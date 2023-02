«Le plongeur»: cuisine, dépendances et metal hurlant

Il n’y a pas de recette secrète pour réussir une adaptation cinématographique. Dans le cas d’un roman du calibre du Plongeur (Le Quartanier, 2016), de Stéphane Larue, Prix des libraires du Québec 2017, plus grand semble le risque de s’y casser les dents. Or, le cinéaste Francis Leclerc et le coscénariste Éric K. Boulianne ont trouvé le parfait équilibre entre la volonté d’être fidèle au roman et celle de s’en distancier pour mieux se l’approprier.

« Quand tu adaptes une oeuvre, la distance est nécessaire, et ça fait un film encore meilleur quand il y a une liberté qui est prise », affirme Stéphane Larue, qui a agi à titre de consultant au scénario avec Éric de Larochellière, des éditions Le Quartanier. « Je voulais m’impliquer de façon très réservée afin qu’ils travaillent avec le plus d’autonomie possible. Je ne me voyais pas porter sur mes épaules l’adaptation de mon premier roman. »

« C’était la première fois que j’adaptais un livre et je ne savais pas trop comment faire, reconnaît Éric K. Boulianne. Avec Francis, le premier instinct qu’on a eu, c’était d’être fidèle,puis de prendre des libertés et d’ajouter du nôtre au fil des versions du scénario. Stéphane nous poussait à prendre nos distances de son roman et à faire notre film. »

Dès la première scène, tandis que la caméra de Steve Asselin nous emporte dans la cuisine de La Trattoria dans une atmosphère de film de genre, force est de constater que l’esprit du roman d’apprentissage autobiographique évoquant Le joueur, de Dostoïevski, et Cuisine confidences, d’Anthony Bourdain, est bel et bien présent. N’y manque que l’odeur entêtante de la graisse, de la sauce brûlée et du désinfectant.

« Quand Patrick Senécal était venu au lancement du Plongeur, raconte le romancier, je lui avais fait une dédicace : “L’horreur peut aussi exister dans les cuisines.” N’importe quel film sur un corps de métier a quelque chose du film de genre parce que tu veux faire exister une réalité rarement visitée. Il faut la faire exister avec ses codes afin que les gens qui connaissent cette réalité-là la reconnaissent. Dans le roman comme dans le film, il y a des moyens empruntés à la littérature et au cinéma de genre. »

« L’idée du premier plan m’est venue après avoir visité des cuisines et pris la décision de tourner dans un studio, explique Francis Leclerc. Le premier plan, c’est l’hypnose. J’ai dit au concepteur sonore Olivier Calvert que je voulais que ce soit Le seigneur des anneaux pendant deux minutes, avec le brûleur en guise d’oeil de Sauron. Il a sorti des bruits métalliques, d’épées au ralenti, des chevaux, des monstres, il a pigé dans la trame sonore d’Arrival, de Denis Villeneuve, a confectionné de la basse afin de créer une ambiance malsaine. Et puis, on arrive sur le petit plongeur. C’était très important de créer cet effet-là. »

Joueur et menteur

Dans cette cuisine, conçue minutieusement par le directeur artistique Mathieu Roy à partir du restaurant où a travaillé Stéphane Larue il y a une vingtaine d’années, règnent une ambiance fébrile et une chaleur palpable. S’y font entendre les ordres lancés par la brigade vociférante, le tintamarre des casseroles et le vrombissement des appareils. Sans oublier le métal sortant du magnétophone à cassettes. Au milieu du tapage se trouve Stéphane, frêle et timide garçon de 19 ans, qui travaille dans l’établissement depuis peu, comme plongeur, afin de rembourser ses dettes de jeu.

« Une semaine avant le tournage, j’ai fait une soirée en plonge et ça m’a vraiment remis dedans, raconte l’acteur Henri Picard, qui a été brièvement plongeur à 17 ans. Je me suis mis à laver la vaisselle chez moi ; je voulais avoir l’air bon parce que le personnage gagne en vitesse assez tôt. Il ne faut jamais arrêter, mais se concentrer sur la casserole qu’on lave et ne pas se laisser intimider par la pile de vaisselle qui attend. C’est verrat, comme job ! Le plongeur, c’est les yeux et les oreilles de la cuisine. Les cuisiniers ont leurs frustrations, ils sont sur les nerfs, et le plongeur espère que leur colère ne va pas retomber sur lui, mais souvent, c’est le cas. »

