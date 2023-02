«Close»: un film bouleversant sur les dérives de la masculinité

Close, second long métrage de Lukas Dhont, s’ouvre dans la lumière et l’allégresse de l’enfance, encore préservée de la noirceur du monde par l’innocence, l’illusion, l’infinitude du possible. Dans la première scène, Léo (Eden Dambrine) et Rémi (Gustave De Waele), deux garçons de 13 ans inséparables, se pourchassent à travers d’immenses champs de fleurs baignés d’une lumière digne d’un tableau de Monet, portés par la grâce de leurs éclats de rire.

Cette joie, dont le cinéaste belge capte la pureté avec délicatesse et sensibilité, se révèle et se multiplie dans la relation symbiotique qui unit les deux gamins, alors qu’ils s’inventent des histoires et des jeux de guerre, s’étendent au soleil, utilisant le corps de l’autre comme oreiller, s’admirent dans leurs talents respectifs, partagent leur famille, leur lit et leur chaleur. Or, lorsqu’ils entament la nouvelle année scolaire, le monde — ses codes, ses conventions, ses cases — et la cruauté de l’adolescence auront tôt fait d’ouvrir une première brèche dans cette belle candeur.

Car leur proximité évidente soulève des questions, et leurs camarades de classe ne tardent pas à leur faire remarquer qu’ils semblent former un couple. Dès lors sur la défensive, Léo s’éloignera progressivement de Rémi, s’engageant dans de nouveaux loisirs, nouant de nouvelles amitiés, le tenant physiquement à l’écart jusqu’à le pousser au désespoir.

Lukas Dhont démontre un immense talent de directeur d’acteurs et ne tire de ses interprètes — Émilie Dequenne,en mère endeuillée, virtuose d’un jeu tout en silences et en retrait, et les deux enfants, d’une justesse désarmante — rien de moins qu’une perfection naturaliste qui sied à merveille à l’univers qu’il propose, et à sa volonté de montrer l’imperceptible.

Sa caméra se plante dans les yeux de ses personnages, s’immisçant en douceur dans leur âme, captant les fardeaux, les doutes, la culpabilité, l’insomnie, le poids d’une douleur contenue. À ces images de grande humanité se superposent celles de la vie qui continue, en dépit des drames et des deuils : des champs fleuris à sarcler, à arroser, à désherber ; des enfants qui se chamaillent dans la cour d’école ; de jeunes patineurs, le souffle court, qui poussent leur corps à ses limites.

Cette approche est particulièrement réussie dans la première moitié du film, le réalisateur parvenant à mettre en image le vide, l’espace qui s’installe entre les corps des deux protagonistes, reflétant ainsi avec acuité l’expérience d’un garçon qui assimile les attentes de la masculinité, et s’éloigne progressivement de la fluidité de l’enfance.

La seconde partie, plombée par un drame sans nom, culmine sur un dénouement crève-coeur qui, bien que très juste sur le plan émotionnel, gagne en intensité ce qu’il perd en simplicité et en universalité. Éblouissant à bien des égards, Close demeure le genre de film dans lequel on laisse à jamais une partie de son coeur.

Close Drame de Lukas Dhont. Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Léa Drucker et Émilie Dequenne. Belgique–Pays-Bas–France, 2023, 105 minutes. En salle.