Un film sur l’oeuvre de Jean Leloup en chantier

Un film inspiré de l’oeuvre de Jean Leloup est en cours de préparation. Le projet en est encore à ses débuts, et pourrait mettre encore plusieurs années cependant avant de se concrétiser.

Paradis City fait partie des 21 projets qui ont reçu jeudi un premier financement de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) en vertu du programme d’aide au développement. Le long-métrage devrait être réalisé et scénarisé par Jean-Philippe Duval, à qui l’on doit entre autres Dédé à travers les brumes.

Sauf que contrairement à ce film de 2009 qui raconte le destin tragique du leader des Colocs, Paradis City ne sera pas un biopic sur la vie de Jean Leloup. « Ce ne sera pas une comédie musicale non plus. Ce sera un film musical inspiré des chansons de Jean Leloup. Ce sera la matière première. Mais comme avec Sébastien [Ricard] pour Dédé à travers les brumes, il va falloir trouver des acteurs qui savent chanter les chansons de Leloup », a précisé en entrevue au Devoir le président de Max Films, Roger Frappier. Il n’a pas voulu donner plus de détails sur le scénario.

Roger Frappier a également produit Dédé à travers les brumes, qui avait mis sept ans avant de se réaliser. Plusieurs années pourraient aussi s’écouler avant que Paradis City prenne l’affiche. M. Frappier est conscient que la libération des droits de certaines chansons de Jean Leloup s’annonce ardue.

Obtenir les droits des chansons

« Il faut encore trouver les chansons qu’on va utiliser dans le film, mais en effet, ça risque d’être compliqué. Souvent, c’est plus facile utiliser une chanson étrangère que d’utiliser une chanson québécoise dans un film. C’est aberrant ! C’est pour ça qu’on entend autant de chansons en anglais dans nos films », se désole Roger Frappier. Son indignation qui n’est pas sans rappeler celle de Xavier Dolan en décembre dernier lors de la sortie de sa série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé.

Roger Frappier et Jean-Philippe Duval devront aussi convaincre Jean Leloup de céder les droits de ses chansons. Le producteur raconte avoir tenté à quelques reprises dans les deux dernières années d’entrer en contact avec le chanteur pour lui parler du projet, en vain. Depuis le lancement de son dernier album, L’étrange pays, en 2019, Jean Leloup se tient à l’écart de l’industrie. Selon Roger Frappier, le « roi Ponpon » est tout de même au fait qu’un film basé sur son oeuvre est en chantier.

« On aimerait qu’il soit plus au courant, c’est certain. On veut qu’il aime le film. L’idée, c’est vraiment de rendre hommage à son oeuvre », insiste le producteur, qui se décrit comme un fervent admirateur de l’interprète de Cookie et 1990.

Outre Paradis City, la SODEC a aussi donné son aval jeudi à plusieurs autres projets de documentaires et de longs-métrages. Parmi eux, un film sur la vie de Jehane Benoît, la grande dame de la cuisine québécoise, précurseure des Josée di Stasio et Ricardo de ce monde. L’adaptation du roman primé Querelle de Roberval de Kevin Lambert a aussi reçu le feu vert de la SODEC.