«Cette maison»: éloge de la chère disparue

Née à Stamford, Connecticut, en 1994, Terra Alexis Wallace est retrouvée pendue dans sa chambre à Bridgeport, ville portuaire du même État, en 2008. L’autopsie révèle que l’adolescente de 13 ans ne s’est pas enlevé la vie, mais qu’elle a été agressée sexuellement puis étranglée. « Mon coeur est lourd, lourd, lourd. Je n’arrive plus à le porter. J’ai besoin de le poser sur terre. Besoin de le jeter à la mer afin qu’il dérive jusqu’à Haïti. Il faut que nous y retournions. Ensemble. Comme une petite fille et sa mère »,chuchote sur un ton élégiaque Miryam Charles en créole (nous traduisons) au début de Cette maison, son premier long métrage.

Dans cet hypnotique éloge funèbre à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, lancé à la Berlinale et lauréat du prix Silvestre du meilleur long métrage au IndieLisboa International Film Festival, la réalisatrice montréalaise rend hommage à sa cousine américaine, avec qui elle partage des racines haïtiennes, en imaginant ce qu’elle serait devenue si elle n’avait pas été victime de meurtre.

« Ce qu’on propose, une annonce des choses à venir. Installer la possibilité d’un voyage fluide dans le temps et dans l’espace. Mon histoire est à la fois tragique et remplie d’espoir. L’espoir fait vivre », explique de sa belle voix Schelby Jean-Baptiste, qui se prépare à incarner Terra, ici appelée Tessa, aux côtés de Florence Blain Mbaye dans le rôle de Valeska, la mère endeuillée.

Totalement investies, les deux talentueuses actrices se prêtent généreusement aux propositions de la cinéaste. Tantôt jouant avec naturel des scènes du quotidien, tantôt empruntant un ton solennel pour réciter des dialogues semblables à des litanies lors de moments où le récit glisse vers l’onirisme. Tantôt dans des décors chargés d’objet du passé, donnant aux pièces des allures muséales et intemporelles, tantôt devant un écran les transportant dans des lieux lointains.

Par endroits, Cette maison se rapproche davantage du théâtre filmé que du film de cinéma, notamment lorsque la défunte s’adresse directement à la caméra, comme si elle défiait sa cousine ou lui reprochait de l’empêcher de reposer en paix. « On fabule. C’est ce qu’on fait ici, non ? On tente… on tente d’écrire une histoire, une autre histoire, une histoire impossible », dit-elle. Bien que la volonté de briser le quatrième mur crée un effet de distanciation, elle ne nuit pas à l’émotion que suscite le destin tragique de la jeune fille.

Avec la complicité de la directrice photo Isabelle Stachtchenko et de la monteuse Xi Feng, la réalisatrice fait défiler des images d’Haïti, du Connecticut et du Québec, comme si elle tournait lentement les pages d’un vieil album photo de famille. Le grain et les couleurs délavées que procure le format 16 mm amplifient d’ailleurs la nature intimiste et nostalgique de Cette maison. Bercée par la musique aux accents graves et mélancoliques de Romain Camiolo, la singulière réflexion sur le deuil que propose Miryam Charles se démarque par son audace. Si déroutante qu’elle puisse être, elle ne manque certes pas de sincérité ni de courage.

Cette maison ★★★ Docufiction de Miryam Charles. Avec Schelby Jean-Baptiste, Florence Blain Mbaye, Yardly Kavanagh, Mireille Metellus, Nadine Jean, Tracy Marcelin, Mathew Rankin et Ève Duranceau. Canada (Québec), 2022, 75 minutes. En salle.