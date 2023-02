«Le nouveau jouet»: l’homme-objet et l’enfant-roi

Samy est ce qu’on appelle communément un homme-enfant. En effet, devant ses frasques, le qualifier d’adulescent reviendrait à lui reconnaître un semblant de maturité qu’il n’a pas. Or, il sera bientôt papa, aussi n’a-t-il d’autre choix que de renoncer à ses combines et d’accepter un vrai boulot, en l’occurrence comme gardien dans un grand magasin. À l’opposé, Alexandre, un gamin mûr au-delà de ses jeunes années, mais hélas pourri gâté, obtient tout ce qu’il veut de son père, un magnat endeuillé. Or, lorsqu’il est témoin des pitreries du gardien incompétent, l’enfant décide qu’il veut non pas une console ou quelque babiole, mais un « Samy ». Remake du classique de Francis Veber Le jouet, Le nouveau jouet, de James Huth, donne un tout autre sens à l’expression « homme-objet ».

« C’est un concept tellement puissant : le fils de l’homme le plus riche de France qui se fait “offrir” un être humain en guise de jouet. La fracture sociale qu’on observe en ce moment est telle que ça me paraît encore plus actuel que ce ne l’était à l’époque », argue James Huth lors d’un entretien réalisé à Paris. « Même l’expression “enfant-roi” n’existait pas vraiment au temps de l’original, qui décrivait pourtant ce phénomène qu’on a depuis nommé et qu’on peut observer à loisir. »

Pour mémoire, le film de 1976, qui mettait en vedette Pierre Richard et Michel Bouquet, connut un gros succès à sa sortie. En 1982, Hollywood en fit un remake désastreux avec Richard Pryor et Jackie Gleason. Trente ans plus tard, James Huth tente à son tour le coup, avec la complicité de Jamel Debbouze et Daniel Auteuil pour un résultat, cette fois, beaucoup plus heureux.

Le réalisateur de Serial Lover et de Brice de Nice n’en avait pas moins des réserves au départ. « Quand Richard Grandpierre, le producteur, m’a approché pour réaliser une nouvelle version du film de Veber, je lui ai répondu : “Mais tu es fou !” Puis, j’ai revu le film, et si je l’ai trouvé aussi épatant que lorsque je l’avais vu des années auparavant, la perception que j’en avais n’était en revanche plus la même. Jeune, j’étais fasciné par cet enfant, par son univers, par sa chambre si incroyable… Mais soudain, adulte, je voyais pour la première fois toute la dureté du film de Veber, sa charge sociale cinglante, où ni les riches ni les pauvres ne s’en sortent. »

Le thème de la paternité

À la lumière de ce constat, James Huth commence à envisager la possibilité d’une proposition différente formulée à partir du concept originel. « De toute façon, ça ne sert à rien de faire un remake si c’est simplement pour refaire “à la manière de”. Et bref, j’ai décidé que ce film-ci explorerait davantage les thèmes de la paternité et du rapport père-fils, qui me touchent tout particulièrement. Je voulais davantage d’émotion. »

Pour autant, les considérations sociales ne sont pas évacuées du récit, au contraire. Samy habite la banlieue parisienne désargentée, tandis qu’Alexandre (Simon Faliu) mène grand train de vie dans le manoir familial à la campagne, comme les seigneurs de jadis. L’une des sous-intrigues concerne Alice (Alice Belaïdi), la conjointe très patiente de Samy, qui, malgré sa grossesse avancée, se bat pour maintenir les activités d’une usine que le père d’Alexandre entend fermer.

« Mon film est idéaliste, réunificateur. Je ne crois pas à une vision en noir et blanc. J’aime les nuances, même quand je tiens un propos satirique. Par exemple, on peut voir ici que ce richissime homme d’affaires a sacrifié sa relation avec son fils unique ; il a sacrifié ses relations familiales, c’est-à-dire l’essentiel. Évidemment que l’argent peut participer au bonheur : je ne suis pas naïf. Mais il ne faut pas que l’argent domine et dirige les humains. L’idéalisme dont je parle, ce serait que l’humain dirige l’argent en privilégiant les relations avec ses semblables. Cet espoir, dans le film, il réside dans la jeune génération. »

Une base dramatique

Outre ce regard empathique que pose James Huth sur les personnages et les situations, Le nouveau jouet se distingue du film de 1976 par son ton. Certes, il s’agit toujours d’une comédie, mais des touches dramatiques senties surviennent çà et là.

« Ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple à écrire, mais c’est ce qui fait selon moi les meilleures comédies. Plus la base est dramatique, meilleure la comédie sera. Prenez tous les films que Charlie Chaplin a consacrés à la survie de ce vagabond… Plus c’est dur, et plus le rire explose, et donc plus intense est la catharsis. Et pour les comédiens, c’est bien plus stimulant. »

De fait, Jamel Debbouze et Daniel Auteuil se révèlent tous deux fort à l’aise avec ce parti pris, passant sans peine d’un registre à l’autre.

« Jamel était le “jouet” parfait. Quel homme hors du commun ! Pour le compte, c’est grâce à Daniel qu’il a fait le film. Le truc, c’est qu’on a d’abord proposé le film à Daniel, et c’est lui qui a ensuite appelé Jamel, parce qu’ils sont amis et triplement voisins — à Paris, à Avignon et en Corse. C’était une immense chance. Nous avons beaucoup répété, en passant chaque scène en revue, afin d’en établir la teneur, le sens. Comme ça, lors du tournage, on fait tous le même film. Je suis un réalisateur des extrêmes : je dirige les acteurs au millimètre près lors des premières prises, mais ensuite, je les laisse libres pour les suivantes. »

En définitive, James Huth se félicite d’avoir accepté de refaire, à sa manière, le film de Francis Veber. Au-delà des rires, il est une certitude qui s’impose, et que le cinéaste résume ainsi : « Les choses les plus chères ne s’achètent pas. »

Le film «Le nouveau jouet» prend l’affiche le 24 février. Notre journaliste François Lévesque a réalisé cette entrevue à Paris à l’invitation d’UniFrance.