrances et de facéties visuelles, mais fait aussi montre d’une vraie inventivité.

D’abord connue comme actrice, Banks a très tôt brillé en comédie, entre autres dans le délicieusement décadent Zack and Miri Make a Porno (Zack et Miri font un porno). Elle est toutefois rompue à l’horreur, en témoigne Brightburn (Brightburn. L’enfant du mal), sorte d’anti-Superman à la sauce The Omen (La malédiction). Sans oublier la comédie d’horreur Slither (Incisions), de James Gunn, futur réalisateur de Guardians of the Galaxy (Les gardiens de la galaxie). Bref, et sans mauvais jeu de mots : Elizabeth Banks a vu neiger.

Les séquences d’action de Cocaine Bear se révèlent pour la plupart épatantes. On songe notamment à celle où l’ours en furie poursuit une ambulance, qui doit être vue pour être crue (lors de l’avant-première, la salle pleine à craquer applaudissait et hurlait de rire tout en affichant une mine collectivement ébahie).

Il faut dire que la réalisatrice s’est en la matière fait la main avec son film précédent, la comédie d’action Charlie’s Angels (Charlie et ses drôles de dames), un échec à sa sortie qui vaut d’être revisité pour sa relecture féministe de l’auguste série télé. À cet égard, Cocaine Bear multiplie les personnages féminins intéressants de tous âges, à commencer par l’héroïne, Sari, dont la fille préadolescente a eu la mauvaise idée d’aller se balader dans les bois sans permission.

Une faune truculente

On précise que Sari, jouée avec un mélange parfait d’aplomb et d’humour pince-sans-rire par Keri Russell, de la série The Americans (Les Américains), est la protagoniste, mais le fait est que Cocaine Bear épouse somme toute une structure chorale. Bigarrée et truculente, cette faune-là !

Ainsi ces deux sbires (O’Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich) d’un gros trafiquant (feu Ray Liotta), cette garde forestière (Margo Martindale), ce détective (Isiah Whitlock Jr.), ces deux enfants (Brooklynn Prince, Christian Convery) et ce trio de jeunes délinquants (Aaron Holliday, J.B. Moore, Leo Hanna) se jettent-ils tous à leur insu dans la gueule de l’ours.

Ours qui ne pense qu’à deux choses : trouver davantage de coke et dévorer tous les humains qui croisent sa route. Et poudre blanche il y a, et carnage il y a. Certes, le scénario de Jimmy Warden, son second après The Babysitter : Killer Queen, suite du succès Netflix The Babysitter, est parfois un tantinet décousu, mais le brio comique de la distribution, les choix musicaux « second degré » issus des années 1980 et la réalisation assurée d’Elizabeth Banks compensent largement.

Souvent on se dit que la réalisatrice n’osera pas faire ceci ou cela, « aller jusque-là ». Non seulement elle y va, mais elle se rend chaque fois au-delà : au-delà du bon goût, de la bienséance, de la bien-pensance… Le résultat — abracadabrant, vulgaire, amoral — est volontiers offensant. Et absolument réjouissant.

Ours sous cocaïne (V.F. de Cocaine Bear) ★★★★ Comédie d’horreur d’Elizabeth Banks. Avec Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, Christian Convery, Margo Martindale. États-Unis, 2023, 90 minutes. En salle.