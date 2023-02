«Marlowe»: pas de cadeau pour le privé

Le décor : une pièce exiguë meublée d’un bureau et de quelques chaises, avec, aux fenêtres, des persiennes, et au plafond, un ventilateur. Les personnages : un détective à la mine impassible et une mystérieuse cliente. Issue de la littérature, ce schéma a été vu des tas de fois au cinéma. Parmi la kyrielle de « privés » fictifs, Philip Marlowe est sans conteste le plus célèbre. Créer sur la page par Raymond Chandler et immortalisé au grand écran par Humphrey Bogart, l’emblématique personnage revient, vieillissant mais alerte, sous les traits de Liam Neeson dans le ludique Marlowe, de Neil Jordan.

On le précise, Marlowe n’est pas tiré de l’oeuvre de Chandler, mais plutôt d’un roman de l’auteur irlandais John Banville (qui a reçu le prix Booker pour La mer), compatriote et ami du cinéaste, comme nous le confiait récemment ce dernier. L’adaptation est signée William Monahan, Oscar du meilleur scénario adapté pour The Departed (Agents troubles), de Martin Scorsese.

Entre les mains expertes de Neil Jordan, dont les excellents Mona Lisa et The Crying Game (Le cri des larmes) détournent maints codes et conventions du film noir, Marlowe ne tarde pas à transcender la simple notion de pastiche.

Prenez la nouvelle cliente du détective, Clare (Diane Kruger), une jeune femme mariée désireuse de retrouver son amant qui s’est volatilisé, un certain Nico (le Québécois François Arnaud). Est-elle la proverbiale femme fatale, ou pas ? Ses motivations sont-elles nobles, ou funestes ? La fin, jouissive, et que Jordan a changée par rapport au roman et au scénario, répond à ces questions en éclairant le personnage sous un jour inédit, et surtout en confrontant le cinéphile à ses a priori moraux.

En apparence simple, comme il se doit, l’affaire à résoudre se révèle quant à elle, comme il se doit, prise deux, inextricable. Là encore, toutefois, les sinuosités narratives sont amenées sourire en coin.

Le cinéma en toile de fond

La toile de fond ajoute en outre à l’intérêt général, puisque le cher disparu, qui reparaît au dénouement tel Harry Lime dans The Third Man (Le troisième homme), est accessoiriste de cinéma. Loin d’être, oui, accessoire, ce contexte permet à Jordan de formuler une critique acerbe de cette industrie cinématographique qui le célébra, l’oublia, et cetera (ce film-là, voué peut-être à plaire surtout aux admirateurs du cinéaste, est plus personnel qu’on ne le croit).

À cet égard, le Los Angeles tour à tour luxueux et sordide de 1939 a été recréé en Espagne, et on n’y voit que du feu. La production a travaillé avec relativement peu de moyens, mais on ne le sent pas du tout grâce à la direction artistique de John Beard (Brazil) et à la direction photo de Xavi Giménez (The Machinist), toutes deux fabuleuses.

Et la mise en scène ? L’inventivité visuelle et la capacité à penser « hors de la boîte » du réalisateur de The Company of Wolves (La compagnie des loups), Interview with the Vampire (Entretien avec un vampire), The Butcher Boy (Le garçon boucher) et Breakfast on Pluto ne sont plus à démontrer. Par exemple, plutôt que d’offrir une vision crépusculaire en phase avec le protagoniste sexagénaire, Jordan inonde le cadre de lumière.

Les eaux dans lesquelles baigne l’action n’en sont pas moins troubles.

Pour un flirt

Ainsi, plus les cadavres s’empilent et plus l’on songe à ce passage du roman Le grand sommeil, premier de la série mettant en vedette le personnage : « Les morts sont plus lourds que les coeurs brisés. »

Justement, des coeurs brisés, ce film-ci n’en compte guère. À ce propos, et toujours au sujet des figures imposées du noir, l’incontournable rapport de séduction qui s’établit entre le privé et sa (possiblement létale) cliente relève ici d’un amusant, et parfois étonnamment émouvant, flirt à sens unique, Marlowe établissant d’entrée de jeu qu’il s’estime trop vieux pour les avances de Clare.

Comme Velma, une prédécesseure de Clare, le déclare à Marlowe dans le roman Adieu, ma jolie : « La plupart des hommes ne sont que des porcs. D’ailleurs, entre nous, le monde où nous vivons est assez peu ragoûtant. »

Mais voilà, si Marlowe, le film, ne contredit pas la seconde assertion, il rappelle en revanche que Marlowe, le personnage, n’est pas comme la plupart des hommes. Là réside une bonne part de son indémodable charme.

Marlowe (V.O.) ★★★ 1/2 Drame policier de Neil Jordan. Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Danny Huston, Alan Cumming. Irlande Espagne–France–États-Unis, 2022, 110 minutes. En salle. (Une version française sera offerte lors de la sortie en VSD.)