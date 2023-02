«Un beau matin»: le temps qui passe, le temps qui fuit

Sandra élève seule sa fille, Linn, huit ans. En ce moment toutefois, c’est presque davantage de son père, Georg, qu’elle s’occupe. En effet, ce très respecté professeur à la retraite est atteint d’une maladie dégénérative, le syndrome de Benson, une variante de la maladie d’Alzheimer. Entre ses obligations personnelles et professionnelles, Sandra visite chaque jour Georg, qui habite toujours son appartement, mais pour combien de temps ? Tel un baume venu panser des plaies auxquelles on s’est tellement habitué qu’on n’y pense plus guère, entre en scène Clément, ancien ami, ancien amant, à présent marié. Et les ex de renouer sans trop penser au lendemain, d’où le titre, Un beau matin, le plus récent film de Mia Hansen-Løve.

Dévoilé à Cannes, Un beau matinexplore les thèmes fétiches de l’autrice : la mémoire, le souvenir, les amours jamais exempts de tracas, le tourbillon de la vie… Comme elle nous le confirmait en entrevue, la cinéaste poursuit une démarche largement autobiographique.

Sandra devient ainsi l’alter ego de la talentueuse réalisatrice de Bergman Island. Et c’est la tout aussi talentueuse Léa Seydoux, vedette de Roubaix, une lumière, de No Time to Die(Mourir peut attendre), de Tromperie et de Crimes of the Future (Les crimes du futur), qui l’incarne.

À l’instar du film lui-même, qui joue de subtilité et de non-dits, l’actrice privilégie une intériorité infiniment nuancée. Idem pour le trop rare Pascal Greggory, acteur fétiche de Patrice Chéreau (La reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train, Gabrielle), qui, dans le rôle du père malade, en fait en apparence très peu. Or, chaque inflexion, qui évoque la voix d’un enfant, et chaque regard absent, comme tourné vers un passé fuyant, captive et émeut.

C’est là un choix brillant, voire audacieux, de la part de l’acteur, en cela qu’il s’agit du genre de rôle où il est souvent tentant d’en faire des tonnes pour épater la galerie (et les jurys de tels et tels prix).

Tout ce qui est incertain

Melvil Poupaud (Laurence Anyways, Grâce à Dieu, Frère et soeur) est quant à lui tout en finesse dans le rôle de Clément. Clément dont la présence amoureuse bienvenue n’en vient pas moins allonger la liste de tout ce qui est incertain dans le quotidien de Sandra.

Dans le rôle de Françoise, maman de Sandra et ex-épouse de Georg, Nicole Garcia n’est pas en reste, parfaite qu’elle est, comme de coutume. D’ailleurs, on trouve une variation de ce personnage dans L’avenir, film antérieur dans lequel Mia Hansen-Løve raconte un peu sa mère.

À ce propos, si l’on ne s’étonne pas de ce que la protagoniste, Sandra, ait joui de beaucoup d’attention à l’écriture pour des raisons évidentes, on est en revanche agréablement surpris de constater que cela s’applique également aux trois personnages qui gravitent autour d’elle.

Georg et Françoise s’avèrent tout spécialement fascinants. Ainsi Georg est-il condamné à voir son passé se déliter, impuissant, tandis que Françoise occulte volontairement des pans entiers de son existence.

Entre ces deux phares parentaux, Sandra navigue à vue. C’est ce périple intime que relate Un beau matin, sans faire de vagues, mais avec une sensibilité qui remue.

Un beau matin ★★★★ Drame de Mia Hansen-Løve. Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia. France, 2022, 112 minutes. En salle.