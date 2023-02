«Un beau matin»: quand Léa joue Mia

À Paris, Sandra s’occupe à la fois de sa fille de huit ans, qu’elle élève seule, et de son père vieillissant, qui est atteint du syndrome de Benson, une variante atypique précoce de la maladie d’Alzheimer. Comme un rayon de soleil dans la grisaille, voici que Clément, un ancien amant, revient par hasard dans la vie de la jeune femme. S’amorce alors une liaison intense, mais fragile, en cela que Clément est marié, avec tout ce que cela charrie comme incertitudes et complications. Rencontrées dans la Ville Lumière, la cinéaste Mia Hansen-Løve et l’actrice Léa Seydoux reviennent sur la production du très personnel Un beau matin, présenté à Cannes l’an dernier.

«C’est un film qui est né d’une nécessité intime. Quand je suis rentrée de la Suède après la production de Bergman Island et que je me suis installée à mon bureau de travail, j’ai vite pris conscience que je n’arriverais pas à écrire autre chose qu’un film traitant de cette terrible maladie du point de vue de cette fille : cette expérience, je l’ai vécue moi-même. Il y a des films qu’on fait parce qu’on veut les faire ; il y a un élan. Là, ce n’était pas ça : c’était un besoin qui s’imposait à moi. »

Évidemment, revisiter ces événements, qui avaient été pénibles, signifiait s’exposer à des heurts émotionnels additionnels. Or, constatant qu’elle n’arriverait pas à traiter d’un autre sujet, Mia Hansen-Løve se résigna et plongea.

«Tous mes films sont très personnels, poursuit-elle. Ils ont tous une dimension autobiographique, ou enfin biographique : ils sont inspirés de ma vie ou de personnes que j’ai connues et aimées, qui sont décédées ou qui vivent encore… Dans le cas de Sandra, il y a plein de similitudes avec moi, par rapport à ce qu’elle traverse, car j’ai traversé tout ça. Elle vit en outre d’une façon qui ressemble à la façon dont j’ai pu vivre à une certaine époque. »

La cinéaste ajoute n’avoir pour autant pas essayé de faire de Léa Seydoux sa copie conforme.

« Quand je fais un film, même avec une telle teneur autobiographique, ça devient une fiction, puisqu’il y a toujours une part de transformation. C’est ça qui me stimule, artistiquement. Je veux essayer de saisir, de capter la vérité d’une expérience, mais en passant par la fiction, en faisant appel à des acteurs qui amènent leur propre présence, leur propre personnalité, leur corps, leur histoire… Et donc, ça devient autre chose, et c’est ce qui m’intéresse. Dans ce cas-ci, avec Sandra, il y a beaucoup de moi, mais il y a aussi beaucoup de Léa, et le personnage est la rencontre entre nous deux. »

Transcender le rôle

En l’occurrence, Mia Hansen-Løve développa le projet en ayant en tête Léa Seydoux, avec ce que cela comportait de risque de déception en cas de refus de la part de l’actrice, l’une des plus demandées en France. Heureusement, la vedette de Juste la fin du monde, de No Time to Die (Mourir peut attendre), de Tromperie et de Crimes of the Future (Les crimes du futur) accepta immédiatement.

«Je n’ai pas fait grand-chose, admet volontiers Léa Seydoux. J’ai lu le scénario et j’ai été touchée. C’était assez naturel. Je ne me suis pas dit, à propos de Sandra : “Elle va être comme ci, elle va être comme ça.” C’était plutôt de l’ordre du sentiment. »

C’était, pour reprendre la formule de l’actrice, « intérieur ».

« Je me suis dit que, si le personnage était incarné, les gens seraient touchés. J’essaie toujours de rendre les personnages tangibles, de faire en sorte que le public soit traversé par le personnage à l’écran. C’est difficile au cinéma, avec cet écran justement, contrairement au théâtre, où là, il y a une interaction directe avec les spectateurs dans la salle. La clé, c’est la sincérité : s’il y a une grande sincérité dans le jeu, alors ça fonctionne. »

Léa Seydoux confie chercher à transcender les rôles qu’on lui offre en leur donnant une dimension supplémentaire.

« Avec Sandra, non seulement c’était possible, mais c’était encouragé. Mia est très précise et fait de nombreuses prises, mais à l’intérieur de ça, elle laisse énormément de liberté. Et moi, ce que j’adore dans le cinéma, c’est quand quelque chose d’imprévu survient, comme ça, comme une beauté. Pour moi, ça confine au sacré. »

Léa Seydoux n’a par ailleurs que de bons mots pour Pascal Greggory (La reine Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train), qui campe le père de Sandra avec une intériorité et une justesse remarquables (c’est le genre de rôle où il eût été facile d’en faire des tonnes afin d’épater la galerie).

« Avec Pascal, on s’est merveilleusement entendus. C’était comme si on se connaissait depuis toujours. Il est comme un enfant, Pascal. J’entends par là qu’on sent son plaisir de jouer, d’être là. Il a gardé intact son goût du jeu. Un truc qui me touche aussi, c’est sa façon de voir la vie, parce que Pascal, tout ce qui lui arrive de bien, chaque jour, c’est comme si c’était du bénéfice, du sursis, de l’excédent. »

Un corollaire inespéré

Parlant de bénéfice, Un beau matin en eut un que Mia Hansen-Løve n’espérait pas. Ce corollaire positif, elle le résume ainsi.

« Revisiter une telle expérience auprès de mon père rendit certainement le processus d’écriture moins plaisant par moments, par opposition, encore, à Bergman Island, qui était très ludique, exploratoire, exotique… C’était pour moi la découverte d’un territoire inconnu, même si c’était une introspection, tandis qu’avec Un beau matin, je me confrontais à un quotidien que je connais d’une manière plus ingrate, plus directe. Ce qui est paradoxal, c’est que ça s’est avéré profondément cathartique. Il y a eu moins de plaisir au départ, mais davantage d’apaisement à l’arrivée. »

Le film Un beau matinprend l’affiche le 17 février. François Lévesque a réalisé cette entrevue à Paris à l’invitation d’UniFrance.