«Ant-Man and the Wasp»: la démesure de l’infiniment petit

Parmi la pléthore de superhéros à avoir pris d’assaut les écrans au cours des quinze dernières années, Scott Lang, alias Ant-Man, est sans conteste l’un des plus attachants. Ex-cambrioleur à la Robin des Bois, Lang jouit d’un capital de sympathie d’autant plus grand qu’il est incarné par Paul Rudd, acteur dont le portrait pourrait accompagner la définition du mot « irrésistible » dans le dictionnaire.

Après un premier film solo en 2015, un second en 2018, des participations à Captain America: Civil War (Capitaine America. La guerre civile) et Avengers: Endgame (Avengers. Phase finale), Scott est de retour dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man et la Guêpe. Quantumania). Ce volet est le plus ambitieux des aventures de cet « homme-fourmi » capable de rapetisser jusqu’à des tailles infinitésimales, voire subatomiques. On a pu en discuter avec le réalisateur Peyton Reed, qui veille aux destinées du personnage depuis le début.

« J’étais content de pouvoir faire ce troisième film parce que dans les deux précédents, plusieurs éléments narratifs avaient été mis en place en prévision de futurs films. Quand Kevin Feige [président et producteur en chef de Marvel Studios] et moi avons commencé à en discuter, nous nous sommes tout de suite entendus sur le fait que nous voulions proposer un film différent : les deux premiers films se déroulent à San Francisco, tandis que celui-ci explore le royaume quantique », résume Peyton Reed, joint à Los Angeles par visioconférence.

Univers quantique

Sans dévoiler quelque surprise ou retournement que ce soit, on précisera simplement que Ant-Man and the Wasp: Quantumania voit Scott et tous ses proches — Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), Cassie Lang (Kathryn Newton) — projetés dans la dimension quantique. Dimension qui n’est pas, mais pas du tout, aussi déserte qu’on l’eût cru.

Ceci expliquant cela, Ant-Man and the Wasp: Quantumania est, des trois superproductions Ant-Man, celle qui repose le plus sur l’apport d’effets spéciaux de pointe. Lesquels effets nécessitèrent trois années et demie de développement.

« Des trois films, c’était pour moi celui qui était à la fois le plus excitant et le plus stressant à réaliser : le royaume quantique devait être créé en entier. Il n’y avait pas de tournage en des lieux réels puisque cet endroit n’existe pas. »

Pleins feux sur Michelle Pfeiffer

Dans les films antérieurs, le public avait eu un aperçu de l’univers subatomique en question, mais celui-ci demeurait largement inexploré. D’un point de vue cinématographique, ce monde de l’infiniment petit constituait donc un immense canevas à peu près vierge n’attendant qu’à accommoder l’imagination des artisans de Marvel Studios.

« Nous avons rassemblé une incroyable équipe d’artistes de partout sur la planète, se souvient Peyton Reed. J’ai adoré cette partie-là, parce que ça m’a permis de réunir, dans cette même vision, toutes ces influences qui me sont chères depuis l’enfance, et qui continuent de m’inspirer. »

De quelles influences parle-t-on ? C’est en l’occurrence très éclectique : The Wizard of Oz (Le magicien d’Oz, 1939), Barbarella (1968), Flash Gordon (1980), entre autres… Sans oublier Star Wars (La guerre des étoiles, 1977). Concernant ce dernier film, c’est parfois comme si l’emblématique « séquence de la cantine » se déployait de manière exponentielle.

« C’est un univers infini qui abrite des myriades de civilisations distinctes. Leur donner vie, ç’a été autant un défi qu’une joie. »

Janet van Dyne, épouse du scientifique Hank Pym et mère de Hope (alias « The Wasp », ou la Guêpe), fut prisonnière du royaume quantique pendant trente ans, aussi a-t-elle quelques secrets à livrer sur l’endroit.

« À la base, j’estimais, et je n’étais pas le seul, que nous devions une explication au public au sujet de ces trente années que Janet a passées dans le royaume quantique. Elle en a été secourue, mais qu’a-t-elle fait durant toutes ces années où elle y a vécu ? Quel genre d’existence y a-t-elle mené ? »

Répondre à ces questions signifiait accroître l’importance du personnage de Janet, ce qui s’avère une excellente décision. Ce faisant, le temps d’écran imparti à Michelle Pfeiffer augmente également : un autre atout.

« J’adore Michelle Pfeiffer : je lui ai couru après pour qu’elle accepte de participer à Ant-Man and the Wasp. Vous remarquerez que dans ce film-ci, je la présente au début dans un contexte très domestique. Elle sert de la pizza à sa famille, et c’est chouette parce que le film traite beaucoup du thème de la famille, mais on ne peut s’empêcher de se demander si elle est satisfaite de son sort. Mais dès qu’on se retrouve dans le royaume quantique, on comprend que Janet est elle aussi une héroïne qui botte des culs. D’ailleurs, Michelle s’est complètement lâchée par rapport à la “physicalité” du rôle. »

La Janet de Michelle Pfeiffer, pour mémoire l’immortelle Femme-chat de Batman Returns (Le retour de Batman), connaît à fond le royaume quantique, ses habitants, leurs us et coutumes. De telle sorte que ce personnage jadis secondaire devient ici central.

Un voyage au long cours

Sur le front de la nouveauté, chaque film de Marvel Studios comporte son lot de personnages inédits, et Ant-Man and the Wasp: Quantumania ne fait pas exception.

« Comme nous en étions à la phase 5 du MCU [Univers cinématographique Marvel], le moment était idéal pour introduire dans la saga le plus formidable de tous les “méchants” de Marvel : Kang the Conqueror [Kang le conquérant]. »

Jonathan Majors (la série Loki, Devotion) l’incarne dans le film, et Peyton Reed ne tarit pas d’éloges à son égard, à raison.

Impossible, enfin, de ne pas parler de la star du film, Paul Rudd, qui a d’emblée revêtu le costume d’Ant-Man comme s’il s’était agi d’une seconde peau. Pour Peyton Reed, l’acteur est à présent bien plus qu’un collaborateur.

« Ce voyage au long cours qu’est Ant-Man, Paul et moi le faisons ensemble depuis neuf ans maintenant. Ça représente une partie significative de nos vies respectives. Ces films parlent beaucoup de la famille, et justement, au fil des ans et des films, avec Paul, Evangeline, Michael, Michelle et maintenant Kathryn, nous sommes un peu devenus ça, une famille. »