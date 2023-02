«Emily»: sur les traces d’Emily Brontë

Emma Mackey, vedette de

l’excellente série Sex Education (Éducation sexuelle) qu’on verra cet été dans le film Barbie, incarne avec un mélange conquérant de fougue et d’intelligence la célèbre, mais somme toute mystérieuse, autrice des Hauts de Hurlevent.

« J’étais fan de son roman, mais j’avoue que j’en savais très peu sur la vie d’Emily Brontë. En lisant le scénario, j’étais très curieuse. Curieuse d’en découvrir davantage sur cette femme qui a créé cet univers entier, ce monde si singulier… D’ailleurs, retrouver des éléments issus des Hauts de Hurlevent dans le scénario, ça m’a beaucoup plu ; ça m’a interpellée. »

Emma Mackey ajoute s’être sentie privilégiée de ce que Frances O’Connor portât son choix sur elle.

« C’est un film qui lui est très cher. C’est une histoire qui est, pour elle, très personnelle, très intime. Elle est complètement fascinée par Emily, et par Charlotte et par Anne, et sa fascination était contagieuse. Frances possède une sensibilité immense qui, je pense, la rapproche d’Emily. Et puis, elle est comédienne, et sa direction d’acteurs était tributaire de ça. J’entends par là qu’elle était très présente, avec nous, dans ses commentaires et ses indications. Elle chuchotait, elle “jouait” avec nous… C’est très agréable de travailler comme ça ; ça fait du bien. »

Cette approche fut particulièrement bienvenue lors des scènes de déchirements, qui sont assez drainantes émotionnellement, mais aussi lors de celles où les sentiments, si puissants soient-ils, ne font qu’affleurer. On songe par exemple à ce furtif moment d’intimité que partagent Emily et William, alors que la première met des draps à sécher sur la corde et que le second l’enlace à travers le tissu, donc sans la toucher ni la voir.

« C’est ma scène favorite. J’étais émue en la tournant, et j’étais émue en la revoyant avec le public. Ça représente si merveilleusement et si simplement leur relation. C’est brillamment écrit et filmé. »