Autour du plongeur évolue une faune bigarrée, dont Bébert (Charles-Aubé Houde), imposant cuisinier à l’aura de rock star qui a le coude léger, Greg (Maxime de Cotret), sulfureux busboy qui fournit la poudre blanche, Bonnie (Joan Hart), farouche adepte de métal, et l’élégant Renaud (Fayolle Jean Jr), toujours à couteaux tirés avec le débraillé chef Christian (Éric K. Boulianne). Brille par son absence Bob le chef, dont la personnalité solaire a été partagée entre Bébert et Benjamin (Emmanuel Schwartz), tenancier du bar où travaille Mari-Lou (Jade Bérubé), la blonde de Stéphane. Et, bien sûr, Malik (Guillaume Laurin),le seul à qui le plongeur ne peut mentir ni cacher sa dépendance aux machines de vidéopoker.

Le plongeur est un bon menteur. Il fallait jouer le bon mensonge, mais avoir un petit truc dans l’oeil qui trahit sa culpabilité.

« Le décor, très présent dans le roman, est une mine d’or pour nous, mais il fallait aller à l’essentiel, explique Francis Leclerc. C’est plate en crisse à regarder, une machine de vidéopoker… On l’a regardée de tous les bords, on l’a démontée. Je voulais être dans la machine, la comprendre. Au casino, on a observé trois gars de l’âge d’Henri ; ils n’avaient pas de fun, ont tout perdu leur argent et s’en sont retournés. C’est pathétique. Le vrai sujet, à part le problème de jeu, c’est le mensonge. »

« Le plongeur est un bon menteur, confirme Henri Picard. Il fallait jouer le bon mensonge, mais avoir un petit truc dans l’oeil qui trahit sa culpabilité. À l’audition, j’avais travaillé la diction du personnage, qui est un gars en manque, le jeu étant une drogue. Il a toujours besoin de cash pour jouer, mais il est aussi dans le déni, il est sûr que Malik croit à ses mensonges. Dans la vie, Stéphane est très terre à terre, il ne parle pas pour rien dire, mais je n’ai pas voulu l’imiter ; je me suis beaucoup fié au roman et au scénario. »

À la sauce Scorsese

Roman d’un cinéphile carburant au métal, Le plongeur ne devait rien perdre de son énergie brute à l’écran. Si Francis Leclerc n’a pas voulu de bande sonore originale, il a fait la part belle à la musique : Metallica, Iron Maiden, Bruce Dickinson, Neil Young, The Chemical Brothers, Beholder, Stefie Shock, Jean Leloup, pour n’en nommer que quelques-uns.

« C’est un univers cru, sale, et je voulais en respecter l’aspect fan de musique, mais il faut que tu “cut to the chase” et ailles dans l’action. Avec Stéphane, on se jasait de cinéma et de musique, mais mon scénario n’était pas aussi visuel et auditif que le roman. J’ai beaucoup travaillé le rythme parce que je voulais que ce soit bien “beaté” à la lecture », dit Éric K. Boulianne.

S’étant beaucoup inspiré des films de Scorsese, Mean Streets, Taxi Driver, Casino et Goodfellas, ainsi que de Dog Day Afternoon, de Sidney Lumet, et de Brazil, de Terry Gilliam, le temps d’une scène loufoque impliquant Frédéric Millaire Zouvi, Francis Leclerc rend aussi hommage à un film d’un cinéaste pour qui la musique était primordiale.

« Je voulais que Le plongeur soit quelque chose de trippant à regarder comme C.R.A.Z.Y., que je vois chaque année. L’histoire étant racontée par le personnage 15 ans plus tard, j’avais besoin d’une voix plus mûre que celle d’Henri. Je l’ai donc proposée à Marc-André Grondin, qui n’avait pas pu faire la narration dans C.R.A.Z.Y. pour la même raison. Il avait lu le roman, Jean-Marc Vallée venait de mourir, il était super ému : “Man, tu veux vraiment que je fasse quelque chose que je n’ai jamais fait ?” Je suis pas mal content de mon idée. »

Le film «Le plongeur» sera présenté en ouverture des Rendez-vous Québec cinéma, au théâtre Maisonneuve, le 22 février. En salle le 24 février. Il sera aussi présenté lors de la Nuit blanche, au cinéma du Musée, le 25 février.