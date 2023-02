Sorties cinéma en famille

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

Les premiers souvenirs de cinéma des enfants sont bien souvent ceux du grand écran. Lorsque la magie du film opère et que les yeux des petits se mettent à briller dans la salle assombrie, on cultive de souvenirs précieux que l’on pourra chérir des années durant. Voici quelques sorties cinéma à ne pas manquer pendant la relâche scolaire.

Festival international du filmpour enfants de Montréal (FIFEM)

Du 25 février au 5 mars 2023, le FIFEM présentera en ligne et en salle une tonne de courts et de longs métrages d’ici et d’ailleurs aux jeunes montréalais. Parmi les incontournables, on note les films Coco ferme et Jules au pays d’Asha, mais aussi le film d’animation Katak, le brave béluga, trois opus québécois qui tirent fort bien parti du lien unique qui relie les animaux et les enfants.

Les tout-petits, quant à eux, pourront s’initier au grand écran à travers le programme mini-cinéphiles, une sélection de courts métrages d’animation d’une heure, top chrono. Au tout nouveau quartier général de l’ONF, dans le Quartier latin, on prévoit un programme gratuit de courts métrages ludiques et colorés issus de la large collection de l’ONF.

Enfin, on ne ratera pas le programme Voix autochtones, présenté le 5 mars prochain au cinéma Moderne, une projection gratuite qui met de l’avant des courts métrages contemporains provenant de tous les coins du Québec et du Canada. Vous êtes de la région de la Capitale-Nationale ? Rendez-vous au Festival de cinéma en famille de Québec, qui aura lieu du 5 au 10 mars prochain.

Carrousel international du film de Rimouski

À Rimouski, on célèbre la 40e édition du Carrousel international du film du 2 au 5 mars prochain. Cet événement incontournable du cinéma pour jeune public propose plusieurs projections pour petits (six ans et plus) et pour les plus vieux (jusqu’à 15 ans et plus). Parmi celles qui piquent la curiosité (et suscitent l’envie), on note Les pieds en haut. Lou, une oeuvre de réalité virtuelle qui permet d’explorer la sensibilité d’un personnage autiste, une projection du classique La guerre des tuques dans une piscine avec jeux d’eau et animations thématiques ainsi que le programme de courts métrages Drôles d’oiseaux, qui sera suivi d’un atelier de fabrication de fusées et de météorites. Voilà qui promet !

Les jeunes de 6 à 17 ans sont également invités à créer un court métrage d’animation au cours de l’atelier d’un week-end La lanterne magique, qui enseignera aux participants l’art de la création animée. Les films réalisés dans le cadre de l’atelier seront par la suite projetés sur grand écran durant le festival.

En salle et en ligne

Hors circuit des festivals, on attend les sorties en salle de Vic le Viking. L’épée magique (10 février), mais aussi de Coco ferme (24 février), Katak, le brave béluga (24 février), et Yuku et la fleur de l’Himalaya (3 mars) qui, après leur première au FIFEM, suivront leur parcours habituel en salle partout au Québec.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.