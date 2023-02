«Un homme heureux»: aborder la transidentité par le rire

Aborder la transidentité d’un point de vue comique, le tout porté par un duo iconique d’acteurs cisgenres ? Tristan Séguéla fait un pari pour le moins risqué avec son nouveau long métrage, Un homme heureux, qui réunit pour la première fois à l’écran Fabrice Luchini et Catherine Frot. Bien qu’il n’évite pas tous les écueils, le réalisateur français choisit le chemin de la bienveillance, sans renoncer à son sens du rythme et de la formule.

Jean (Fabrice Luchini) est un maire conservateur de la petite ville de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Réélu sans trop d’efforts depuis deux mandats, il est déterminé à se représenter aux prochaines élections et à les gagner haut la main. Ses plans sont toutefois chamboulés lorsqu’Édith (Catherine Frot), sa femme depuis 40 ans, lui annonce ne plus pouvoir renier sa véritable nature et amorce sa transition afin de pouvoir enfin vivre en homme.

Pour faciliter l’acceptation de son mari — et éviter de nuire à sa campagne électorale —, celui qui se nomme dorénavant Eddy accepte de faire durer le subterfuge quelques semaines supplémentaires. Or, l’évidence ne tarde pas à sauter aux yeux et à bouleverser tant la campagne que Jean, qui refuse catégoriquement d’accepter la réalité.

Tristan Séguéla affiche une volonté claire de ne jamais se moquer de son sujet, tournant plutôt en dérision la réaction outrée du personnage interprété par Fabrice Luchini. L’acteur, tout comme sa partenaire, s’en tire à bon compte dans cette partition vaudevillesque qui aurait, avec de moins bons interprètes, sans doute sombré dans la caricature.

Le cinéaste choisit donc de traiter un sujet délicat avec la légèreté et la grossièreté du burlesque, sacrifiant au passage les émotions et, par conséquent, la vérité des défis, des impacts, des déchirures et des grandes beautés d’une telle quête de liberté. Les seuls moments touchants, rassemblés dans les dernières scènes du film, s’éloignent de Louis de Funès pour emprunter les codes de la comédie romantique américaine, dans une finale pour le moins aseptisée.

On peut saluer la volonté de Tristan Séguéla de tendre la main à un public moins familier ou même réfractaire à son sujet. Le ton adopté, qui se veut inclusif, mais surtout didactique, ne s’adresse pas au spectateur qui connaît déjà la transidentité et les questions de genre, qui risque de rire jaune à plusieurs reprises. En exemple, cette scène où Eddy se rend à une rencontre d’un groupe de parole, dans laquelle sont déclinées toutes les nuances de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, dans un échange qui se veut pédagogique, mais qui rappelle surtout la propension humaine à se moquer de l’inconnu.

Tristan Séguéla sait que la différence est un vecteur de comédie. Son point de vue extérieur lui offre le luxe de privilégier la gentillesse au jugement ;l’autodérision à la leçon de morale, et d’ainsi rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Pour lui, la leçon est claire : l’amour triomphe de tout, des jugements comme de la peur, de l’entêtement comme de la paresse. Le rêve, n’est-ce pas là toute la beauté du cinéma ?

Un homme heureux ★★★ Comédie de Tristan Séguéla. Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot et Philippe Katerine. France, 2023, 89 minutes. En salle.