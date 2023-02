«Sharper»: tromper l’avidité

D’après le vieil adage, nous ne devrions jamais nous fier aux apparences. Tom, incarné par Justice Smith (Jurassic World. Le monde d’après), est un jeune libraire discret et passionné qui voit sa vie bouleversée le jour où Sandra, éclatante Briana Middleton (The Tender Bar), franchit le seuil de sa boutique new-yorkaise. Quasi instantanément, celui-ci tombe sous le charme de cette doctorante en littérature féministe issue d’une famille dysfonctionnelle, le frère de Sandra semblant en effet avoir de sérieux problèmes financiers… Alors qu’il entretient lui-même des liens compliqués avec son richissime père et sa nouvelle belle-mère, Tom n’hésite pas à se délester d’une partie de la fortune familiale pour venir en aide à sa petite amie. Jusqu’à la fin de ce premier chapitre de Sharper, le réalisateur et producteur Benjamin Caron (The Crown, Andor) pique la curiosité du spectateur qui s’est vu promettre secrets, mensonges et jalousie dans un synopsis énigmatique.

Désorientés, voire un poil sceptiques, nous entamons le chapitre suivant, intitulé Sandra, dans lequel nous remontons le temps afin de faire la connaissance de Max, joué par Sebastian Stan (Pam Tommy), un personnage manipulateur et pervers. À partir de ce moment, nous remettons en question tout ce qui vient de défiler sous yeux, et les bons sentiments revêtent soudainement les sombres habits de l’avidité et de la trahison. Que l’action commence !

Trahis par la répétition

Puis vient le passage consacré à Max — le long métrage suit cette trame narrative où chaque chapitre est consacré au protagoniste rencontré précédemment, jusqu’au dernier, Sandy. C’est précisément à ce moment, malheureusement, que le bât blesse. Le scénario de Brian Gatewood (Baby-sitter malgré lui) et Alessandro Tanaka (Superstore), pourtant bien ficelé en première partie puisque nous n’avons pas eu le temps de le voir passer, s’effondre comme un château de cartes dès l’entrée en scène des personnages de Julianne Moore (Still Alice) et John Lithgow (Dexter), Madeline et Richard. Le suspense fond comme neige au soleil et nous attendons moins la fin du film pour être déconcertés que pour confirmer que notre hypothèse était la bonne… Sans grande surprise, la balance penche en faveur de la deuxième option, même s’il faut bien admettre qu’une twist finale vient légèrement rebattre les cartes et nous sortir de notre torpeur.

Il serait bien injuste de ne pas souligner enfin que le visionnement de Sharper en vaut la peine, si l’on a deux heures à tuer, ne serait-ce que pour les performances livrées par les acteurs. On pense bien sûr à Briana Middleton, qui est incontestablement la révélation du film, mais aussi à Julianne Moore, comme d’habitude excellente, et à Sebastian Stan, qui interprètent brillamment des personnages aussi détestables et affabulateurs l’un que l’autre. Mention spéciale également pour le travail formidable de la directrice photo du film, Charlotte Bruus Christensen (Sans un bruit), et celui tout aussi remarquable du monteur Yan Miles (Frères d’armes).

Sharper ★★ 1/2 Thriller psychologique de Benjamin Caron. Avec Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton, John Lithgow. États-Unis, 2023, 116 minutes. Sur Apple TV+.